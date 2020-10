Premier Leagues åtta bästa värvningar för 2020-21!

Man kan säga att det finns flera goda skäl varför den här listan är att betrakta som förhastad och kanske därför inkomplett. För det första så har vi ju hela dagen på oss att få in fler värvningar, så det är ju inte omöjligt att någon av dessa faktiskt skulle kunna trycka in sig på en sådan här lista. För det andra så stänger ju det engelska fönstret först om en och en halv vecka, så även där kan det ju tillkomma spelare.

Men nu råkar det vara måndag, det behövs således en lista, och dessutom råkar det som en händelse vara transfer deadline day. Alltså passar det alldeles för utmärkt med att göra en lista om Premier Leagues åtta bästa värvningar under sommaren just den här dagen, både dagsaktuellt och kanske en smula relevant så att säga. Sedan får väl spelare som tillkommer betraktas som ytterligare bränsle för brasan.

Dessutom går det väl på mycket goda grunder att ifrågasätta i vilken utsträckning eller sannolikhet det egentligen är så att värvningar som görs under just den här dagen faktiskt är särskilt bra. Många gånger kan de säkert vara mycket spektakulära, men det är ju inte ens i närheten av samma sak. Det mest troliga med värvningar som görs under sista dygnet är nog ändå att de mycket sällan blir femplussare i realiteten.

Vi kan göra ett liknande resonemang för inhemska värvningar, det vill säga de värvningar som kommer kunna fortsätta göras ända fram till den 16 oktober. Här finns det självfallet en hel del riktigt fina fynd att göra, några väldigt bra spelare som kan röra sig till andra klubbar i Premier League. Ändå måste det betraktas som rätt osannolikt att en sådan värvning faktiskt skulle lyckas slå sig hela vägen in på en sådan här lista.

Samma brasklapp som alltid med dessa listor. Det är inte spelarna i sig som rankas eller betygsätts, utan det är värvningen. Kvaliteten på spelaren är naturligtvis en aspekt utav det jag kallar för värvningen, men där ingår även andra aspekter såsom det behov och den nytta som spelaren förväntas fylla för den köpande klubben, och den eventuella alternativkostnad spelaren för med sig för klubben.

Här är, enligt mig, Premier Leagues åtta bästa värvningar inför och delvis under 2020-21!

(8) Sergio Reguilón, Tottenham

Fantastiskt lovande vänsterback som befunnit sig i Real Madrids böcker under en längre tid. Så ovilliga var Real Madrid att släppa greppet om spelaren att de tvingade till sig en återköpsklausul i kontraktet. Så stort ansåg Tottenham sitt behov av en högkvalificerad vänsterback vara att de gick med på detta. Åtminstone på kort eller halvkort sikt innebär inte detta något problem för Tottenham. Reguilon är en spelare med kapacitetet att mycket snart utvecklas till ligans bästa vänsterback.

(7) Callum Wilson, Newcastle

Offensiven i Newcastle var ett problembarn hela förra säsongen, när den mycket dyre Joelinton inte alls visade sig vara ett lyckat köp. Steve Bruce har ägnat sommaren åt att göra om Newcastles offensiva uppställning i grunden. Köpet av Wilson från Bournemouth är ett väldigt slugt köp fastän ändå på något sätt anonymt. Men det är trots allt ingen tillfällighet att Wilson befinner sig i förrummet till det engelska landslaget. Newcastle har alltså värvat en engelsk landslagsanfallare för en fullt rimlig peng.

(6) Rodrigo Moreno, Leeds

En av anfallarna i La Liga utanför de tre uppenbara klubbarna som har imponerat mest de senaste åren, och som dessutom gjort det under synnerligen kaotiska förhållanden med Valencia. Leeds i sin tur har varit ett formidabelt lag de två senaste åren, men haft i alla fall den svagheten att de gjort alldeles för få mål sett till antalet skapade chanser. Här kan man alltså tycka att problem och lösning passar väldigt väl ihop. Imponerande av Leeds att kunna norpa en anfallare från en klubb som Valencia.

