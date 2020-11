Halvtidsbetyg för de engelska klubbarna i Europa

Under en annorlunda säsong med ett helt annorlunda upplägg både på europeiskt och inhemskt cupspel har vi nu tagit oss igenom halva det europeiska gruppspelet. Detta under tre sammanhängande och intensiva veckor med match varje vecka, en period som nu punkteras av ännu ett landslagsuppehåll. Dags således att göra en liten avstämning hur det egentligen har gått för de engelska klubbarna i Europa så här långt.

Utgångspunkten för alla engelska klubbar måste vara att de ändå förväntas ta sig vidare från sina grupper, oavsett vilka klubbarna är och mer eller mindre oavsett vilka övriga lag i gruppen är. Det är med den utgångspunkten det är rimligt att betygsätta första halvan av gruppspelet för dessa engelska lag. Kort sagt kan man alltså säga att engelska klubbar har mycket lite att vinna under gruppspelet, men desto mer att förlora.

Överlag måste man ändå säga att det europeiska cupspelet har börjat väldigt starkt för de engelska lagen. Egentligen inget av dem har fallit ur ramarna och misslyckats med att motsvara förväntningarna på dem. Den stora majoriteten av matcher har faktiskt vunnits, med endast tre undantag. Chelseas oavgjorda match mot Sevilla, samt Tottenhams och Man Utds oväntade förluster mot Royal Antwerpen och Basaksehir.

MAN CITY – (+++++)

Möjligen började Man City lite skakigt när de hamnade i underläge mot Porto på hemmaplan i första matchen, men därefter har det knappast varit något som helst snack om saken. Underläget mot Porto vändes till vinst med 3-1 och de båda matcherna därefter har slutat 3-0 mot först Marseille och sedan Olympiakos, med mersmak. Ändå känns det inte som att Man City verkligen har behövt gå för full fart i den här gruppen än så länge. Nyförvärvet Ferran Torres har gjort mål i samtliga matcher för Man City som utan problem är på väg mot slutspel.

LIVERPOOL – (+++++)

Möjligen är det lätt att låta sig färgas en aning av Liverpools smått osannolika 5-0-vinst borta mot Atalanta i veckan, men tre vinster, åtta mål på dessa tre matcher och inte ett enda insläppt mål är ändå ett strålande facit för ett Liverpool som ju enligt ett och annat ljushuvud mer eller mindre skulle tvärdö när Virgil Van Dijk blev skadad. Men där en stor spelare tvingas kliva åt sidan så kliver andra stora spelare in i dennes ställe, och det är väl lite vad som har hänt här. Defensivt med Joe Gomez exempelvis, och inte minst offensivt med Diogo Jota.

CHELSEA – (++++)

Möjligen inledde Chelsea gruppspelet något skakigt med oavgjort hemma mot Sevilla, en match de knappast hade någon kontroll på. Men därefter har Chelsea svarat för två klart imponerande vinster mot Krasnodar och Rennes och leder gruppen på sju poäng, samma som Sevilla, men båda lagen sex poäng före övriga lag. Slutspelsplatsen känns med andra ord rätt klar för Chelsea även om gruppsegern är up for grabs. Gladast är kanske Chelsea ändå över att de ännu inte släppt in ett enda mål i Champions League. Vilket är positivt för ett lag som har haft Chelseas defensiva problem det senaste året.

MAN UTD – (++++)

Hade det inte varit för Champions League hade kanske Ole-Gunnar Solskjaer redan varit jagad ur Manchester med tjära och fjädrar. Man Utd lottades i en riktigt tuff grupp, därför är det nog både en och annan som fick gnugga sig lite i ögonen efter de två första omgångarna där Man Utd först besegrade PSG och sedan RB Leipzig. Detta har definitivt gett Man Utd en edge i kampen om slutspelsplatser, men lyckades samtidigt helt i onödan göra det svårt för sig själva genom att förlora mot Basaksehir. Vilket ger nerv åt fortsättningen.

ARSENAL – (+++++)

Kanske fick inte Arsenal den tuffaste gruppen, men det går bara att slå de motståndare som ställer upp på andra sidan planen. Arsenal har gjort det och gjort det utan några större bekymmer. Rapid Wien, Dundalk och Molde har i tur och ordning fått stryk av Arsenal och av dem var det nog egentligen bara Rapid Wien som bjöd upp till någon form av kamp, och det var på bortaplan för Arsenal. Tuffare uppgifter väntar för Arsenal i Europa League, men gruppspelet verkar de klara utan några som helst problem.

LEICESTER – (+++++)

Leicester övertygar inte bara i Premier League utan visar framfötterna också i Europa League. Laget inledde starkt med en övertygande 3-0-seger hemma mot Zorya Luhansk som de följde upp med en stark 2-1-seger borta mot AEK Aten. Så långt allt väl för Leicester kan tyckas men det riktigt stora provet för dem skulle komma mot Braga i den tredje och fjärde omgången. Så här långt har Leicester klarat det provet galant, efter en väldigt imponerande 4-0-seger på hemmaplan. Slutspelsplatsen känns klar.

TOTTENHAM – (+++)

Tottenham har lite i onödan försatt sig själva i något av ett getingbo genom förlusten mot Royal Antwerpen i den andra omgången. Resultaten har fallit så att Tottenham nu befinner sig på sex poäng, exakt samma poäng som både Antwerpen och LASK. En grupp och en intern tabell som Tottenham för all del för närvarande leder, med Ludogorets som helt avhängd gruppjumbo. Tottenham är ändå favoriter att vinna gruppen och definitivt ta sig vidare, men med tre omgångar kvar har de inte gett sig någon felmarginal alls.