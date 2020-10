Vilka effekter får omgången innan transferdeadline och uppehållet?

Det är, fastän vi redan befinner oss i början av oktober, endast den fjärde omgången av Premier League säsongen 2020-21. Med andra ord är Premier League-säsongen fortfarande, om vi skulle försöka oss på att beskriva den i termer av mänskligt liv, bara en bäbis, eller möjligen en rultande treåring. Ändå, kanske eftersom vi redan befinner oss i oktober, spekuleras det hejvilt om framtiden och möjliga förändringar.

Det må vara den fjärde omgången, men det är även en omgång, sex matcher den här söndagen, som spelas färdigt endast en enda dag innan det internationella transferfönstret stänger, dessutom är det sista omgången innan det kommande landslagsuppehållet. Alltså kan resultaten den här omgången komma att få ganska omedelbar och konkret effekt både på värvningar och manageranställningar.

Vi har sett en del andra exempel genom åren på hur lag som förlorar matcher strax innan transferfönstret sedan ger sig iväg och värvar nya spelare för fullt under dess allra sista dagar. Kanske för att blidka de egna spelarna eller supportrarna politiskt. Kanske för att de till sist i elfte timmen ändå inser att de verkligen behöver förstärka laget. Arsenal efter deras 2-8-förlust mot Man Utd för nio år sedan är ett sådant exempel.

Visst kan den här typen av beslut visa sig bli lyckade. Ändå känns det nog som en rätt säker observation att majoriteten av sådana här beslut sällan visar sig vara särskilt rationellt genomtänkta eller planerade, och därför som mest och kanske som bäst tenderar bli någon slags mellanmjölk, värvningar eller anställningar som i slutänden sällan gör sina klubbar särskilt mycket bättre.

Vad som händer under den här omgången, liksom under den här dagen, det vill säga hur matcherna faktiskt slutar, kan alltså komma att visa sig få en mycket konkret betydelse under de närmaste dagarna.

Leicester vs West Ham

Grym inledning på säsongen för Leicester som vunnit samtliga sina tre matcher, och gjort tre mål eller fler i samtliga. Framför allt bortavinsten senast mot Man City var ett rejält styrkebesked av Leicester, som verkar ha mognat lite till den här säsongen. West Ham inledde å sin sida med två förluster, men 4-0-vinsten mot Wolves senast var på samma gång överraskande och övertygande. En förlust mot Leicester riskerar däremot göra slut på denna övertygelse.

Uppenbart är att West Ham letar på transfermarknaden, de anser sig kanske framför allt behöva en ny mittback, men att de inte riktigt vet vad de letar efter samt inte verkar villiga att spendera mer än småsummor. Min uppfattning om David Moyes är välkänd men jag tror West Ham behöver hamna djupare ned i gyttjan innan West Ham tar steget att ersätta Moyes, med vad som då bara kommer bli en annan brandsläckare.

Southampton vs West Brom

Vinsten mot Burnley rensade ut systemet för Southampton som innan dess förlorat sina två första matcher, mot Crystal Palace samt en hyfsat förnedrande förlust på hemmaplan mot Tottenham. Matchen mot Burnley visade både att Southampton kan vinna matcher och att Southampton kan hålla nollan. West Brom var på väg mot en för dem riktigt stor seger mot Chelsea senast, men 3-0 i halvtid tappades till 3-3. En poäng hade man kanske tagit på förhand, men sådana tapp riskerar vara väldigt demoraliserande.

Southampton jobbar på och kommer försöka värva en mittfältare innan transferfönstret stänger, helt enligt planerna. West Brom är ett mer öppet kort. Slaven Bilic har en massa goodwill med sig från sin första säsong med West Brom i EFL Championship, där han alltså tog dem tillbaka till Premier League. Men inledningen på den här säsongen borde nog rimligtvis göra West Broms ägare och ledning lite nervösa.

