Orkar Rangers ta chansen mot Celtic i Old Firm?

Välmående eller välbestånd. Plånboken eller patientjournalen. Health or wealth. Jag antar att det var en ren lyckträff för de vars grad av komplexitet i sakfrågor sällan eller aldrig sträcker sig längre än snärtiga slogans att de där två orden bara råkar rimma. Om inte annat är det väl ett rätt tydligt exempel på benägenheten att reducera ned svåra ämnen till två alternativ i en vanligtvis falsk dikotomi.

Just den här helgen kommer dock detta med health eller wealth att sättas på riktigt stora prov. Det är en helg fylld med derbyn och riktiga prestigematcher. Den engelska fotbollen sparkar till exempel av med det hetaste Merseysidederbyt på många år, mellan ett Everton som leder ligan efter fyra raka segrar och ett Liverpool som alltså råkar vara regerande ligamästare.

Men spelschemat i övrigt innehåller väldigt många godbitar. Under lördagskvällen hittar vi till exempel både Man City vs Arsenal och Newcastle vs Man Utd. Två högst intressanta matcher av en mängd olika skäl. Men sedan kommer vi till söndagen med ett flertal mer eller mindre lokala eller regionala derbyn i form av Crystal Palace vs Brighton, Tottenham vs West Ham, samt Leicester vs Aston Villa.

Men kanske hittar vi den allra hetaste matchen north of the wall. Det är nämligen under tidig lördag eftermiddag dags för säsongens första Old Firm, mellan Celtic och Rangers på Celtic Park. Rangers ligger en poäng före Celtic i tabellen, men har även hunnit med att spela en match mer. Skulle Celtic vinna lördagens derby har de onekligen tagit över förarsätet i den skotska ligan.

Med alla dessa matcher säger det kanske sig självt att många supportrar kommer vara väldigt intresserade av dem. Problemet är självfallet att ingen kommer in på arenorna för att se på dem, och att titta på dem på TV är i samtliga fall rätt dyrt. Här kommer alltså finnas ett rätt uppenbart incitament för att bege sig ut och se på matcherna på pubar eller varhelst det är möjligt att se på matchen offentligt.

Värst av allt är det kanske just vad gäller supportrarna till Old Firm. Här är risken inte enbart att supportrarna ger sig ut på puben, eftersom det är lite olika regler i Skottland jämfört med England. Här är det alltså inte osannolikt att dessa supportrar ger sig iväg på en liten resa, exempelvis till Blackpool, för att kolla på matchen där. Det säger sig självt att detta knappast vore att rekommendera i dessa dagar.

Alltså kan man väl förstå att Nicola Sturgeon, Skottlands First Minister, riktade en uppriktig vädjan till Sky Sports att just den här helgen faktiskt ta någon form av större ansvar och sända Old Firm gratis. Vilket skulle göra det betydligt mycket mer troligt att de som är intresserade av matchen väljer att faktiskt se matchen relativt tryggt och säkert hemma hos sig själva.

Vad gäller health vs wealth har alltså Sky Sports ett ganska tydligt beslut att fatta nu under det kommande dygnet.

Vad som sätter saken på sin spets är kanske den laddade betydelsen av just detta Old Firm mellan Celtic och Rangers. Det är naturligtvis alltid en väldigt het match, kanske den brittiska fotbollens hetaste och hårdaste derbyrivalitet, definitivt är det inget annat brittiskt derby som överträffar Old Firm på så vis. Men matchen har även en väldigt specifik karaktär och betydelse.

Celtic har vunnit den skotska ligan nio år i rad. Celtic har alltså den här säsongen möjlighet att göra något som aldrig gjorts förut, nämligen vinna tio raka ligatitlar, vilket onekligen vore något utav en helt unik prestation. Det vore inte fel att säga att just den saken är något som Rangers satsat mer eller mindre allt på att försöka sätta stopp för, och detta är även varför man anställde Steven Gerrard som manager.’

Skulle Rangers lyckas vinna mot Celtic så råkar det dessutom vara den första gången på över tio år som de vinner två raka matcher mot Celtic. Vilket förvisso också betyder att Rangers faktiskt vann den senaste matchen lagen emellan, vilket är relativt nytt eftersom det knappast hört till vanligheterna att Rangers har vunnit fotbollsmatcher mot Celtic under de senaste nio-tio åren.

Rangers har onekligen krupit allt närmare Celtic de senaste åren. Under Gerrard har Rangers gjort framsteg, även om där fortfarande finns tydliga brister. Rangers har för all del en realistisk förhoppning i att kunna vinna ligan den här säsongen, mycket eftersom de har gett sig själva chansen att kunna vinna mot alla andra lag i ligan. Men frågan de alltjämt behöver besvara är om de verkligen är bra nog att vinna ligan före Celtic.

Just den frågan är ofta svår att besvara, då det många gånger existerar en slags mental spärr man måste försöka ta sig förbi. Rangers befinner sig i det avseendet i samma typ av relation till Celtic som exempelvis Everton gör till Liverpool. Alla tänker så klart att just den här matchen kan ett slags tronskifte ändå ske, men ändå så förväntar sig alla mer eller mindre uttalat inget annat än ännu en förlust.

Problemet rent psykologiskt är kanske att både Rangers och Everton i någon mening har kommit att lära sig att själva förvänta sig ungefär detsamma. Vilket leder till att utfallet ofta blir just detta i någon slags självuppfyllande profetia. Ett lag som går in och väntar sig att motståndaren ska vinna matchen kommer sällan lyckas vinna någon match. Både Rangers och Evertons stora utmaning är att bryta sig loss från detta sätt att tänka.

På pappret har Rangers dessutom en rätt tydlig fördel i att de har tillgång till mer eller mindre fullt lag, samtidigt som Celtic har en handfull spelare otillgängliga efter att de har testats positivt för Covid-19. Alla de yttre omständigheterna talar med andra ord till stor del till Rangers fördel. Men i sådana här matcher är det kanske något som bara lyckas öka den psykologiska pressen på Rangers ytterligare.

Vinner Rangers Old Firm har de gett sig själva ett rejält momentum för att vinna sin första ligatitel på många år, och samtidigt sätta stopp för Celtics ambitioner att vinna sin tionde raka ligatitel. Vinner å andra sidan Celtic har de övertagit kommandot i titelstriden, och tillfogat Rangers en psykologisk förlust som de förmodligen kommer få väldigt svårt att återhämta sig från. En Celticvinst skulle befästa relationen mellan vinnare och förlorare.

Ett Old Firm utan publik för all del. Men den här gången får vi kanske i alla fall ändå hoppas att supportrarna stannar hemma och tittar på matchen. Men för att det ska ske så behöver nog health sättas före wealth., både av supportrarna själva, och av Sky Sports.