(5) Jamal Lewis, Newcastle

När man tittar på att Newcastle värvar en vänsterback som Lewis för bara lite drygt £10m samtidigt som klubbar som Liverpool och Man Utd också är på jakt efter vänsterbackar så är man onekligen, om än kanske betydligt mer i det andra fallet än det första, i behov av att klia sig själv i huvudet och undra vad de pysslar med. Lewis är en fenomenalt talangfull vänsterback, rimligtvis landslagsaktuell. Newcastle har haft en formidabel svaghet just på vänsterbackspositionen. Spot on-värvning av Newcastle.

(4) Allan, Everton

Evertons mittfält förra säsongen hade den olyckliga egenskapen att det egentligen inte var bra på någonting, varken på att försvara eller att anfalla. Allan har å sin sida den mycket lyckliga egenskapen att han är bra på nästan allting, både på att försvara och på att anfalla. Everton var i akut behov av en spelare som Allan, som inte bara är en väldigt bra spelare för egen del, utan dessutom är en spelare som gör andra spelare som Andre Gomes och James Rodriguez betydligt bättre, liksom Evertons backlinje.

(3) Kai Havertz, Chelsea

Måste nog rimligtvis betraktas som kronjuvelen i Chelseas krona under en sommar då de verkligen har öppnat plånboken och värvat många nya spelare. Alla andra spelare måste betraktas som bra eller till och med väldigt bra värvningar, men den som sticker ut och höjer sig över mängden är ändå Havertz. Här känns det mer än i de andra fallen som om Chelsea har fått tag i en spelare som inom de närmaste åren och många år därefter kommer kunna betraktas som en spelare i högsta världsklass.

(2) Thiago Alcantara, Liverpool

En värvning som drog ut på tiden i sådan utsträckning att Liverpools supportrar nästan hade hunnit hämta tjäran och fjädrarna. Men den blev av till sist. Det borde inte vara någon större diskussion vad Alcantara har för kvaliteter som han själv kan tillföra också ett så bra lag som Liverpool, hans vision och passningsförmåga ger Liverpool helt nya möjligheter på planen. Fyller en viktig funktion både offensivt och defensivt, men verkar även ha fått effekten att hålla Liverpool som lag kvar på tårna.

(1) James Rodriguez, Everton

Listans förstaplats är förmodligen även den som i efterhand kommer kunna kritiseras mest för att ha varit formad av nyhetens behag och orimliga förväntningar. Men det struntar jag nog i här och nu. Här och nu kan jag bara bedöma vad jag ser och jag ser en spelare som har gett Everton en helt annan kaliber, helt annan kvalitet, en helt annan attityd och ett helt annat självförtroende. Med Rodriguez i högform, som han också har inlett i Everton, är han en spelare som får Everton att istället för att hoppas att de ska utmana toppen av tabellen, verkligen tro att de kan göra det, ska göra det.

Bubblare:

Timo Werner, Chelsea; Nathan Ferguson, West Brom; Hakim Ziyech, Chelsea; Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham; Ben Chilwell, Chelsea; Eberechi Eze, Crystal Palace; Matt Doherty, Tottenham; Donny van de Beek, Man Utd; Ryan Fraser, Newcastle; Abdoulaye Doucouré, Everton; Emiliano Martinez, Aston Villa; Cengiz Ünder, Leicester.

:::

TRANSFERKOLLEN

Ibrahima Diallo, Brest till Southampton. Southampton behöver förstärka sitt centrala mittfält sedan Pierre-Emile Hojbjerg sålts till Tottenham, och Diallo får ses som en väldigt intressant förstärkning. Har jämförts med N’golo Kanté och kan han leva upp bara delvis till det så vore det bra. Klarar han övergången från ett defensivt Brest till Southampton i Premier League? Väl godkänd – (+++)

Rayan Aït-Nouri, Angers till Wolves, lån. Offensiv 19-årig ytterback som debuterade för Angers i Ligue 1 förra säsongen och övertygat, och som gjort landskamper för de franska ungdomslandslagen. Ett lån med köpoption. Wolves förstärker sina ytterbackspositioner. Godkänd – (++)