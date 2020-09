Man Utd är klubben som drar långsammare än sin egen skugga!

Det finns för all del både ett och annat jag faktiskt håller med om. Jag kan t ex hålla med om en värvning av Gareth Bale, även om det bara handlat om ett lån över säsongen, eller kanske särskilt då, hade andats en kortsiktighet som rimmar illa med det lätt självbelåtna struntprat om långsiktig strategi som varit Man Utds gospel under Solskjaer. Jag kan även hålla med om att värva Sergio Reguilón med återköpsklausul hade känts suspekt.

Men att ta den utgångspunkten och utifrån att den egna klubben, i det här fallet alltså Man Utd, inte har gjort just dessa båda värvningar klappa sig själva på ryggen och därför säga sig vara nöjd med det egna transferfönstret börjar mycket snabbt låta som något som andas viss desperation. Särskilt som det finns goda skäl att tro att om Man Utd faktiskt gjort dessa båda värvningar hade det varit rakt motsatt ljud i den skällan.

Kvaliteten och kompetensen i ett transferfönster måste rimligtvis utgå från vad en klubb faktiskt har gjort i allra första hand, inte från mer eller mindre påhittade scenarier om vad denna klubb inte har gjort. Och då är det naturligtvis en inte överdrivet komplicerad övning att försöka beskriva vad Man Utd borde ha gjort detta transferfönster. För just den att göra-listan är väl liksom rätt lång.

Man Utd borde ha gått all-in på att verkligen förstärka sitt mittförsvar, som har saknat den riktiga kvaliteten ända sedan Rio Ferdinand och Nemanja Vidic lämnade klubben. Ett mittförsvar med en alldeles för uppenbar benägenhet att blanda högt med lågt. Här har funnits flera väldigt goda alternativ, Ben White exempelvis, men Man Utd har istället inte andats ens ett pip om några mittbackar. Betyg – (-)

Man Utd borde ha värvat en forward med utgångspunkt från högerkanten, en right winger om man så vill. Här vet vi vad som har hänt. Man Utd har hamnat i ett för dem alldeles för förutsägbart impasse med Dortmund om Jadon Sancho. Vi vet ännu inte utfallet, men oavsett utfallet har det slösats en massa tid. Och givet utfallets höga grad av osäkerhet känns det hela ännu mer onödigt. Betyg – (+)

Man Utd borde ha värvat en vänsterback. Detta känns på något som den mest uppenbara punkten på listan givet att Man Utd helt enkelt saknar en vänsterback av acceptabel kvalitet och kaliber. Luke Shaw har haft fem-sex säsonger på sig att motsvara ens normalt ställda förhoppningar och misslyckats. En dag innan ligapremiären börjar det så pratas om att Man Utd ska börja förhandla med Porto om 27-årig vänsterback. Betyg – (++)

Man Utd borde ha värvat en anfallare. I min helt personliga mening var kanske detta en mer nödvändig värvning än ännu en liten, kvick forward på högerkanten. Man Utd har ett bra anfall men som vi också har sett riskerar bli alldeles för lättviktigt mot tuffare motstånd. Man Utd hade behövt ett en tyngre anfallare centralt. Spelartypen jag då tänker på är Kane, Lacazette, Aguero. Återigen inte ett knyst. Betyg – (-)

Man Utd borde ha gjort klart målvaktssituationen. Allt snack runt David De Gea var ett konstant orosmoln förra säsongen. Skulle han ersättas med Dean Henderson? Nu sitter Man Utd i situationen att de plötsligt har båda två och ska försöka hålla båda lyckliga och trygga samtidigt. Dessutom råkar de även ha kvar Sergio Romero, som redan förra säsongen började låta missnöjd över sin lott i livet. Betyg – (+)

Man Utd borde ha rensat ut sitt icke betydelselösa dödkött de har samlat på sig under en stor mängd år. En bra sak är att de har blivit av med Alexis Sanchez till sist, men just ingen annan spelare. Detta begränsar naturligtvis även en klubb som Man Utd, och är en effekt av tidigare års brist på planering och kompetens. Visst, det är även en svår sommar att bli av med spelare som sitter på alldeles för höga kontrakt. Betyg – (++)

Man Utd borde ha värvat en central mittfältare som kan få mittfältet att flyta och länka samman bättre. Fred verkar ha svårt att hålla nivån över tid och det märks att Matic börjar bli till åren kommen. Här lyckades emellertid Man Utd hyfsat tidigt faktiskt hitta en alldeles utmärkt spelare i Donny van de Beek. Kanske inte den defensiva mittfältaren precis, men kan fylla den funktionen i många matcher. Betyg – (++++)

Man Utd som alltså hade kunnat skramla ihop 35 betygspoäng under detta transferfönster har alltså lyckats få ihop tio (10) poäng. Detta är naturligtvis långt ifrån godkänt. Om vi dessutom, som även är tanken, läser denna att göra-lista i ordning av prioritet så är det uppenbart att den uppgift som Man Utd har lyckats allra bäst med även var den minst viktiga uppgiften. Det gör inte precis helhetsbetyget bättre.

Jag har bloggat så många gånger om Man Utds fundamentala problem med sina ägare, sin ledning och sin organisation att ögonen förmodligen blöder. Det finns liksom inte längre någon poäng i att upprepa detta. Vi kan nöja oss med att detta naturligtvis var alldeles väntat. Så länge som Man Utd är en klubb som styrs och drivs av pajasar så kommer Man Utd i allt väsentligt fortsätta vara en pajasklubb.

Nåja, nu är det som det är med den saken och situationen är vad den är. Man Utd har att göra det bästa av den situation de befinner sig i, den situation de skapat åt sig själva både under den här sommaren och under flera tidigare säsonger av dårarnas vaktparad. Målet måste fortfarande vara att försöka hålla sig kvar i Champions League. Andra mål är helt enkelt inte realistiska, och detta mål kommer visa sig svårt nog.

Vilket vi mycket väl kan få en skarp erinran om ikväll när nu Man Utd en vecka senare än nästan alla andra gör sin ligapremiär, hemma mot Crystal Palace. En match Man Utd så klart borde vinna. Men, som ovanstående uppräkning klart och tydligt demonstrerar, att Man Utd borde göra saker är långt ifrån någon garanti för att de faktiskt gör dem. Visst, det är två-tre veckor kvar av transferfönstret.

Men dessa veckor kommer ju nästan oavsett vad som händer ändå inte göra någon skillnad annat än på marginalen. Man Utd är och fortsätter vara en klubb som drar långsammare än sin egen skugga!

:::

TRANSFERKOLLEN

Conor Gallagher, Chelsea till West Brom, lån. Engelsk u-landslagsspelare som imponerat under två säsonger i EFL Championship med först Charlton och därefter Swansea. West Brom börjar samtidigt skapa en aura av att göra sig till ett växthus för talangfulla spelare från storklubbarnas akademier. Mångsidig mittfältare som kan visa sig värdefull för West Brom. Väl godkänd – (+++)

Thiago Alcantara, Bayern München till Liverpool. Bloggade för all del om vad den här värvningen betydde för Liverpool redan igår, och det är som sagt en spelare av allra högsta kvalitet som kan visa sig viktig för Liverpool både i offensiven och i defensiven. En världsspelare för en relativt liten peng. En spelaren som kan vara den kreativa länken mellan ett Liverpool som ska jaga och ett Liverpool som jagas. Berömlig – (+++++)