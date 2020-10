Fulham måste börja tala samma språk om de ska hänga kvar

Tre matcher, noll poäng och tio insläppta mål, det vill säga över tre mål i baken per match. Annorlunda uttryckt, aldrig färre än tre insläppta mål per match. Jag har pratat om hur Scott Parker åtminstone gett Fulham en annan defensiv stadga sedan förra gången Fulham spelade i Premier League och då slog både ett och annat dåligt rekord i fråga om antalet insläppta mål och skott på mål. Föga förvånande men desto mer typiskt har alltså den här säsongen börjat ännu sämre för Fulham.

Fulham möter ikväll Brentford på bortaplan i Ligacupens fjärde omgång. Ett västra Londonderby således, och därtill en repris på playoff-finalen på Wembley för endast knappt två månader sedan, där Brentford och Fulham tampades om vem av dem som skulle ta sig upp till Premier League. Fulham var det bästa laget den kvällen, och Scott Parker hyllades med viss rätt för att ha tagit Fulham tillbaka till Premier League. Men det fanns även skäl att tänka att det var fel lag som vann på längre sikt.

Kan Fulhams offensiva änglar besegra Scott Parkers defensiva demoner? Den frågan ställde jag i slutet av juli, i samband med playoff-spelet i EFL Championship. Svaret visade sig vara ett ja i Football League men riskerar vara ett tydligt nej i Premier League. Här finns ett dubbelt problem. Dels att Fulham har ett för långsamt spel för att utgöra ett allvarligt offensivt hot i Premier League. Dels att Parkers defensiva orientering inte kompenserar för ett alldeles för svagt försvar för Premier League.

Tony Khan, son till Shahid Khan och Fulhams director of football, det vill säga den som i praktiken bestämmer, tog till twitter efter senaste 0-3-förlusten mot Aston Villa på hemmaplan. Och det var onekligen ord och inga som helst visor: ”I apologize to Fulham’s supporters for our performance tonight. We’ve looked to add centre-backs since Wembley, I’m sorry we haven’t yet as 2 got COVID + we lost a Free we thought was close + had another issue with a 4th CB. I promise players in + better efforts from this squad.”

Till att börja med är det väl aldrig något särskilt positivt tecken när chefen och ägarens högra hand går ut och offentligt ber om ursäkt för hur laget spelat och presterat. Redan där börjar ju varningens klockar ringa så att säga. Sedan är det ju naturligtvis ett slags veritabelt lustmord på Fulhams spelartrupp, som alltså uttryckligen anklagas för att inte anstränga sig tillräckligt, och i synnerhet på Fulhams mittbackar. Khan skulle kunna kritiseras för att slänga bensin på en redan löpande eldsvåda.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Jamie Carragher och Roy Keane på Sky Sports Monday Night Football efter matchen mellan Fulham och Aston Villa var knappast nådiga mot Tony Khan. Det poängterades att Khan i princip nu sagt offentligt att vilka som än värvas nu redan har beskrivits som som bäst femte valet. Men framför allt gick kritiken ut på att ett sådant här utspel helt enkelt inte hjälper situationen, den gör den bara värre. Khan kritiserar dessutom spelare han själv har värvat.

Scott Parker själv sade sig vara besviken på Khans tweet, även om han respekterade Khans rätt att ha en åsikt och framföra den. Även Parker menade att tweetet som sådant inte hjälpte situationen men framför allt verkade han inte gilla att Khan hade bett om ursäkt för lagets prestation, vilken Parker tvärtom ansåg var berömvärd. Man måste förmoda att Parker mest försöker hitta något positivt i mörkret att jobba vidare med, för där fanns då inte mycket i Fulhams prestation som förtjänade annat än kritik.

Parkers position är naturligtvis allt annat än stark. Ska man kritisera eller offentligt säga emot sin närmaste chef kan det nog vara klokt att inte precis ha förlorat tre raka matcher och släppt in tio mål på dessa tre matcher. Förvisso är det väl ganska uppenbart att Parker försöker vara positiv gentemot sitt lag samtidigt som Khan å sin sida snarast försöker kommunicera med Fulhams supportrar och spegla deras besvikelse, som helt säkert även är hans egen besvikelse.

