Om vi ägnade förra måndagen åt att diskutera heta klubbar i EFL Championship så skulle den här måndagen kunna ägnas åt en fråga som skulle kunna beskrivas som dess motsats, nämligen åtta klubbar vi inte vill ha tillbaka till Premier League. Det vill säga klubbar som har befunnit sig i Premier League, eller den engelska högstadivisionen, men sedan åkt ur och som vi alltså inte vill ha tillbaka.

Att göra den här listan är för all del ingen helt ny idé, utan den har föreslagits några gånger. Jag har alltid tvekat eftersom det känns som en lista som rätt snabbt kan bli lite för elak på ett alldeles för subjektivt sätt. Det vill säga att man bara listar åtta klubbar som man av något helt godtyckligt skäl bara råkar tycka illa om. Vilket i mina ögon inte vore på något sätt rättvist mot dessa klubbar, eller ens särskilt intressant.

ANNONS

Vad jag alltså strävar efter med den här listan är att hitta åtta sådana klubbar där det faktiskt finns något slags objektivt skäl som går att räkna hem varför man inte ska vilja ha dem tillbaka till Premier League. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma skäl för alla klubbar eller ens för några klubbar, men det behöver i alla fall finnas något skäl. Även om detta skäl naturligtvis kan väga olika för olika personer.

Därav följer att var och en självfallet kan ha sina egna åtta klubbar, men detta är hur som helst de åtta klubbar jag framför allt inte vill ha tillbaka till Premier League:

(8) Wigan Athletic

Egentligen har jag ingenting emot Wigan. De gjorde Premier League till en trevligare, roligare och bättre liga mellan 2005 och 2013. Men det finns ändå något vackert i att det så att säga var deras resa, och att den resan ändå fick sitt slut med den magiska FA-cupsegern på Wembley och inte behöver modereras av ytterligare spel i Premier League som bara kan späda ut den triumfen. Att klubben dessutom dragit på sig själva en massa ägartrubbel efteråt gör det inte mer intressant att få dem tillbaka.

ANNONS

(7) Charlton Athletic

Ägartrubbel måste man onekligen säga att även Charlton har brottats med under ganska många år nu. Framför allt med Roland Duchatelet mot vilken supportrarna bedrev en het och hätsk kampanj under flera år. Den kampanjen har de senaste åren sett ut att få sin lösning men istället har Charlton bollats som en het potatis mellan mer eller mindre oseriösa shejker och ägare som inte passerar EFL:s olika test. Charlton behöver få ordning på sin egen sandlåda innan de börjar sikta på Premier League.

(6) Swindon Town

Vad gäller Swindon så är ägarsituationen möjligen inte strulig på samma sätt som för Wigan och Charlton, men istället är det en av dessa lite för typiska brittiska ägare i de lägre divisionerna av den engelska proffsfotbollen som lovar runt, håller tunt, gapar över mycket bara för att illa kvickt missa hela stycket. Närmast utan undantag lagom korpulenta medelålders män som tycker det är skitballt att leka fotbollsklubb och ringa in Timmy Sherwood att kränga lite klyschor.

ANNONS

(5) Oldham Athletic

Samma typ av kategori som Swindon, en ägare som på något sätt har kommit över en fotbollsklubb men inte har någon större aning vad han ska göra med den. Managers har kommit men lika snabbt eller många gånger snabbare gått. Framför allt och i högre utsträckning än i Swindon verkar Oldham vara ett exempel på en klubb där ägaren mer än gärna vill hoppa ner och leka i managerns låda, det vill säga har ingen uppfattning om vad som faktiskt är vems uppgifter i klubben.

(4) Reading

Egentligen har jag lite svårt att definiera vad som faktiskt är problemet med Reading mer än en diffus känsla att jag har ingen som helst aning om vad det egentligen är Reading vill, hur de i sådana fall vill göra det, och än mindre att de faktiskt skulle ha något alls att tillföra om de faktiskt tog sig upp i Premier League. Jag kan känna lite samma sak med en del andra klubbar också, men där finns i övriga fall åtminstone yttre omständigheter som rivaliteter etc som i så fall skulle aktualiseras. Men inte i Readings fall.

ANNONS

(3) AFC Wimbledon

En något annorlunda klubb på en sådan här lista, för dels är AFC Wimbledon så klart en väldigt sympatisk klubb på alla sätt, och jag hade sannerligen inte grinat illa över att få se Wimbledon komma tillbaka till Premier League. Mitt resonemang är däremot så här att jag gillar väldigt mycket vad AFC Wimbledon är för sorts klubb nu, lokal, supporterägd och definierad av sin egen historia på ett sätt som få andra klubbar, och att detta närmast ofrånkomligen skulle riskera att förändras om AFC Wimbledon kom till Premier League.

(2) Cardiff City

Rent subjektivt en klubb jag för stunden hyser någon form av agg och illvilja mot. Hittills har jag väl inte brytt mig så mycket om att gräva djupare om varför. Alla vet liksom att Jeppe super, men ingen vet riktigt varför Jeppe super. Men ska jag försöka sammanfatta mina invändningar så är det en kombination av ett lag som nyss var uppe i Premier League utan att göra minsta lilla avtryck, ett lag som producerar en ensidig och cynisk fotboll med en ägare som passar bättre som skurk i en Bondfilm från 1970-talet.

