Bra barometrar för Chelseas och Man Utds chanser i ett slutspel

Både Liverpool och Man City gjorde vad de skulle under tisdagen. Liverpool säkrade en plats i slutspelet genom att vinna mot Ajax, och Man City säkrade gruppsegern genom att inte förlora mot Porto. Inget av dessa resultat är väl att betrakta som anmärkningsvärt, utan snarare något som alla nog förväntade sig.

Onsdagen har några saftigare matcher på programmet. Chelsea åker till Sevilla för att spela om gruppsegern, vilket självfallet kan visa sig betydelsefullt i det kommande slutspelet. Oavgjort räcker för Chelsea som i så fall håller sig före Sevilla i gruppen via inbördes möten.

Man Utd spelar hemma mot PSG om en plats i slutspelet. Oavgjort räcker för Man Utd för att säkra en plats i slutspelet, och inte minst undvika att behöva åka till Leipzig i sista omgången och behöva undvika förlust för att ta sig till slutspel. Blir det oavgjort ikväll kan inte längre PSG passera Man Utd i gruppen.

Tänka sig att både PSG och Real Madrid löper överhängande risk att faktiskt åka ur Champions League redan i gruppspelet.

Frågan är om PSG har en bättre game plan mot Man Utd än de hade senast. Den gången får man säga att de i mångt och mycket spelade Man Utd rätt i händerna. Man Utds taktik fungerar som bäst när motståndarna kliver upp på dem. De har inte alls haft samma lycka när motståndarna har varit mer disciplinerade.

Frågan är också var vi egentligen har Man Utd. Vinsten senast mot Southampton omgärdas av frågetecken. Man Utd spelar relativt sett bra men sätter ändå sig själva i jätteproblem. Vändningar av det där slaget som en gång i tiden kändes ofrånkomliga för Man Utd känns numer endast som räddningar i nöden.

Spelet på hemmaplan måste rimligtvis också bli bättre för Man Utd, men det hänger självfallet samman med lagets svårigheter mot mer disciplinerat motstånd. Nu är för all del inte PSG likt motståndarna i Premier League riktigt lika mentalt och taktiskt beredda på att spela mer disciplinerat på bortaplan, eller på t ex Old Trafford i synnerhet.

Vinst eller poäng ikväll mot PSG, och säkrad slutspelsplats, och det känns som om Ole-Gunnar Solskjaer därmed har köpt sig tid den här säsongen. Och om än kanske inte nödvändigtvis en god jul så i alla fall en lugnare jul. Förmodligen har han i så fall säkrat jobbet åtminstone säsongen ut.

För Chelseas del handlar det i någon utsträckning om att visa hur långt de faktiskt har kommit under säsongen. En bortamatch mot Sevilla är ett riktigt test på lagets förmåga, och hur Chelsea klarar av den här matchen kommer vara en ganska bra barometer för Chelseas möjligheter att hävda sig även i slutspelet.

Inte så mycket beroende på om Chelsea slutar etta eller tvåa i gruppen, utan mer baserat på lagets savoir-faire för europeiskt cupspel. På samma sätt är Man Utds match mot PSG en bra barometer för dem. Kan man inte dominera på sin egen hemmaplan är man inte gjord för att gå långt i Champions League.

Då är man inte gjord för att vinna någonting alls.

:::

Under tisdagen annonserades ett nytt poängbaserat regelverk för hur klubbar i Premier League och Football League får värva icke-brittiska spelare efter nyår när Brexit träder i kraft.

Alla utländska spelare kommer behöver erhålla ett så kallat GBE för att få tillstånd att spela i England. Ett GBE erhålls utifrån antalet poäng baserat på (a) landskamper på senior- och ungdomsnivå, (b) den säljande klubbens kvalitet, samt (c) speltid för den tidigare klubben.

Spelare med tillräckligt många poäng får automatiskt ett GBE. Spelare med nästan tillräckligt antal poäng kan erhålla dispens från en särskild panel.

Klubbar i Premier League får värva max tre U21-spelare i januari och max sex totalt under en säsong. Inga klubbar kommer längre kunna värva utländska spelare innan de har fyllt 18 år.

Vad man kan säga om det nya regelverket är att det känns som en rätt trött kompromiss mellan å ena sidan Premier Leagues och Football Leagues vilja att fritt kunna värva spelare, och FA:s önskan att använda sitt regelverk för att ge engelska spelare så stor chans till speltid som möjligt.

Kommer det påverka klubbar i Premier League i någon större utsträckning? Nej, förmodligen inte. Lite beror det på hur poäng utdelas så klart, men i stora drag kanske det bara är bra för flertalet klubbar att faktiskt behöva passera en tydligare kvalitetsribba med sina utländska värvningar.

Att inte längre få värva U18-spelare är den största förändringen. Incitamenten för engelska klubbar att likt Man City köpa upp eller kontrollera en portfölj av klubbar i olika länder ökad därmed.

Huruvida det är en positiv utveckling går onekligen att diskutera.