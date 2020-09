Premier Leagues åtta klubbar med viktigaste transferveckan framför sig!

Under ett av de tidigare avsnitten under West Wings femte säsong sitter Jed Bartlet och kollar på collegebasket uppe på sin våning. Leo McGarry kommer förbi och undrar vad det står i matchen. Det spelar ingen roll menade Bartlet, matchen avgörs ändå i den sista quartern. Aha listade McGarry mycket snabbt ut, detta kan naturligtvis bara betyda att Notre Dame, laget som Bartlet råkade hålla på, ligger under.

Av någon anledning får transferfönstret mig att tänka på den där episoden. För det slängs ju minst sagt omkring liknande klyschor där. Transferfönstret har alltså varit öppet och pågått under ganska exakt två månader, och nu är det exakt en vecka kvar av det. Lika sant som alltid är att vissa klubbar har agerat väldigt starkt under transferfönstret hittills och att andra klubbar inte har agerat alls lika starkt.

Det är naturligtvis då supportrarna till de sista klubbarna drar fram fotbollens kanske allra värsta klyschor som en slags psykologisk försvarsmekanism. Som exempelvis att det är minsann nu som transferfönstret stänger på riktigt. Detta sägs alltså med någon dryg vecka kvar av ett transferfönster som pågått i två månader. Helt och fullt i klass med påståendet att en hockeymatch avgörs i den sista perioden.

För all del är det väl sant att mycket kan hända under transferfönstrets sista dagar. Även om detta kanske inte är hela sanningen och inget annat än sanningen. Till denna sanning ska även läggas att det sällan är de mest genomtänkta värvningarna som görs i slutet av transferfönstret, att det förmodligen hade varit bättre på alla sätt att faktiskt ha gjort den där värvningen tidigare under transferfönstret, att säsongen redan börjat etc.

Någon skulle väl till exempel kunna berätta för Chelsea att det faktiskt är just nu idag som transferfönstret börjar på riktigt, eller för Tottenham, eller Everton m fl. Det var väl dumt av dem att slösa bort sin tid och energi under dessa två månader, och naturligtvis har de inte fått någon som helst fördel av att göra jobbet under den här tiden. Det är ju nu, den här veckan, som allt av betydelse kommer ske!

Men för all del, vissa klubbar har som sagt gjort ett svagare transferfönster hittills, oavsett om man väljer att mena det i absoluta eller i relativa termer, och för dem kan det mycket väl visa sig vara en väldigt viktig vecka vi nu har framför oss innan transferfönstret faktiskt stänger. En vecka som kan komma att mitigera om än kanske inte helt och hållet omintetgöra skadan som det hittills svaga transferfönstret har gjort för deras chanser.

Vilka är då dessa klubbar? Här är enligt mig de åtta klubbar som först och främst måste få rumpan ur under den sista veckan av detta transferfönster. Även om detta är något som knappast görs lättare av att det just nu görs en politiskt stor sak i England av att Premier League-klubbarna måste sluta tänka på att värva spelare och istället baila ut klubbarna längre ned i seriesystemet. Med andra ord, damned if you do, damned if you don’t!

(8) Aston Villa

Det finns ändå aspekter med Aston Villas transferfönster som jag faktiskt gillar. Emiliano Martinez är en riktigt bra målvaktsvärvning. Ollie Watkins och Bertrand Traoré känns som mycket spännande anfallsvärvningar. Men vad Aston Villa åtminstone enligt mig verkligen behövde förstärka inför den här säsongen var kvaliteten i mitten, det vill säga i backlinjen och på centralt mittfält. Här har Aston Villa inte förstärkt alls, utan istället nöjt sig med att försöka sälja in att kontraktsförlängningen med Jack Grealish var ”som en ny värvning”. Det var den naturligtvis inte alls.

(7) Sheffield United

Säsongen har börjat trögt för Sheffield United, men därför ska man kanske inte dra alltför hysteriska slutsatser. Vi måste ändå komma ihåg att Sheffield United, även om det nog alltid var troligt att de skulle prestera bättre än vad nätets lynchmobbar och mer eller mindre självutnämnda experter inbillade sig, faktiskt överpresterade förra säsongen. Men det börjar även kännas att Sheffield United verkligen saknar eldkraft framåt, och framför allt är det kanske både den kreativa och kliniska flärden som saknas för att ge Sheffield United ny energi och ett lyft även den här säsongen.

