Välkommen till den första dagen utav resten av Wolves liv!

Wolves inleder precis sin tredje raka säsong i Premier League. De två första säsongerna i Premier League handlade för Wolves mycket om att etablera sig i ligan, att hitta ett tryggt fotfäste i ligan och på tabellens övre halva. Detta måste sägas ha lyckats väldigt väl. Wolves har slutat sjua båda säsongerna, något som första säsongen räckte för att ta Wolves till Europa League. Andra säsongen slutade det dock inte så lyckligt.

Man skulle kunna säga att Wolves befinner sig i slutet på sin första fas under klubbens nya ägarskap, en fas som kan sägas motsvara en treårsperiod. Under det första året tog sig Wolves upp i Premier League, och under de två därpå följande åren etablerade sig Wolves i Premier League. Med på hela denna resa under dessa tre år har varit Nuno Espirito Santo, som anställdes sommaren 2017.

Här skulle man därmed kunna ställa sig frågan att om Wolves befinner sig i slutet av sin första fas, vad består i så fall Wolves nästa fas av? Kommer vi få se en gradvis reträtt av Wolves i Premier League nu när de har haft sin allra bästa tid? Eller kommer Wolves istället orka med att ta nästa steg vidare i sin utveckling, och vad betyder i så fall detta för Wolves ambition och konkurrenskraft?

En sak verkar hur som helst tydlig. Hur Wolves än ser på nästa fas i sin utveckling verkar de övertygade om att Nuno Espirio Santo är rätt person att fortsätta som manager för Wolves. Espirito Santo förlängde nyligen sitt kontrakt med Wolves med tre år. Vilket alltså betyder att Wolves både ser Espirito Santo som rätt manager att ha tagit dem genom sin första fas, men även rätt manager att ta dem vidare från denna första fas.

Här fanns en tankegång de senaste veckorna när Wolves sålde både Matt Doherty och Diogo Jota, till Tottenham respektive Liverpool, att kanske var det här första gången som Wolves i någon mening blev så att säga brandskattade. Det vill säga att det var första gången sedan de kom tillbaka till Premier League som de verkligen blev av med spelare som var viktiga för laget, och som de kanske inte var helt villiga att bli av med.

Här fanns också en gnagande misstanke att Jorge Mendes hade ett fult finger med i spelet. Det vill säga att han exempelvis såg till att sälja Jota vidare till Liverpool kanske mer för egen eller spelarens vinning, än för Wolves vinning. Med Wolves precis som med Arsenal kan här finnas en motiverad frågeställning utifrån vems intresse någon som agent egentligen arbetar. Kanske är det inte klubbens intresse i första hand.

Om detta kan både ett och annat sägas.

För det första får man kanske säga att om en brandskattning inte är så värst mycket värre än att Matt Doherty och Diogo Jota lämnar Wolves, då var det kanske inte mycket till brandskattning till att börja med. Det fanns naturligtvis betydligt viktigare spelare som Wolves hade kunnat blivit skattade på, såsom Ruben Neves, Leander Dendoncker, Adama Traoré, Raul Jimenez med flera. Det känns som om Wolves överlever.

För det andra bör man inse att det ändå pågår ett naturligt flöde av spelare till och från varenda klubb. Att en spelare säljs behöver inte vara något nederlag, än mindre något slags rackarspel från en agent. Jota är en bra spelare, men han var heller inte någon av Wolves nyckelspelare. Att sälja Jota till Liverpool låg säkert i både Jotas och Mendes intresse, men att sälja Jota för £35m låg nog definitivt även i Wolves intresse.

För det tredje är £35m en summa Wolves är bekant med den här sommaren. Det råkar nämligen vara exakt samma summa de betalade för Fabio Silva, allmänt ansedd som en av världens främsta talanger. En spelare klubbar som Liverpool, Tottenham och Real Madrid alla haft ögonen på. Att det istället är Wolves som värvar den typen av talang säger något mycket specifikt om Wolves ambitioner inför sitt nästa steg.

För det fjärde har Wolves agerat hyfsat skarpsinnigt på transfermarknaden. Diogo Jota och Fabio Silva tar i princip ut sig själva, men där den senare är en spelare med mycket tydligare framtidspotential. Den dealen gav dessutom Wolves en annan väldigt lovande spelare i Ki-Jana Hoever för strax över £10m. Försäljningen av Matt Doherty öppnade dessutom upp för den för all del dyra men duktiga Nelson Semedo.

Sammantaget kan man alltså säga att Wolves har gjort en stark sommar, och att det finns alla skäl i världen för Wolves att se ljust på sin närmaste framtid. Detta fastän just den här säsongen ändå har inletts en aning knackigt. Förvisso vann Wolves sin första match borta mot Sheffield United. Men därefter har Wolves förlorat mot Stoke i Ligacupen, och senast alltså hemma mot Man City.

Knappast något katastroffacit, Ligacupen möjligen borträknad. Men finns det ett orosmoln för Wolves så är det kanske just den här säsongen, och hur Wolves ska lyckas hantera dess speciella förutsättningar. Wolves spelade en hiskeligt lång säsong förra rundan, och den fysiska utmattning som riskerar påverka alla lag i Premier League den här säsongen, riskerar nog påverka Wolves mest av alla.

Alltså kanske vi ändå inte ska förvänta oss några storverk av Wolves just den här säsongen. Det har pratats om vilken fördel de har den här säsongen jämfört med förra att slippa dubbla upp med europeiskt cupspel. Med eller utan Europa League går dock Wolves in i den här säsongen utmattade och egentligen utan någon försäsong. På samma gång har konkurrensen hårdat.

Även om det existerar orosmoln runt spelare som lämnat Wolves, och möjligen även om spelare som kan komma att lämna Wolves, även om inga verkar särskilt troliga där för stunden, så råder nog i alla fall bland Wolves supportrar själva en i huvudsak mycket positiv stämning. Detta eftersom den viktigaste ”spelaren” för Wolves redan har bestämt sig för att förlänga med Wolves, det vill säga Nuno Espirito Santo.

Något med detta kan ju sägas glömmas bort när det gnölas hejvilt om Wolves som någon slags portugisisk fångkoloni, om hur det spelar fler portugiser än britter i Wolves, och den typen av pseudomoraliska invändningar. Nämligen att Wolves själva, det vill säga deras supportrar, inte alls protesterar, utan istället tvärtom. Nämligen att Wolves som klubb faktiskt går vinnande och fortsätter gå vinnande ur detta samarbete.

Många är ju så kvicka med att sätta likhetstecken mellan vad vi ser med Wolves och vad vi ser med t ex Arsenal att de missar att det är en fundamental skillnad mellan att aktivt samarbeta med en agent, och att låta sig utnyttjas och styras av en agent. Det första är ägnat att ge klubben en styrka den annars inte har. Det andra kan bara leda till att försätta klubben i en position av svaghet.

Wolves står starka inför nästa fas i sin utveckling!