Hörnan (#2): Crazy Leeds!

Omgångens stjärna: Heung-Min Son, Tottenham. För all del behjälpt av ett mycket märkligt naivt spelande Southampton men fyra mål i en och samma match kan man ju så klart inte snacka bort hur som helst för den sakens skull. Son har varit en fantastisk spelare för Tottenham flera år i rad nu, och fortsätter vara märkligt underskattad som spelare, mest av allt förmodligen på grund av klubbtillhörigheten.

Omgångens kalkon: Victor Nilsson Lindelöf, Man Utd. Det är ju aldrig kul att behöva skriva sådana här saker om svenska spelare (kan inte påstå att jag bryr mig så mycket egentligen), men Lindelöf svarade för en mer eller mindre katastrofal matchinsats mot Crystal Palace. Lindelöf har under sina säsonger med Man Utd inte lyckats visa att han är en mittback på vilken Man Utd tryggt kan bygga ett bra lag.

Omgångens manager: Graham Potter, Brighton. Förlorade lite elakt mot Chelsea i första omgången, men fick med sig en gruvlig revansch borta mot Newcastle. En match de lyckades avgöra redan i dess första tio minuter. En taktisk triumf där de lyckades överspela Newcastles mittfält helt och hållet, och där Tariq Lamptey svarade för en matchavgörande insats.

TRE TAKEAWAYS:

Crazy Leeds! Dirty Leeds känner vi ju till. En av Marcelo Bielsas större bedrifter är kanske att ha lyckats tvätta bort den stämpeln på Leeds, och tvärtom gjort dem till något utav en de neutralas favoritklubb för närvarande. Hade någon sagt det bara för några år sedan hade ju denne blivit utskrattad. Men istället verkar han ha skapat något slags Crazy Leeds, en slags engelsk motsvarighet till Pazza Inter. Två matcher i Premier League har nu båda slutat 4-3 och varit mer eller mindre galna shoot-outs. Inte riktigt vad man väntat sig.

Stark start av Crystal Palace. Vi kan självfallet tycka precis vad vi vill om Man Utds insats under lördagskvällen, men det är likafullt imponerande av Crystal Palace att åka till Old Trafford och dominera bollen, dominera spelet och dominera målchanserna. Wilfried Zaha imponerade stort, nästan så man misstänkte att han försökte imponera på någon med sitt spel. Och Crystal Palaces har integrerat nya spelare på ett bra sätt. Crystal Palace har för all del lite som vana att börja bra, men det här ser betydligt bättr ut än väntat.

Kepa is not a keeper. Måste vara förskräckligt jobbigt att vara Kepa Arrizabalaga för närvarande. Inte bara går allting fel för honom på planen, utan han gör allting fel på planen också, vilket ju ofta blir fallet i en slags självförstärkande negativ cirkel när det väl börjar gå dåligt och alla tvivlar på en, inte minst en själv, och man tvingas klä skott för allt som är fel med laget. Lite fundersam är jag varför Frank Lampard inte väljer att spela med Willy Caballero istället, när han så uppenbart inte tror på Arrizabalaga, och när en ersättare redan värvats.

J.R.

Everton. Känns som att Everton tidigare säsonger hade förlorat eller åtminstone inte vunnit en sådan här match. Tidigt underläge, och sedan en kvittering i baken tidigt under andra halvlek. Men det är imponerande hur snabbt Carlo Ancelotti har lyckats få ihop ett verkligen helt nytt mittfält tillsammans med sitt anfall. Everton känns som ett lag som har kul på fotbollsplanen igen, för första gången på mycket länge. Det är värt mycket.

CLIFF BARNES

Man Utd. Alla ord är väl egentligen överflödiga efter en sådan insats i ligapremiären mot Crystal Palace. Det patetiska är så klart hur så många fortfarande envisas med att beskriva sådana här matcher som om de vore enskilda olycksfall i arbetet, när det tvärtom har varit ett återkommande mönster under många säsonger nu. Det fanns inget oväntat vare sig med matchens resultat eller utseende. Men sov lugnt för all del, alla de problem med Man Utd som var övertydliga i den här matchen, och har varit övertydliga i åratal, kommer naturligtvis lösas bara Man Utd värvar Jadon Sancho för £120m!

OMGÅNGENS MATCH:

Leeds 4-3 Fulham. Pyrrhusförlust var ett ord som dök upp på kommentarsfältet under slutet av förra säsongen. Kommer att tänka på det ordet efter den här matchen. Fulham förlorar så klart matchen och får inte med sig någonting. Men det faktum att de fick med sig tre mål, framför allt att de friserade en väntande 1-4-förlust till 3-4 istället, riskerar ju få fel personer att inbilla sig att de ändå är något rätt på spåren. Leeds måste rimligtvis börja stoppa flödet bakåt, den här matchen var vunnen innan de släppte in Fulham i den igen.

BTW

33 mål på sju matcher hittills den här omgången. Fantastiskt målrik omgång, och jag börjar misstänka att det kommer fortsätta så den här säsongen.

David Moyes, Slaven Bilic och Scott Parker borde vara tre managers med sina huvuden på the chopping block för närvarande.

Tröttsamt tugg att det är ”otroligt” att Everton kan ha namn som Carlo Ancelotti och James Rodriguez. Finns inget otroligt med det. Häftigt är det däremot.

På allmän begäran, hörnan på söndagkvällar även nu när det för närvarande spelas två matcher på måndagskvällar.

Viktig vinst för Tottenham och för José Mourinho!

Tror jag att en ny målvakt, Edouard Mendy närmare bestämt, kommer vara svaret på Chelseas uppenbart skakiga defensiv? Nej, men det kan väl heller inte skada.

Liverpool fortsätter hitta sätt att vinna! Fabinho mästerlig på Liverpools defensiva mittfält, och Sadio Mané klinisk som alltid.

Krasch ned på jorden igen för Newcastle!

Leicester mot Burnley nu under söndagskvällen i en mycket intressant styles clash. Vilka går vinnande ur den?