"Världens viktigaste match" för Man City mot Liverpool

Under fyra säsonger med Barcelona i La Liga vann Pep Guardiola ligan tre av fyra gånger, och kunde visa upp ett poängnetto om +7p från den där ligatiteln. Efter ett uppehåll om en säsong tog Pep Guardiola sedan under tre säsonger över Bayern München i Bundesliga och vann ligan alla tre säsonger, med ett poängnetto om +39p. Därefter styrdes kosan till Man City där Pep Guardiola hittills har vunnit hälften av säsongerna, och sitter på ett poängnetto om -13p.

Tämligen talande på sitt vis. Mer talande är kanske att Pep Guardiola har förlorat fler ligamatcher med Man City under fyra säsonger än vad han gjorde sammanlagt under sju säsonger med Barcelona och Bayern München. Ännu mer talande är möjligen att Man City förlorade lika många ligamatcher enbart under förra säsongen som Bayern München totalt under hans tre säsonger, och nästan lika många matcher som Barcelona totalt under hans fyra säsonger.

Storyn bakom och inför den här säsongen, utifrån ett ljusblått perspektiv, var och är att Pep Guardiola ska försöka göra vad han i själva verket aldrig har gjort förut. Det vill säga ta ett lag som han redan har fått att vinna, men som sedan börjat förlora, att vända på kurvan och börja vinna igen. Kortare sagt det som brukar beskrivas som att bygga ett nytt lag. Något han självmant valde att inte göra med Barcelona, och något han aldrig behövde göra med Bayern München.

Hur har det gått med det projektet så här långt under säsongen? Nja, kanske inte alldeles jättebra. Nu är det självfallet inte fråga om något totalt sammanbrott, och Man City har därtill en match mindre spelad än vad de borde ha. Men hittills har Man City ändå bara vunnit hälften av sina sex matcher, befinner sig på en föga smickrande elfte plats i tabellen, och även om vi skulle utgå från att de vinner sin hängmatch mot Aston Villa, så befinner de sig i nuläget ändå utanför Champions League-platserna.

Här har alltid funnits motiverade frågetecken kring Pep Guardiolas förmåga att driva ett lag längre än de tre-fyra år han hittills har haft hand om stora fotbollslag. Benägenheten till burn-out har tagits upp, att det helt enkelt är den tiden som han lyckas behålla den energi och den intensitet i sina lag som är nödvändigt för att upprätthålla effektiviteten i hans egen spelidé. Vilket inte enbart är något vi subjektivt upplever, utan som kan mätas rent empiriskt i termer av mängd tacklingar och brytningar högt upp i planen etc.

Man City visar tecken på trötthet, fysisk såväl som mental trötthet. Pep Guardiola visar tecken på fysisk och mental trötthet, spelarna visar tecken på fysisk och mental trötthet, och det är väl en fullt naturlig reaktion. Utöver att en fullt naturlig trötthet infinner sig efter några år så är detta nu uppblåst ytterligare genom den onaturliga trötthet som uppstått på grund av den mycket märkliga situation och konstiga säsonger vi nu har både bakom oss och framför oss på grund av pandemin och dess uppehåll.

Världens svåraste fotbollsmatch kallade nyligen Jürgen Klopp en bortamatch mot Man City för. Detta naturligtvis inför dagens riktiga tungviktarmöte i Premier League mellan Man City och Liverpool på Etihad. Nu finns det flera olika skäl för Klopp att säga en sådan sak så klart som inte nödvändigtvis behöver ha med någon form av objektiv, mätbar sanning att göra. Lika mycket handlar det kanske om motivation och koncentration och att fokusera lagets energi åt rätt håll.

Om det är världens svåraste fotbollsmatch för Liverpool så skulle vi kanske lika gärna kunna vända på steken och beskriva dagens match som världens viktigaste fotbollsmatch för Man City. Vi har för all del ägnat de senaste dygnen i en värld och verklighet av siffror och sannolikheter, där oviljan att säga för mycket för snabbt har varit kanske lika påtaglig som nödvändig, men en känsla som är svår att skaka av sig är att om Man City förlorar dagens match mot Liverpool så känns det väldigt avlägset att de skulle vinna ligan.

Invändningarna ställer sig här på kö och är rätt förutsägbara. Man City är ju bra nog att gå på en run av många vinster i rad kommer det sägas, och som bevis kommer framföras att det är precis något som Man City gjorde under de två säsonger som de vann ligan, överlägset och övertygande. Och ingen ska ta ifrån Man City just den saken, men det var då och nu är nu. Vad som kännetecknat Man City det senaste dryga året är att förlusterna blivit fler och resultaten svajigare, men det har aldrig känts som tillfälligheter.

Om Man City förlorar eller inte vinner mot Liverpool ikväll så har de vunnit färre än hälften av sina matcher hittills den här säsongen. Detta följer på förra säsongen då de misslyckades med att vinna nästan en tredjedel av alla sina matcher, dubbelt så många matcher som Liverpool, och tre gånger så många förluster. Man Citys trendkurva började peka nedåt alltså redan under förra säsongen och mycket av jobbet den här säsongen skulle gå ut på att vända den uppåt igen. Men hittills har den fortsatt nedåt.

Trötthet och motgångar tenderar också att förstärka varandra. Om Man City är ett fysiskt och mentalt trött fotbollslag kommer det vara svårare för dem att hantera motgångar och lyckas samla ihop sig för att verkligen vända ett stort underläge i poäng och placeringar i tabellen. De befinner sig redan i ett underläge, även om det underläget kanske känns större än vad det är baserat på deras hängmatch. Men en förlust mot Liverpool skulle vara en rejäl gut punsch i Man Citys kampvilja.

Man City mot Liverpool tenderar att bli väldigt fascinerande fotbollsmatcher. På många sätt är det två olika fotbollsidéer som ställs mot varandra, den ena utvecklad till stor del som ett svar på den andra. Matcherna brukar kunna bli både händelserika och målrika, och dagens match kommer med många intressanta frågetecken. Vilket lags backlinje hanterar exempelvis matchen bäst? Man Citys relativt nykomponerade backlinje som nu möter ett motstånd av högsta kaliber. Liverpools backlinje utan Virgil Van Dijk.

En vinst för Liverpool innebär inga garantier för dem att de vinner ligan den här säsongen, även om det naturligtvis är ett stort steg på vägen dit. En förlust för Man City kan däremot innebära att deras redan svåra uppgift att återta ligatiteln närmar sig om inte det omöjliga så åtminstone det högst osannolika.