ANNONS

(1) Hull City

Går det att bli något annat än förbannad på en klubb som varit så illa skött som Hull City under de senaste fyra-fem åren. Senast de kom till spel i Premier League kunde de endast med nöd och näppe ställa ut ett lag på planen. Inte ens konsekvensen att åka ur Premier League igen verkar ha fått polletten att trilla ned. Ägarna Allam kör sitt till synes oändliga tjafs att de minsann vill klubben väl när de gör ingenting för att visa det, och vägrar sälja endast för att de vägrar göra någon ekonomisk förlust på sin egen oduglighet.

***

PREMIER LEAGUE-HÖRNAN (#11)

Aston Villa p-p Newcastle, Burnley 1-1 Everton, Man City 2-0 Fulham, West Ham 1-3 Man Utd, Chelsea 3-1 Leeds, West Brom 1-5 Crystal Palace, Sheffield United 1-2 Leicester, Tottenham 2-0 Arsenal, Liverpool 1-0 Wolves, Brighton vs Southampton

Aktuell tabell

Omgångens stjärna: Wilfried Zaha, Crystal Palace. Spelade i en helt annan division än övriga spelare på planen mellan West Brom och Crystal Palace. Två mål och mängder av skapade chanser. Zahas betydelse för laget märks inte minst när han är borta, som han varit de senaste omgångarna.

ANNONS

Omgångens kalkon: Conor Coady, Wolves. Gillar Coady, men även han måste få ha en dålig match så klart. Hans misstag orsakade Liverpools ledningsmål som gav dem kommandot i matchen, och sedan visade han varför han är mittback när han försökte filma till sig straff på ett sätt som inte ens VAR gick på.

Omgångens manager: Frank Lampard, Chelsea. Borde kanske kännas extra gött för Lampard att ännu en gång få en upp på Marcelo Bielsa. Även den här gången lyckades Lampard hitta en taktik som gjorde det svårt för Leeds att genomföra sin taktik särskilt framgångsrikt.

Omgångens kanon: Tottenham. Aldrig riktigt något snack om saken när Tottenham besegrade Arsenal i derbyt på hemmaplan och samtidigt befäste sin egen position som ett lag för toppen av tabellen. Snyggt ledningsmål och en fullständigt kontrollerad matchbild från avspark till slutsignal.

Omgångens J.R.: Liverpool. På pappret såg vi framför oss en tuff match för Liverpool mot Wolves på Anfield. Men framför publik igen för första gången på en bronsålder så kom Liverpool över en skakig start för att sedan besegra ett notoriskt tufft Wolves med hela 4-0. Imponerande bedrift.

ANNONS

Omgångens Cliff Barnes: Sheffield United. Det kändes ju mer eller mindre förutbestämt när det stod 1-1 mot Leicester med minuter kvar av matchen att det skulle komma ett vinstmål för Leicester i slutminuterna. Mycket riktigt. Sheffield United får absolut ingenting med sig och är just nu hela ligans Cliff Barnes.

Omgångens match: Chelsea 3-1 Leeds. En fotbollsmatch som faktiskt hade det mesta, helt enkelt en väldigt välspelad fotbollsmatch som samtidigt hade sin icke ringa del av dramatik och spänning. Delvis var det säkert att få spela framför publik igen, men det var även två lag inblandade i en intressant taktisk tvekamp.

Omgångens WTF: Publikreglerna. 2,000 åskådare får gå på fotboll på vissa arenor med en kapacitet om cirka 5,000 åskådare, men i andra delar av landet är det alltså inte möjligt att ta in 2,000 åskådare på arenor med kapacitet över 50,000 åskådare. Man kan bara klia sig i huvudet och kanske vara glad för att där får vara publik alls.

Omgångens BTW:

Resultaten må ju vara trevliga men det är ju knappast glädjande eller imponerande att Man Utd fortsätter hamna i trubbel, fortsätter vara det sämre laget i större delen av sina matcher, och fortsätter vinna mer på individuella insatser än kollektiv idé.

ANNONS

Fortsatt imponerande prestationer och resultat av ett Liverpool som ju skulle rasa sönder och samman efter skadan på Virgil Van Dijk m fl.

Om någon klubb i Premier League skulle totalfaila Covid-testerna så naturligtvis skulle det vara Newcastle.

You can take the lad out of Sheffield Wednesday, but you can’t take Sheffield Wednesday out of the lad – Jamie Vardy

Vad händer med Chris Wilder?

Måndagsmatchen är ett sydkustderby mellan Brighton och Southampton, vilket kan bli en puttrig match.

Pierre-Emerick Aubameyangs agent på instagram igår kväll: ”If you create chances…” med länk till Arsenals statistik som 17:e i ligan på antal mål (10), 18:e i ligan på antal skott på mål (32) och 20:e i ligan på antal skapade chanser (65). – Ledarskap! Harmoni!

VM-kvallottningen ikväll, som jag förmodligen extrabloggar om.