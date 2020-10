Utropstecknet Reading får experterna att se ut som frågetecken

För tre år sedan när Huddersfield krånglade sig hela vägen upp i Premier League via playoff och straffläggningar i både semifinalen och finalen så var det en uppflyttning som fick både experter och statistiker att klia sig oförstående i huvudet. Huddersfield väntades inför säsongen hålla till i botten av tabellen, och Huddersfield blev det första laget att flyttas upp till Premier League med negativ målskillnad.

Någon negativ målskillnad är det för all del ännu inte aktuellt att prata om för Reading, som efter åtta omgångar i EFL Championship alltjämt är obesegrade, ligger etta i tabellen, sex poäng före Bournemouth på andra plats, och med sju poäng ned till uppflyttningsstrecket. På dessa åtta matcher har Reading gjort 15 mål, vilket är nästan två mål per match, och släppt in endast tre, vilket är mindre än ett mål varannan match.

Ändå lyckas Reading få både experterna och statistikerna att klia sig i huvudet igen, precis som Huddersfield för några år sedan. Den avancerade matchanalysen (xG) visar nämligen att Reading borde ha gjort 6,2 mål på dessa åtta matcher. Händelsevis precis lika många mål som de borde ha släppt in på dessa åtta matcher, det vill säga 6,2 mål i baken. Reading överpresterar alltså förväntad målskillnad med tolv mål.

Ett sätt att se på det där är naturligtvis att det borde oroa Reading en aning. Glädjande så klart att de presterar så start i inledningen, men sannolikhetens lagar dikterar på samma gång att det inte riktigt kommer kunna hålla i sig över en hel säsong. Vilket i så fall skulle innebära att Readings säsong tappar i tempo. Så kan det för all del mycket väl bli, men vi ska kanske inte heller ta för givet att det måste bli på det viset.

Exempelvis vet vi ju sedan tidigare att xG-statistiken styrs väldigt mycket av volym, och att chansernas kvalitet inte alls har riktigt samma utslag. Vad xG grovt uttryckt alltså mäter, eller i alla fall fäster väldigt stor vikt vid, är mängden chanser. Vi ser däremot om och om igen att xG-statistikens prediktiva förmåga tar stryk av enskilda lag som antingen skapar väldigt bra chanser, eller släpper till väldigt farliga chanser.

Vi ser en antydan till detta mönster för Reading. Reading skapar kanske inte väldigt många chanser jämfört med ligans genomsnitt, men de skapar relativt sett många mycket bra chanser. Bakom chanserna som Reading släpper till ser vi framför allt en tämligen hög volym av chanser, men väldigt få av dessa chanser är väldigt farliga chanser. Detta kan vara en tung förklaring varför Reading ”överpresterar” hittills den här säsongen.

Individuell spelarkvalitet är en annan faktor som kan få ett lag att överprestera gentemot statistikens förväntade mål framåt och bakåt. Ett kännetecken för väldigt bra spelare är just att de gör betydligt fler mål än förväntat, eller kanske rättare sagt att de har en hög förmåga att göra mål från lägen utan särskilt höga xG-värden. Väldigt bra spelare bidrar alltså med en sorts magi in i systemet, och sådan magi är svår att räkna på.

Reading har just en sådan spelare i Lucas João, deras portugisiska forward. João tillbringade fyra år med Sheffield Wednesday som präglades av skador, av ojämn form och av tveksam arbetsvilja och attityd. Även Joãos första säsong med Reading präglades av skador, men den här säsongen har João inlett närmast magiskt, med fem mål och två assists på Readings fem första matcher.

En sådan spelare kan självfallet göra stor skillnad för ett lags prestationer jämfört med dess tänkta normalfall. Farhågan med Lucas João är förvisso att han hittills under sin karriär har uppvisat väldigt ojämn form, och att hans prestationer inte riktigt kan hålla i sig över en hel säsong. Å andra sidan är João nu 27 år gammal, och har kanske hunnit med att mogna som spelare också. Spelare kan faktiskt utvecklas.

Men den främsta skillnaden med Reading hittar vi kanske utanför planen. Vladimir Ivic är nämligen inte den ende serbiske managern i EFL Championship inför den här säsongen, utan någon vecka eller så innan seriepremiären gjorde Reading klart med Veljko Paunovic, som innan han kom från Reading tillbringat fyra år som manager för Chicago Fire i MLS, och innan dess som förbundskapten för Serbiens olika ungdomslandslag.

Hittills är det kanske lite tidigt att peka på några större taktiska nygrepp som Paunovic har introducerat, han framstår precis som sin landsman Ivic mer som en pragmatiskt orienterad manager. Men vad Paunovic ändå verkar ha adderat till Reading är för det första ett väldigt intensivt träningsschema, men för det andra även en väldigt god stämning i truppen.

Reading tränar alltså hårdare och mer intensivt än vad de egentligen någon gång gjort förut. Alldeles märkligt är det kanske därför inte att Reading också har blivit bättre. Inte minst under landslagsuppehållet körde Paunovic väldigt hårt med Reading, framför allt med att bygga upp spelarnas kondition. Paunovic har uppenbarligen dragit vissa ganska självklara slutsatser gällande Readings möjligheter att orka med en hel säsong.

Landslagsuppehållet kan alltså i någon mening sägas ha fungerat som en sorts extra inlagd försäsongsträning för Reading. Första veckan ägnades åt tuff fysisk och konditionsbaserad träning, av sådan intensitet att spelarna i princip ska ha gått på knänan resten av dagen. Andra veckan var mer tekniskt och taktiskt orienterad träning med fokus på lag och samspel. Ett smart sätt att utnyttja landslagsuppehållet på så klart.

Bättre kondition och fysiskt tillstånd på spelarna minskar risken för skador, men förbättrar även spelarnas återhämtningsförmåga. Det är inte särskilt svårt att se på vilket sätt det kan vara värdefullt för Reading under en säsong som inte bara är väldigt lång, utan därtill ovanligt tajt i spelschemat. Readings bättre kondition gör förmodligen också att de är piggare i slutet av matcherna än vad motståndarna är.

Alltså ska vi nog vänta med att avfärda Reading som någon dagslända. Vinner Reading mot Coventry ikväll öppnar de upp ett försprång om tio poäng ned till uppflyttningsstrecket efter nio omgångar i EFL Championship. Och även om det då återstår fyra femtedelar av säsongen så är det ändå inte ett försprång som går att bara skämta bort.

Readings inledning på säsongen kan nog ha fått en hel del att känna sig som levande frågetecken, men Reading är hittills EFL Championships stora utropstecken!