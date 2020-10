There are only eight Uniteds!

Ödmjukhet är kanske inte en framträdande egenskap i någon supporterklubb. Supportrar brukar tvärtom älska att sjunga om hur just deras fotbollsklubb är den bästa klubben som världen någonsin har sett och den typen av bombastiska överdrifter. Vissa klubbar har till och med helt egna hymner om hur just deras klubb är mer än en klubb och således om än kanske underförstått mer än alla andra klubbar.

Ändå finns det en kanske alldeles särskild dryghet i ett påstående som brukar sjungas och skanderas av Man Utds supportrar, nämligen att ”there’s only one United!” Möjligen inte för att det på något sätt är värre än t ex något av det jag redan nämnt, men kanske för att det är ett så uppenbart fel redan på faktanivå. Där finns i själva verket en rätt stor mängd Uniteds, och påståendet får det att framstå som att dessa knappt ens existerar.

Jag kan för all del förstå att det där är något som faktiskt irriterar supportrar till andra Uniteds. Det är väl för all del en sak om det är Man Utds supportrar som säger det, det är ju inget man behöver bry sig om och de gör väl bara vad supportrar gör så att säga. Men när det liksom får genomslag i TV och tidningar, när kommentatorer och journalister öppet börjar kalla Man Utd för United, då har väl ändå något gått rätt snett.

Det känns på något sätt oproffsigt, och i värsta fall okunnigt. Lite känns det som när svenska journalister kallar svenska spelare för t ex Ponne i skrift, någonstans har det här med den professionella distansen gått förlorad, och journalister reducerar mer eller mindre sig själva till en slags cheerleaders. Visst, skriver man United så vet nog precis alla i hela världen vilket lag som avses, men hönan eller ägget liksom.

Man kan säga att det vimlar av Uniteds i engelsk fotboll. Jag hittar 21 Uniteds bara i en snabb överblick över de sex högsta divisionerna i England. Säkert är det en jämförelse som haltar men jag tänker mig att det är en engelsk motsvarighet till det svenska IFK, att där någonstans i början fanns en social ansats i bakgrunden. Vilka åtta Uniteds är det då som borde vara mest förnärmade och irriterade över idén om endast ett United?

(8) Torquay United

Hemmavarandes i National League, men minst lika frekvent i League Two genom åren, så har kanske Torquay en biff med Man Utd egentligen av en annan anledning. Men det har ju varit ett rätt populärt sätt att göra narr av Man Utds supportrar att säga att de kommer från Torquay, anspelandes på det här att Man Utds supportrar inte kommer från Manchester. Att få höra att ett annat United är det enda United är illa nog måhända, men att reduceras till en bisats i hånet av en annan klubb borde vara några nivåer värre.

(7) Peterborough United

Peterborough, eller The Posh som de understundom kallas, har varit en rätt småtrevlig nästan-klubb i League One under många år. De förtjänar onekligen bättre än att bara glömmas bort i någon slags uppräkning av Uniteds. Samtidigt är det kanske mindre känsligt för dem än för andra just eftersom de inte till vardags egentligen kallas för United, utan alltså för Posh. De har en helt egen identitet. Sedan hjälper det kanske att de som manager sedan gammalt råkar ha Darren Ferguson, son till ni vet vem.

(6) Rotherham United

Möjligen har Rotherham en biff i den här frågan inte bara med Man Utd utan kanske även med Leeds. För jag kan för all del tänka mig att rent lokalt i Yorkshire så lär nog United även sammanknippas mer specifikt med just Leeds. Rotherham borde alltså vara rätt vana vid att ungefär ingen bryr sig om eller ens känner till att just de också är ett United, men det gör kanske inte skadan så värst mycket mindre. Men graden av sårad självkänsla beror så klart på storleken på egot, och Rotherham har inget jätteego.

(5) Southend United

Den här lilla popklubben på Englands östkust, som normalt sett tillbringar sin vardag i League Two sedan många år tillbaka, har fått mycket mer uppmärksamhet än vad som kanske är normalt för en sådan här klubb de senaste åren. En anledning är att det råkar vara favvoklubben för ett antal av Englands mer prettiga fotbollsskribenter. Men det gör å andra sidan saken lite sötare. Backa bandet något årtionde och det var rätt vilda scener när Southend skrällslog just Man Utd i Ligacupen. Only one United bollocks!

(4) Sheffield United

Sheffield United har förmodligen större fiskar att fritera än att bekymra sig över att någon annan klubb på den andra sidan bergen kallas för United. De bråkar ju först och främst med Wednesday om vilka som är störst i den egna staden, och båda bråkar med världen om att inte bara kallas för Sheffield. Vilket måste betraktas som en fullständigt oförlåtlig synd vid det här laget, i princip värre än att kalla Real Madrid för Madrid, eller Man Utd för Manchester, som ju är eller i alla fall var Glenn Strömbergs personliga favorit.

(3) Leeds United

Rivaliteten mellan Leeds och Man Utd är naturligtvis så het, så infekterad och så rotad i geografiska, politiska och kulturella faktorer att just det här problemet med att det bara skulle finnas en United lite grann bleknar i sammanhanget. På listan över grievances mellan de här båda klubbarna så kommer nog det här rätt långt ned. Men safe to say så är en väldigt stor biff som Leeds supportrar traditionellt har med Man Utd att det är en dryg och arrogant klubb, därtill medias darlings, och det här är rimligtvis ett mycket tydligt uttryck för detta.

(2) West Ham United

West Ham och Man Utd gillar onekligen inte varandra, eller definitivt gillar inte West Ham Man Utd i alla fall. Om detta är de förvisso långt ifrån ensamma. Nu verkar det mesta av den främsta rivaliteten härstamma från att Man Utd värvat spelare från West Ham, vilket ju sällan är ägnat att göra några klubbar med större egon särskilt glada, men det här med bara ett United är så klart en del i detta. West Ham är det enda större United i en väldigt stor stad som London, och anser sig nog minst lika förtjänt av det namnet som Man Utd.

(1) Newcastle United

Förmodligen den klubb och den stad där det här med only one United är och har varit som allra mest känsligt. Det var till och med så att det faktiskt dök upp så sent som inför och under helgen, när Newcastle nu alltså skulle möta Man Utd. Mycket av snacket gick ut på att visa dem att det minsann finns fler än ett United. Det kan diskuteras varför detta verkar viktigast i just Newcastle. Kanske är det rivaliteten mellan de båda klubbarna under mitten av 1990-talet. Kanske är det att Newcastle är en så pass stor, egen men ändå rätt isolerad stad (och klubb) uppe i nordöst. Ett slags geografiskt komplex som retas av arrogansen bakom uttrycket.