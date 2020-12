Riskerar Liverpool att göra sig själva till ligans stora gnällspikar?

Dags för match för Liverpool igen. Vilket naturligtvis hade glatt mig alldeles oändligt om jag nu hade haft den läggningen att jag var Liverpoolsupporter, men som av allt att döma är en närmast outsinlig källa till frustration för Liverpool själva i största allmänhet och för Jürgen Klopp i synnerhet. Ibland får man nästan intrycket att Klopp och Liverpool vore som allra gladast om de slapp spela fotboll över huvud taget.

Ett annat intryck som är väldigt lätt att få när man bevittnar dessa diskussioner om och om igen är att Liverpool med flera förväntar sig att helt och hållet slippa spela fotboll när de är det minsta trötta, och hela tiden vara perfekt utvilade. Problemet är så klart bara att det har spelats fotboll med 3-4 dagars mellanrum i alla tider, och trötthet och slitage är en ofrånkomlig aspekt av alla lags säsonger, inte minst de bästa lagens.

Börjar man alltså prata om att spelare behöver vila 4-6 dagar mellan varje match för att det ska vara okej, då låter det som att man har missförstått något fundamentalt med hur fotbollen faktiskt är uppbyggd. Man kan självfallet även invända att anledningen att de största klubbarna har sina omfattande spelartrupper är just för kunna balansera dessa båda sidor av saken. Men alla är bara inte så bra på att balansera.

ANNONS

Anyways går det väl för all del att förstå en viss frustration från Liverpools och Jürgen Klopps sida givet att de börjar få det tufft med skador. Man kan väl för all del tänka sig att skadan på James Milner senast i matchen mot Brighton var väldigt färsk i Klopps skalle när han skulle påbörja sin intervju efter matchen. Milner är så klart en väldigt värdefull spelare just för sin skicklighet att täcka upp olika luckor lite överallt på planen.

Intervjun mellan Jürgen Klopp och BT Sports Des Kelly var för all del på många olika sätt rätt fascinerande. Klopp var minst sagt spydig mot Kelly som fick klä skott för TV-bolagen i största allmänhet. Kelly å sin sida stod på sig rätt väl och påpekade helt korrekt att Klopp borde ta upp frågan med sin egen klubbledning. Kul dock var att intervjun verkligen gavs ett utrymme att bli ett riktigt meningsutbyte. Sådant friskar upp.

Vad man kan säga om Liverpools reaktioner på VAR efter matchen mot Brighton är att det sällan blir särskilt trovärdigt med den där typen av uttalanden när de nästan varenda gång dyker upp efter att ett VAR-beslut drabbat det egna laget, särskilt som det alla andra gånger råder total tystnad. Även om kritiken skulle råka innehålla en och annan poäng så förlorar den snabbt i tyngd och trovärdighet.

ANNONS

Något absurt blir det ju också att det är den klubben bland storklubbarna som har haft absolut mest och bäst försäsong inför den här säsongen som klagar högst och oftast av alla storklubbar på att de inte har haft någon försäsong. Redan under första halvan av augusti, när Man City och Man Utd fortfarande hade en vecka kvar på förra säsongen, så valde Liverpool att börja träningsmatcha i Österrike.

Sedan går det för all del heller inte att komma från känslan att Liverpool liksom aldrig riktigt gör det lätt för sig själva ens när de faktiskt har möjlighet. Dessa två sista matcher i Champions Leagues gruppspel hade ju kunnat vara menlösa matcher i vilka Liverpool hade kunnat rotera friskt om de vunnit senast mot Atalanta. Men istället var de knappt ens närvarande på planen, och nu är dessa båda matcher istället skarpa matcher.

Skarpa matcher måste tas på allvar. Alltså finns det plötsligt begränsningar för hur Liverpool kan tillåta sig själva att spela och ta ut laget mot Ajax ikväll. Liverpool måste för all del inte vinna mot Ajax, men presterar de inte bättre än vad de gjorde när de förlorade mot Atalanta så kan de precis lika gärna förlora mot Ajax, och förlorar de mot Ajax riskerar de ha satt sig i ett riktigt jobbigt läge inför sista omgången.

ANNONS

Djupt onödigt kan så klart tyckas av ett lag som inledde Champions League-gruppspelet med tre segrar, varav två segrar borta mot både Ajax och Atalanta. Den inledningen gav Liverpool inte bara en i praktiken garanterad plats i slutspelet utan också möjligheten att bättre kunna planera och managera sin säsong. Den möjligheten har nu alltså Liverpool till stor del slarvat bort. Och det är inte TV-bolagens fel, utan enbart deras eget fel.

Mardrömsscenariot för Liverpool är självfallet att Ajax vinner ikväll och går upp på tio poäng, och att Atalanta samtidigt vinner mot Midtjylland och går upp på tio poäng även de. Samtidigt skulle då Liverpool vara kvar på nio poäng, och således ligga trea inför sista omgången. Liverpool vore i så fall piskade att vinna den sista bortamatchen mot Midtjylland för att alls ta sig till slutspel utan att vara beroende av andras resultat.

Det sannolika scenariot är självfallet att Liverpool vinner mot Ajax och säkrar platsen i slutspelet redan ikväll. Men det sa vi å andra sidan redan förra veckan, inför matchen mot Atalanta. Några sådana här bekymmer har för all del inte Man City, som redan har säkrat platsen i slutspelet. Det enda de har kvar att se till är att inte tappa gruppsegern till Porto under de sista omgångarna.

ANNONS

Vilket nog borde gå bra.

:::

FA- cupens klassiska tredje omgång lottades igår kväll.

Huddersfield Town vs Plymouth Argyle; Southampton vs Shrewsbury Town; Chorley vs Derby County; Marine FC vs Tottenham Hotspur; Wolves vs Crystal Palace; Stockport County vs West Ham; Oldham Athletic vs Bournemouth; Man Utd vs Watford; Stevenage vs Swansea City; Everton vs Rotherham; Nottingham Forest vs Cardiff City; Arsenal vs Newcastle; Barnsley vs Tranmere Rovers; Bristol Rovers vs Sheffield United; Boreham Wood vs Millwall; Blackburn Rovers vs Doncaster Rovers; Stoke vs Leicester; Wycombe Wanderers vs Preston North End; Crawley Town vs Leeds; Burnley vs MK Dons; Bristol City vs Portsmouth; QPR vs Fulham; Aston Villa vs Liverpool; Brentford vs Middlesbrough; Man City vs Birmingham City; Luton Town vs Reading; Chelsea vs Morecambe; Exeter City vs Sheffield Wednesday; Norwich City vs Coventry City; Blackpool vs West Brom; Newport County vs Brighton; Cheltenham Town vs Mansfield Town.

Marine FC spelar i Englands åttonde division. Matchen mot Tottenham blir matchen med störst divisionsgap mellan de båda lagen i FA-cupens tredje omgångs hela historia.