(6) Southampton

Lite svårt är det ändå att sätta fingret på Southampton, deras styrkor och för all del även deras svagheter. Det finns goda tendenser i alla delar av laget, men det känns på samma gång bräckligt. Framför allt är det kanske mittfältet som känns tunt för närvarande, inte minst sedan Pierre-Emile Hojbjerg flyttade till Tottenham, och det är nog där Southampton behöver inrikta sina främsta ansträngningar. Men jag oroar mig även lite för backlinjen och, trots att Danny Ings och Che Adams är en mycket fin kombination så tycker jag de känns tunna framåt.

(5) West Ham

Om jag inte hade känt att detta West Ham, det vill säga med den spelartrupp klubben ändå sitter på, hade kunnat prestera mycket bra i Premier League med en progressiv manager och ett mer genomarbetat spelsystem, så hade West Ham hamnat betydligt sämre till på den här listan. Transferfönstret i sig har varit skabröst svagt enbart sett till själva aktiviteten, det vill säga knappt någon alls. Det har gjorts högst tveksamma försök att försöka James Tarkowski från Burnley, för att sedan göra helomvändning och istället försöka köpa lovande mittback från Frankrike. Avslöjandes ett kanske inte helt stringent transfertänkande.

(4) Burnley

Man anar ändå att Sean Dyche känner sig rätt frustrerad för tillfället. Han gick ju ut rätt hårt med uppfattningen att Burnley verkligen behövde värva den här sommaren, men Burnley har hittills agerat extremt konservativt, eller knappt alls. Endast när det blev klart med Dale Stephens under veckan gjorde Burnley mer än att doppa tårna. Ändå är det liksom svårt för Dyche att ge uttryck för sin frustration eftersom situationen nu ändå är som den är med Covid-19. Ingen pandemi i världen förändrar däremot att Burnley nog behöver förstärka framför allt offensivt, ett område där Burnley har provat flera olika alternativ de senaste åren utan att riktigt få det att fungera.

(3) Arsenal

Willan kom från Chelsea och Gabriel Magalhaes värvades från Lille. Bra värvningar i sig för all del, om än heller inte himlastormande, men här satt jag alltså efter förra säsongen och menade att Arsenal nog i första hand inte behövde arbeta med att förstärka backlinjen eller anfallslinjen, utan tvärtom rikta in sig på att förstärka sitt mittfält, som tvärtom är oroväckande tunt och som gör det svårt för Arsenal orka jobba ihop försvarsspel med sitt anfallsspel. Det enda som har hänt på mittfältet är att Dani Ceballos återkommer som lån, vilket inte utgör någon nettoskillnad. Thomas Partey och Houssem Aouar är två namn som snurrat länge runt Arsenal nu.

(2) Man City

Känns märkligt att ha med Man City på en sådan här lista givet att de enligt mig inledde transferfönstret så pass starkt. Nathan Aké och Ferran Torres var två värvningar som andades ambition och attityd. Men sedan lurades Man City ned i ett Leo Messi-format svart hål, och i farten visade sig köpet av Kalidou Koulibaly bli krångligare än vad Man City rimligtvis kan ha tänkt sig. Nu ska det istället värvas lovande mittbackar från La Liga eller från Portugal, och vi vet att sådana värvningar inte alltid håller vad de lovar. Lägg därtill att Man City känns tunna framåt, inte lika dominanta på centralt mittfält, samt fastän de investerat ett antal hundra miljoner pund på sin backlinje de senaste åren ändå känns oroväckande osäkra där. Man City har att göra.

(1) Man Utd

Det senaste årtiondets främsta pajasklubb i engelsk fotboll gör väl liksom ingen riktigt besviken på den fronten så här i början av nästa årtionde. Man Utds att göra-lista var minst sagt omfattande inför det här transferfönstret, men den enda punkten på den listan som Man Utd lyckats göra något åt är den förmodligen minst viktiga. Nu famlar många efter halmstrået att om man bara värvar Jadon Sancho för £120m, då kommer plötsligt Man Utds alla problem att lösa sig, fastän detta bara adresserar den möjligen näst minst viktiga punkten på listan. En värvning som Man Utd schabblat runt med under mest hela transferfönstret, för att inte säga året. Man Utd är klubben som kan förväntas agera minst rationellt under transferfönstrets sista vecka.