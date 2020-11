Jürgen Klopp verkar vilja att det ska göras som han säger, inte som han gör!

Efter att precis ha vunnit en match mot Leicester med 3-0, därtill en tidig seriefinal, på ett synnerligen imponerande sätt dessutom så hade man kunnat tänka sig att Jürgen Klopp skulle vara en happy camper. Men så var inte riktigt fallet. Istället tog Klopp tillfället i akt att explodera i ett riktigt raseriutbrott på TV-bolagen för vilka tider de väljer för Liverpools och andra klubbars matcher.

Vad som mer specifikt väckt Klopps vrede den här gången är att Liverpool inte bara tvingas spela matcher med kort tid mellan matcherna, men därtill att deras matcher läggs redan tidig lördag eftermiddag. Något som enligt Klopp gör återhämtningen ännu mer orimlig. Och visst, han har väl för all del en poäng i det där, även om det är lite svårt att se det göra någon större skillnad med avspark 13:30 istället för 18:30, svensk tid.

Delvis går det att förstå Klopps vrede. Här finns en generell sanning i att Premier League väldigt sällan om någonsin verkar göra några allvarliga försök att faktiskt hjälpa sina klubbar som samtidigt ska spela i Champions League, på samma sätt som vi många gånger ser andra ligor göra för sina lag. Inte minst fascinerande är ju att fredagsmatcher infördes just av det här skälet, fast de sedan aldrig utnyttjats på det sättet.

På sätt och vis är detta för all del lite av priset som Premier League och dess klubbar faktiskt får betala för värdet på sina TV-avtal och storleken på sina TV-intäkter. Mycket av värdet för TV-bolagen ligger så klart i att kunna placera matcherna på ett så pass lukrativt sätt som möjligt för dem själva. Det går knappast att klandra dem för detta. Och varför skulle de vilja placera t ex Liverpool på primetime-tid en fredag eller lördag?!

Här finns även en sida av saken som ärligt talat sänker Jürgen Klopps trovärdighet i sitt raseri både en eller flera nivåer. Hans rätt selektiva raseri på TV-bolagen glömmer taktiskt bort den egna klubbens eget ansvar för både hur avtalen mellan Premier League och TV-bolagen faktiskt utformas och hur spelschemat och avsparkstiderna sedan fördelas. Ena armen av Liverpool vill maximera egna intäkter, andra armen vill maximera tid för vila.

Men det är naturligtvis betydligt lättare att skälla på ett relativt sett anonymt TV-bolag än vad det är att öppet börja kritisera den egna klubben, dess styrelse och dess ägare. Men det är kanske också en något obekväm sanning, att om man verkligen menar allvar med det här med att vilja ta tillvara spelarnas hälsa, så är det inte i första hand TV-bolagen som är bovarna, utan klubbarna själva som behöver bestämma sig för att ta det ansvaret.

En annan sida av samma sak är att om Jürgen Klopp tycker det är så viktigt att spelare får vila, oavsett om detta handlar om senare avsparkstider eller att få göra fem byten istället för tre, så gör han knappast själv allt som är möjligt från sin egen sida att uppnå detta. Att tjata om fem byten blir lite magstarkt när Klopp exempelvis gjorde två av sina tre byten i en sedan länge avgjord match mot Leicester så sent som i 89:e minuten.

Återigen landar det naturligtvis i en fråga om trovärdighet. Jürgen Klopp har inte nödvändigtvis helt fel i det han tycker, tänker och säger, men om han ska vara förbannad på TV-bolagen för att inte bry sig om spelarna eller hur det nu formuleras så vore det kanske på sin plats att sopa rent framför den egna dörren först. Annars kommer det alltid vara möjligt att, lite som jag gör nu, sopa vad han säger under mattan.

Gör som jag säger, inte som jag gör! – verkar vara Jürgen Klopps melodi.

Chelsea blev klara för slutspel i Champions League under tisdagskvällen, kvar att spela om är nu bara gruppsegern mot Sevilla. Man Utd tog åtminstone ett viktigt kliv mot slutspel genom att övertygande vinna hemmamatchen mot Basaksehir. Och ikväll kan både Man City och Liverpool göra sig själva klara för slutspel efter fyra matcher genom att vinna mot Olympiakos respektive Atalanta.

Till slutspel kommer båda lagen naturligtvis ta sig oavsett hur det går ikväll. Men givet vad vi vet om vad både Jürgen Klopp och Pep Guardiola anser om behovet av vila för de egna spelarna så måste de väl rimligtvis vilja se till så att de båda återstående matcherna i gruppspelet gäller så lite som möjligt, och ger så mycket tid för vila, återhämtning och rotation som bara möjligt.

Ändå hade det knappast förvånat mig särskilt mycket om flera av Man Citys och Liverpools nyckelspelare spelade stora delar av dessa båda matcher, även om de är i grova drag utan större betydelse. För mitt intryck är väl att både Klopp och Guardiola har det gemensamt att de har väldigt starka åsikter i den här frågan samtidigt som där alltid finns en känsla att de själva skulle kunna göra mycket mer än de faktiskt gör.

Ett annat gemensamt drag under den här väldigt speciella säsong vi nu befinner oss i med sina väldigt speciella förutsättningar är båda verkar väldigt bestämda med att regler och verklighet ska anpassas till dem och efter deras behov och önskemål, men samtidigt fundamentalt ovilliga att anpassa sig själva utifrån situationen de liksom alla andra faktiskt befinner sig i.

Båda verkar ha insett att det är en väldigt speciell säsong, men verkar inte därav ha dragit någon slutsats att det kanske är läge att göra vissa saker på lite andra sätt. Vilket kanske inte är så konstigt för två managers vars omfattande framgångar i hög utsträckning bygger just på att de alltid gjort saker på sina sätt. Ingen av dem har väl precis gjort sig känd för att liksom bara gilla läget och göra det bästa av det.

Samtidigt är det här en säsong där just den egenskapen kanske kommer visa sig avgörande. Survival of the fittest helt enkelt, vilket möjligen kan förstås med ordets båda betydelser.