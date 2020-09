Grattis på 60-årsdagen, Ligacupen!

Att fylla 60 år är inte precis någon skam eller liten bedrift. Ligacupen känns så klart minst sagt junior i förhållande till den betydligt äldre och mer anrika FA-cupen, men ändå är det just denna vecka faktiskt exakt 60 år sedan som Ligacupen såg dagens ljus. Eller kanske rättare sagt kvällens ljus, eftersom det var en cupturnering som infördes mitt under veckan för att spelas under de för den tiden helt nya flodljusen.

Ligacupen har genomgått en hel del förändringar under dessa 60 år. Först ska sägas att alla klubbar faktiskt inte deltog i Ligacupen. Detta har ju förändrats. Finalerna spelades dessutom som dubbelmöten under Ligacupens sex första säsonger, för att sedan bytas till en enkel cupfinal. Fram till och med 1997 spelades finalen dessutom i omspel om den slutade oavgjort, för att därefter avgöras med traditionell straffsparksläggning.

Ligacupen var framför allt Alan Hardakers påfund, den legendariska Football League-ordföranden under 1950- och 60-talen. Den hittades på av framför allt två skäl. Dels för att utgöra ett slags alternativ för engelska klubbar till att delta i europeiskt cupspel, absurt nog. Dels och framför allt för att öka klubbarnas intäkter, genom att öppna upp för att spela fotboll två gånger i veckan, varav en mitt i veckan.

Champions League brukar ju allt som oftast häcklas för att bara vara en pengamaskin, men sanningen är så klart att egentligen alla cupturneringar, även en inhemsk cup som t ex Ligacupen, alltså har utgått från huvudsakligen ekonomiska motiv. Detsamma kan ju även sägas om ligaspelet, som ju blev till för att deltagande klubbar skulle garanteras en högre och mer regelbunden inkomst från sitt matchande.

Ekonomi och fotboll är med andra ord precis lika svårt att sära på som politik och fotboll, och relationen går minst lika långt tillbaka i tiden. Att hålla på att oja sig över Champions League riskerar med andra ord bli hyfsat historielöst, särskilt när den kontrasteras med andra exempel på exakt samma fenomen som just Ligacupen men även ligaspelet. Det är bara att det skedde för så länge sedan att ingen längre tänker på det.

I dessa moderna tider har de engelska klubbarna hittat andra, större och bättre intäktskällor än Ligacupen, vilket naturligtvis förklarar varför intresset för Ligacupen har sjunkit i motsvarande grad. Även detta är alltså något som till stor del förklaras med hjälp av ekonomiska motiv. Sedan kan detta naturligtvis gömmas bakom prat om att spelare behöver vilas eller dylikt bäst man vill.

Genom åren har Ligacupen även haft en viktig funktion inom engelsk fotboll vad gäller att pröva nya saker. Det var alltså med Ligacupen som flodljusen först introducerades i engelsk fotboll. Det var i Ligacupen som detta att byta spelare först prövades. Detta med sponsorer i engelsk fotboll, både av själva cupen samt tröjsponsorer, testades först med Ligacupen. Straffsparksläggning introducerades i engelsk fotboll via Ligacupen.

Nytänkande och innovation har alltså ironiskt nog gått hand i hand med gammal klassisk engelsk isolationism i starten och utvecklingen av Ligacupen. Kanske är det därför det ändå inte känns riktigt lika fel när nu formatet i Ligacupen mixtras med ytterligare under de senaste åren, där Ligacupen den här säsongen exempelvis körs med straffläggningar omedelbart efter 90 minuter.

Just det sista är så klart ett fenomen som kommer göra Ligacupen desto mer oviss och oberäknelig just den här säsongen. Tittar vi på kvällens matcher t ex är det ju matcher man annars hade kunnat tänka sig att sådana som Tottenham, Watford, West Brom, West Ham och Man Utd borde ha kunnat vinna hyfsat bekvämt. Plötsligt känns kanske den saken betydligt mer osäker.

Leyton Orient vs Tottenham hade så klart kunnat bli rejält oviss ändå, givet att Tottenham med största sannolikhet kommer spela ett rent ungdomslag i den här matchen, givet att de redan på torsdag har nästa match i Europa League-kvalet, borta mot Shkendija. Det hade varit en minst sagt intressant match-up. Nu låter det som om även Leyton Orient kommer få vädra reserverna sedan flera av deras spelare testat positivt för Covid-19.

Newport County vs Watford kan bli en intressant match. Newport County tog ju en riktig skalp redan i första omgången när de besegrade Swansea i ett rent Walesderby. Newport County har ju dessutom ett rätt fint facit i engelskt cupspel de senaste säsongerna, så det här kan visa sig bli en riktigt klurig match för Watford. Frågan är kanske vad för lag som Vladimir Ivic ställer ut på planen.

West Brom vs Brentford låter ju som ett litet typiskt revanschmöte från slutet av förra säsongen när de här båda lagen tampades om den sista uppflyttningsplatsen. West Brom lyckades ju ta den på det berömda håret, innan Brentford därefter något nesligt förlorade playoff-finalen mot Fulham. En vinst ikväll lär väl knappast kompensera för den missen för Brentford, men kanske är det lite plåster på såren. West Brom behöver en vinst.

West Ham vs Hull City låter ju som ett betydligt tristare möte än West Ham vs Leeds som hade blivit fallet om Leeds gjort sitt jobb senast mot Hull City. Nu vann Hull City istället på straffar. Rimligtvis tycker man ju att det här är en match som West Ham borde vinna hyfsat enkelt, och att döma av deras 3-0-vinst mot Charlton i den andra omgången så är det i alla fall inte en cup som David Moyes bara hade tänkt sig att slänga bort.

Luton Town vs Man Utd är ju en sådan här engelsk cupmatch som alltid dras fram när det ska förklaras varför just engelska cuper är så fantastiska. Lutons historia i just Ligacupen gör ju den här matchen extra speciell dessutom, deras ojämförligt största framgång kom när de vann Ligacupen 1987-88, efter att ha besegrat självaste Arsenal i finalen. Skulle det cupskrällas mot Man Utd ikväll så skulle i alla fall inte förvåna mig.

Den existentiella frågan är kanske om det i så fall ens är en skräll.

:::

TRANSFERKOLLEN

Alex Runarsson, Dijon till Arsenal. Efter att ha sålt Emiliano Martinez till Aston Villa jagar Arsenal backups till målvaktspositionen. Runarsson är den värvningen, som dock knappast känns riktigt lika stabil som Martinez. Så här långt är det alltså relevant att tala om en försvagning på positionen. Återstår att se om Arsenal trots den här värvningen fortsätter jaga Brentfords David Raya. Godkänd – (++)