Arsenal vs Sheffield United

Arsenal har haft ett högt momentum de senaste månaderna, med flera vinster mot topplagen i bagaget, en FA-cuptitel och vinst i Community Shield. Mikel Arteta har börjat få tydlig effekt med sina idéer. Detta förändras inte omedelbart av en förlust borta mot Liverpool, men det är ändå intressant att se hur förlusten och kanske utspelningen ändå får för effekt på Arsenals momentum och självförtroende. Sheffield United har haft en extremt besvärlig start på säsongen med tre raka förluster med beskedligt spelschema.

Turbulensen kring Arsenal ägde rum under sommaren, nu känns det lugnt igen, och fokus kommer ligga på att värva en mittfältare. Desto oroligare för Sheffield United vars andra säsong i Premier League ser ut att bli betydligt besvärligare än deras första. Chris Wilder kommer inte få sparken om inte himlen ramlar ned över våra huvuden, så även Sheffield United kommer sitta still i båten. En anfallare står på deras lista.

Wolves vs Fulham

Att förlora med 0-4 mot West Ham måste ha varit en rejäl chock för systemet för Wolves, knappast vad de kan ha förväntat sig. Detta betyder att Wolves nu inte vunnit en enda match sedan ligapremiären. Knappast den effekt Nuno Espirito Santo kan ha hoppats på efter att nyss ha förlängt sitt kontrakt med klubben. Möjligheten finns nu att studsa tillbaka hemma mot Fulham som inlett den här säsongen till och med sämre än vad de inledde sin förra säsong i Premier League. Den möjligheten måste Wolves ta.

Trots bakslaget mot West Ham är Wolves en lugn och stabil klubb. Detsamma kan vi verkligen inte säga om Fulham, där Tony Khan och Scott Parker har haft delade meningar om mycket senaste veckan. Tre raka förluster med minst tre insläppta mål per match är ett jobbig läge för Parker. Förra gången en Fulhammanager hade noll poäng efter sina fyra första matcher i Premier League fick denne sparken.

Man Utd vs Tottenham

Mer eller mindre utspelade både hemma mot Crystal Palace och borta mot Brighton, förlust mot Crystal Palace och en extremt tursam vinst mot Brighton. Knappast någon övertygande start på säsongen för Man Utd, och ännu en förlust mot Tottenham, en av deras främsta tänkta rivaler om Champions League-platserna, riskerar tvinga fram både ett och annat överilat agerande under det kommande dygnet. Tottenhams start på säsongen har varit problematisk även den, men de känns på något sätt lugnare.

Varken Man Utd eller Tottenham befinner sig ännu i positionen att de funderar på att byta manager. Tottenham kommer definitivt inte göra det och Man Utd anser sig ju vara långsiktiga med Ole-Gunnar Solskjaer nu gubevars. Man Utd, som hittills haft ett mycket lacklustert transferfönster, och som uppenbarligen har pengar att bränna, kan dock hitta på precis vilka dumheter som helst under måndagen.

Aston Villa vs Liverpool

Båda lagen är obesegrade och har full pott så är långt in på säsongen. Vilket kanske inte var helt oväntat med Liverpool, men definitivt mindre väntat med Aston Villa. Något måste ge sig i det avseendet den här kvällen. Liverpool skakade av sig en svettig premiär mot Leeds genom att vinna borta mot Chelsea och hemma mot Arsenal. Något som tillsammans med Man Citys förlust mot Leicester har lett fram till orimligt förhastade slutsatser om att ligan redan vore mer eller mindre avgjord. Knappast.

Både Aston Villa och Liverpool sitter nog väldigt lugna i båten för närvarande. Båda lagen har haft en bra start på säsongen och båda klubbarna har en hyfsat bra transfersommar bakom sig redan. Dean Smith behöver inte oroa sig för sitt jobb i det här läget och det enda Jürgen Klopp behöver oroa sig för att befinna sig i en mörk gränd med Roy Keane, även om ett poängtapp mot Aston Villa säkert skulle skapa viss neurotisk oro i de egna leden.