Problemet är att det avslöjar hur Tony Khan och Scott Parker, en director of football och en manager, tänker olika och pratar olika språk gällande Fulham. Detta brukar sällan betyda att en relation blir särskilt långvarig. Nu tror inte jag det är något sårat ego över att bli motsagd offentligt som kommer visa sig avgörande, men när det inte verkar finnas en samsyn över lagets rätt uppenbara problem, eller vems ansvaret främst är för dessa problem, så blir det svårt att ta sig vidare därifrån.

Scott Parker skyddar laget, sina spelare och kanske inte minst sig själv när han menar att det är klubbens (det vill säga Khans) ansvar att förstärka laget så att det ges möjlighet att konkurrera i Premier League. Parker vill med andra ord passa över bollen till Khan. Khan själv skulle så klart ha all rätt i världen att tänka att ett lag som är så illa samspelt som Fulham har varit i säsongens tre första ligamatcher, där spelarna oftast såg ut att inte veta vad de skulle göra på planen, nog även kan vara managerns ansvar.

Ansvaret vilar i någon mening på båda parter. Det pratades om hur Fulham skulle ha lärt sig av sina erfarenheter från deras förra säsong i Premier League, men inte mycket tyder på att Tony Khan faktiskt har lärt sig särskilt mycket alls. Möjligen saknar han själv tiden och engagemanget för det, han har andra projekt på gång. Det är däremot ingen större nyhet med kritik mot Scott Parker, som tvärtom fick utstå frän kritik från de egna leden mest hela förra säsongen för sin alltför passiva fotboll.

Alltså kan knappast Scott Parker förvänta sig något större stöd eller förståelse från två av tre viktiga grupper av intressenter – styrelsen eller supportrarna. Kanske är det med andra ord inte så konstigt att han försöker hålla sig väl med spelarna, den tredje gruppen. Men det kommer naturligtvis inte räcka på lite sikt. Ingen manager kommer kunna hålla sig kvar på ett jobb under någon längre tid utan stöd från åtminstone två av dessa tre intressentgrupper.

Jamie Carragher menar att Fulham åker ur den här säsongen, no matter what, att det enda de kan kontrollera är hur de åker ut. Detta stämmer för all del överens med min egen uppfattning inför säsongen att Fulham skulle sluta sist i tabellen, en uppfattning som knappast blivit mindre säker efter dessa tre omgångar. Däremot är jag väl ännu inte riktigt lika kategorisk som Carragher att det skulle vara helt oundvikligt för Fulham att åka ur Premier League den här säsongen.

Frågan jag ställer mig är om det finns något Tony Khan realistiskt sett kan göra i termer av nya spelare som gör det meningsfullt mer sannolikt att Fulham håller sig kvar i Premier League med Scott Parker som manager? Mitt svar på den frågan är nej. Nästa fråga jag ställer mig är om Fulham med samma eller en realistiskt förstärkt spelartrupp kan ge sig själva en i alla fall meningsfull chans att hålla sig kvar i Premier League med en annan manager än Scott Parker?

Mitt svar på den frågan är ja. Tony Khan och Scott Parker talar olika språk om Fulham, och Fulham saknar en samsyn. Fulham måste börja tala samma språk om de ska kunna hålla sig själva kvar i Premier League.

:::

TRANSFERKOLLEN

Ruben Dias, Benfica till Man City. En mittback som gjort sig ett rätt fint namn med Benfica i Portugal, även om erfarenheten säger oss att ta det lite lugnt med de stora orden om mittbackar därifrån. Man City har ett tydligt behov att förstärka backlinjen, men det är också uppenbart att Dias inte var deras första val av spelare. Måste ändå betraktas som en spännande värvning. Väl godkänd – (+++)

Ross Barkley, Chelsea till Aston Villa, lån. Givet alla offensiva värvningar som Chelsea har gjort den här sommaren så kändes det onekligen som om Barkley var en av de första spelarna att få lämna plats till dem. Kommer till ett Aston Villa som behöver stadga upp sitt mittfält och där han kan få den regelbundna speltid han saknat i Chelsea. En värvning som känns som en bra fit. Väl godkänd – (++)

Ademola Lookman, RB Leipzig till Fulham, lån. Fortfarande ung forward som har misslyckats med att göra något avtryck först i Everton och sedan i RB Leipzig. Känslan är väl inte att det här är en spelare som kommer kunna göra något större intryck för Fulham heller. Pratar om en god relation med Scott Parker samtidigt som det är osäkert hur länge Parker blir kvar. Dåliga omen för den här värvningen. Godkänd – (++)