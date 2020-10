Hur blev Champions Leagues gruppspel för de engelska klubbarna?

Bättre sent än aldrig får man väl säga. Normalt sett lottas ju Champions Leagues gruppspel i slutet av augusti, men den här gången fick vi alltså vänta ända till början av oktober för att få reda på hur grupperna ser ut och vilka lag de engelska klubbarna kommer ställas mot. Men den som väntar på något gott väntar ju aldrig för länge har jag hört sägas.

Champions Leagues gruppspel påverkas som allt annat av den hoptryckta säsongen, och vad vi kommer se är ett gruppspel som inleds den 20 oktober och därifrån spelas tre omgångar i rak följd, det vill säga en omgång per vecka, precis som fallet varit med Ligacupen de här senaste veckorna. Därefter ett uppehåll, på grund av landslagsspel, och sedan ett svep med tre omgångar på tre veckor igen.

Lottningens stora snackis var nog annars hur det kom sig att Man Utd inte kunde lottas i samma grupp mot Porto, när båda grupperna C och H återstod, samtidigt som Man City var den andra klubben kvar i skålen. Rent lottningstekniskt fanns inte någon glasklar anledning till detta. Svaret var dock inte mer komplicerat än att Man Utd var parade ihop med Liverpool av TV-skäl, och inte kunde hamna på samma halva som dem.

Annars hade lottningen några höjdpunkter. Juventus och Barcelona lottades till exempel i samma grupp, Cristiano Ronaldo och Leo Messi stöter på varandra igen alltså. Det ska även bli kul att se Inter möta Real Madrid, liksom Bayern München och Atlético Madrid naturligtvis. De engelska klubbarnas lottning blev kanske inte riktigt så där rolig, möjligen med något undantag, men ändå lite småtrevlig.

GRUPP C – Man City (95%)

PORTO

OLYMPIAKOS

MARSEILLE

Drömlottning för ena Manchesterlaget. Egentligen ska det väl inte gå att inte ta sig vidare från den här gruppen för Man City, vars främsta och kanske enda hot kommer vara att ändå ta matcherna på det allvar som ändå alltid är nödvändigt, att inte förlora fokus. Men i allt väsentligt är det här en grupp som Man City inte bara ska ta sig vidare från, utan vinna och dessutom vinna rätt bekvämt.

GRUPP D – Liverpool (90%)

AJAX

ATALANTA

MIDTJYLLAND

Inte heller Liverpool kan väl riktigt klaga på den här gruppen, även om den för all del är en bra bit lurigare. Midtjylland borde rimligtvis vara gruppens slagpåse, definitivt en slagpåse för Liverpool. Ajax är ett kompetent fotbollslag men har också tappat många av sina bästa spelare det senaste året. Atalanta är en farlig motståndare, men taktiskt passar både de och övriga lag i gruppen Liverpool rätt väl. Nog kan Liverpool schabbla till det i någon enstaka match, men de är betydligt bättre och framför allt jämnare än övriga lag på helheten.

GRUPP E – Chelsea (85%)

SEVILLA

KRASNODAR

RENNES

Chelsea måste nog sägas ha fått en grupp av samma typ och karaktär som Liverpool, det vill säga utan de kanske tuffaste motståndarna men där motståndet ändå är kompetent nog att ställa till besvär. Sevilla borde rimligtvis vara det främsta hotet mot Chelsea i gruppen, och Chelsea är som vi vet knappast osårbara, men även här känns det ändå som om Chelsea är laget med bäst spets och mest jämnhet i gruppen. Gruppvinsten kan vara up for grabs, men det ska mycket till för Chelsea att inte gå vidare.

GRUPP H – Man Utd (50%)

PSG

RB LEIPZIG

ISTANBUL BASAKSEHIR

Mardrömslottning för andra Manchesterlaget. Uttryckt annorlunda, det engelska laget som kanske var i störst behov av lite tur med lottningen fick den tuffaste lottningen av dem alla. PSG måste hållas som gruppens favoriter, även om de knappast är omöjliga att rubba de heller. Istanbul Basaksehir är gruppens tydliga fjärdelag även om de nog kan bli spoilers i vissa matcher. Blodfajten lär alltså stå mellan Man Utd och RB Leipzig om att göra PSG sällskap till slutspelet. Presterar Man Utd på topp borde de ha tillräcklig kvalitet i laget att krångla sig vidare.

:::

Europa Leagues grupplottning äger rum runt lunchtid idag. Sedan tidigare vet vi ju att Leicester och Arsenal är klara för Europa League. Igår blev det också klart att Tottenham gör dem sällskap, sedan de 7-2-manglat Maccabi Haifa på hemmaplan. Alla tre engelska lag borde här ha både ambitionen och kvaliteten att faktiskt kunna vinna Europa League.

:::

En stor lottningsdag igår, när även Ligacupens femte omgång, närmare bestämt dess kvartsfinaler lottades.

Stoke vs Tottenham

Brentford vs Newcastle

Arsenal vs Man City

Everton vs Man Utd

Några riktigt smaskiga matcher här. Arsenal envisas med att absolut inte vilja förlora cupmatcher längre och ställs mot Man City som inte förlorat i Ligacupen sedan någon gång under sen istid. Everton mot Man Utd är en cupkvartsfinal jag verkligen hade velat se med publik på läktarna, det hade kunnat bli glödhett. Brentford borde kunna ha rätt goda förhoppningar om att ta sig till en cupsemifinal. Men detsamma kan man så klart säga om Newcastle. Tottenham drog drömlotten.

:::

TRANSFERKOLLEN

Andi Zekiri, Lausanne till Brighton. Brighton spelar bra men har haft lite svårt att faktiskt göra målen så här i början av säsongen. Det är väl högst oklart om Zekiri verkligen är någon lösning på det problemet. Zekiri är däremot helt säkert en spännande spelare för framtiden. Godkänd – (++)