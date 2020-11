Hörnan (#8): Leicester leder en helöppen titelfajt!

Omgångens stjärna: Hakim, Ziyech, Chelsea. Inte bara att han gjorde en närmast felfri match mot Sheffield United. Ett sätt att vara felfri är så klart att inte göra så mycket. Men det var liksom inte riktigt Ziyechs melodi den här matchen. En av säsongens bättre individuella matcher.

Omgångens kalkon: Ademola Lookman, Fulham. Om straffen hade suttit så hade det så klart varit en helt annat tonläge runt den här straffen. Då hade inte experter, journalister och till och med Scott Parker själv bestämt dunkat näven i bordet och sagt att så lägger man minsann inte straffar! Men Lookmans Panenka blev bara Pannkaka.

Omgångens manager: Dean Smith, Aston Villa. Stundtals utskälld förra säsongen, men hittills den här säsongen har han lyckats besegra Liverpool, Leicester och Arsenal, och två av de där segrarna var liksom inga små fjuttesegrar heller. Jack Grealish är sublim, och Ollie Watkins framstår som en av säsongens bästa värvningar.

TRE TAKEAWAYS:

Anfall är bästa försvar! Hur ska man hantera ”världens svåraste match” när man har sin bästa mittback skadad och motståndaren dessutom allmänt anses som ett av världens offensivt sett bästa lag? Jo, man slänger ut en 4-2-4-uppställning och går hells for bells och hoppas att det funkar. Och det får man väl trots allt säga att det gjorde, både om vi tittar på resultatet och på matchbilden. Modigt gjort av Jürgen Klopp, och kanske också en gnutta oväntat för Pep Guardiola.

Bruno! Det har väl nästan gått så långt med Man Utd att jag inte riktigt håller koll på vem som är lagkapten längre, men vem som är de facto lagkapten på planen börjar kännas alltmer uppenbart. Bruno Fernandez är i mångt och mycket lagets bultande hjärta, och en spelare som under sin korta tid i klubben förmodligen redan räddat jobbet åt Solskjaer en handfull gånger. Det är runt den här typen av spelare ett framtida Man Utd måste byggas, men det finns bara ett sätt att behålla dem på längre sikt.

Rodgers goes top! Om man ska börja beklaga sig över att man särbehandlas negativt jämfört med alla poppiga icke-brittiska managers så är det naturligtvis klokt att göra det samtidigt som man tar Leicester upp i ligaledning inför landslagsuppehållet. Det är ju rätt intressant att notera att Brendan Rodgers nu har gett Mikel Arteta, Marcelo Bielsa och Nuno Espirito Santo stryk i tur och ordning, och innan dess både Slaven Bilic och Pep Guardiola. Däremot har Rodgers tagit stryk mot David Moyes och Dean Smith. Premier League är en galen värld, men just nu leds den världen av Rodgers och Leicester.

J.R.

Aston Villa. Strålande insats av Aston Villa. Egentligen tänker man ju att Arsenal inte ska kunna vinna en match på bortaplan mot Arsenal, men det här är inte en säsong då man ska tänka sådana saker tydligen. Samtidigt har Aston Villa nu gjort tillräckligt många sådana här matcher under säsongen för att det inte längre ska kännas som en tillfällighet. Jack Grealish är lysande på offensivt mittfält, har hittat ett kanonsamarbete med Ross Barkley, och Ollie Watkins är just nu en av ligans mest effektiva anfallare.

CLIFF BARNES

Arsenal. Aston Villa får nog ursäkta. Än en gång svarar de för en riktigt imponerande seger mot en av ligans storklubbar, och mycket fokus borde så klart läggas på just deras positiva sidor. Men det går heller inte att blunda för kvaliteten i Arsenals insats, eller rättare sagt bristen på kvalitet. Resultatet är en sak, det är illa nog, men sättet Arsenal förlorar på, sättet som Arsenal genomför matchen på, är under all kritik. Mikel Arteta sitter säkert på jobbet, men flytta fram klockan ett år och en sådan här match skulle få Arteta att sitta löst.

OMGÅNGENS MATCH:

Crystal Palace 4-1 Leeds. Smått galen match som ser väldigt ensidig ut sett till resultatet men som nog, beroende på hur olika saker under matchen gick eller bedömdes, hade kunnat sluta nästan hur som helst. Med sina fyra insläppta mål i den här matchen är Leeds just nu Premier Leagues lag med sämst defensiv statistik, vilket kanske inte riktigt stämmer överens med vad vi tycker oss ha sett i själva spelet. Samtidigt är Crystal Palace återigen ett lag som presterar betydligt bättre än vad man anade på förhand.

BTW

Premier League känns helöppet den här säsongen!