Avspark (#5): Kan Rooney rädda jobbet åt Cocu?

Räddade Wayne Rooney jobbet åt Philip Cocu?

Omöjligt är det definitivt inte. Derby County hade inlett säsongen med tre raka förluster och det blåste väldigt snålt runt Cocu, som även hade gjort en mycket blek första säsong med Derby County. Många undrade när Cocu skulle få sparken, inte om.

Matchen mot Norwich på Carrow Road står 0-0 och är på väg in i dess sista tio minuter. En poäng, eller kanske till och med noll poäng, efter fyra omgångar hade nästan säkert varit för besvärande för Derby County. De hade förmodligen behövt agera.

Men fram kliver alltså Wayne Rooney, som han för all del har gjort många gånger förut genom alla sina år som spelare. Frispark till Derby County, som han böjer in bakom målvakten och Derby County vinner med 1-0.

Vinst för Derby County mot Norwich således, vinst mot ett av de nedflyttade lagen, tre poäng på kontot istället för en enda poäng, och en vinst med sig in i ryggen lagom till landslagsuppehållet. Cocu levde för att slåss en annan dag.

Derby County kunde istället ägna landslagsuppehållet åt andra saker. Som att göra sig av med spelare, vilket ska läsas som att sänka kostnader. Jack Marriott går på lån till Sheffield Wednesday, talangen Louie Sibley verkar intressera bland andra Leeds.

Att få in spelare verkar betydligt mer besvärligt för Derby County. En stor förhoppning denna sista transfervecka var att Harry Wilson skulle återkomma från Liverpool på lån, men det verkar nu istället som om Wilson går till Cardiff.

Skälet var inte överdrivet komplicerat. Cardiff är villiga att betala en lånesumma samt täcka Wilsons hela lön. Detta orkar eller vill Derby County inte riktigt matcha, och då får de heller inte spelare.

Istället har det blivit ett gäng fria transfers. De senaste dygnen har Derby County hämtat in bland andra Colin Kazim-Richards (kommer ni ihåg honom?) och de för all del betydligt mindre kända George Sykes-Kenworthy och Louie Watson.

Det mest intressanta namnet in för Derby County under transferfönstret är förmodligen Jordon Ibe från Bournemouth, på fri transfer även han. Exporter är däremot namn som Tom Huddlestone, Mason Bennett, Jayden Bogle, Max Lowe och nu Jack Marriott.

Situationen är med andra ord knappast bättre eller lättare för Philip Cocu den här säsongen än den förra säsongen. Även om det är väldigt speciella förutsättningar för alla lag den här säsongen.

Frågan är nu om vinsten mot Norwich senast var mer än enbart ett lyckligt undantag från en olycklig tendens. Det får vi i så fall kanske se ikväll när Derby County möter ännu ett nyss nedflyttat lag från Premier League i form av Watford.

Kommer Wayne Rooney att kliva fram och rädda Cocu en gång till?

:::

Tio spaningar:

Fyra raka förluster var nog för Nottingham Forest som sparkade Sabri Lamouchi och helt i enlighet med sin Back To British-filosofi under sillysäsongen valde att anställa Chris Hughton istället.

En annan klubb där det blåst på managerjobbet är Barnsley där Gerhard Struber efter uttalat missnöje med klubbens ambitioner tog sitt pick och pack och drog till MLS för att vara manager där istället.

Dominic Iorfa, Chey Dunkley, Aden Flint och Callum Paterson. Det kommer förmodligen göra rätt ont att försvara sig mot Sheffield Wednesday på fasta situationer den här säsongen.

Känns verkligen som om Wycombe Wanderers behöver börja ta några poäng nu. Jag är annars alls inte överraskad om det visar sig att Wycombe blir det svagaste laget i den engelska andradivisionen om inte någonsin, så åtminstone på väldigt länge.

Rotherham har å andra sidan fått en överraskande positiv start på sin första säsong i EFL Championship, med fem poäng på sina fyra första matcher. Kan de fortsätta sin positiva start på säsongen hemma mot Norwich?

På tal om positiv start på säsongen så är Reading ett av endast två lag med fulla poäng efter fyra omgångar. Under lördagen har de däremot en riktigt tuff bortamatch mot Middlesbrough. Har de en vinst i sig?

Brentford har alltså sålt iväg Niclas Eliasson och i skrivande stund är det alltjämt oklart om de får behålla Said Benrahma eller ej. Brentford har inlett säsongen ojämnt och kastade bort en 2-0-ledning till 2-4 mot Preston senast. Får Ghoddos spela?

Vet inte om det är nostalgiska skäl som gör att jag har en liten sweet spot för Blackburn Rovers, men det är glädjande att de inlett säsongen starkt. Venkys har onekligen tvättat sitt rykte sedan de gjorde sig av med agenterna.

Bråkigt som vanligt runt de amerikanska ägarna i Swansea. Mitt under kaoset fortsätter Swansea att överraska positivt på planen och i tabellen. Vinst mot Huddersfield så är de med i uppflyttningsfajten på allvar.

Preston North End inledde säsongen rätt skakigt men fick en rejäl ketchupeffekt när de vände 0-2 borta mot Brentford till 4-2-vinst. Lyckas de bygga vidare på den vinsten hemma mot Cardiff så får de rejäl vind i seglen.

:::

Helgens omgång:

Fredag: Derby County vs Watford. Lördag: Barnsley vs Bristol City, Birmingham City vs Sheffield Wednesday, Blackburn Rovers vs Nottingham Forest, Bournemouth vs QPR, Brentford vs Coventry, Luton Town vs Stoke City, Middlesbrough vs Reading, Rotherham vs Norwich City, Swansea City vs Huddersfield Town, Wycombe Wanderers vs Millwall. Söndag: Preston North End vs Cardiff City.