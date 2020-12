Är matchen mot Man Utd Sheffield Uniteds sista chans att vända säsongen?

Visst är det mycket prat om nu eller aldrig inom fotbollen. Varje match ska pratas upp som om den gäller så väldigt mycket och har potentiellt avgörande betydelse för hur hela säsongen ska gå. Många gånger blir det lite överdrivet och kanske lite larvigt. Men för Sheffield United har det känts befogat under en längre tid, och för kvällens match hemma på Bramall Lane mot Man Utd definitivt motiverat.

Sheffield United är inne i en av de mörkaste perioder vi förmodligen sett något lag ha i Premier League någonsin. De har tagit en enda poäng på de tolv första omgångarna, med bred marginal den svagaste start på en säsong som något lag har gjort. Fortsätter Sheffield United plocka poäng i samma takt under resten av säsongen kommer de sluta den här säsongen på tre (!) poäng.

Problemet är inte primärt taktiskt för Sheffield United då samma taktik var grunden för en strålande fjolårssäsong under vilken Sheffield United utmanade om europeiska cupplatser och slutade nia. Problemet är inte heller primärt spelarmässigt, även om Sheffield United tveklöst har haft svårt att ersätta Billy Sharp som anfallare. Sheffield United har inte haft särskilt svårt att skapa chanser, men haft förfärligt svårt att göra mål.

Problemet verkar däremot vara primärt psykologiskt för Sheffield United. Laget befinner sig helt enkelt i en mörk och avgrundsdjup svacka och verkar helt inte kapabla att ta sig upp ur den. Laget verkar inte bara inkapabelt att vinna, utan verkar knappt kunna undvika att förlora. När Sheffield United hade 1-1 på hemmaplan mot Leicester in i slutminuterna kändes det på något sätt garanterat att Leicester skulle göra 2-1 i slutminuterna.

Mycket riktigt. Bara någon vecka senare så åker Sheffield United iväg till Southampton och blir för kanske som mest andra gången den här säsongen fullständigt spelade av planen i en match som de till slut förlorar med 0-3. Det brukar ibland talas om en slags fear factor inom fotbollen där lag och deras motståndare så att säga vet att de kommer att vinna matchen. Sheffield United omges nu av en omvänd fear factor.

Sheffield United vet mer eller mindre att de kommer förlora matchen när de står där i spelartunneln inför match. Och motståndarna känner det också i ryggmärgen. Matchen är i stort sett förlorad innan den ens hinner börja.

Det finns inga genvägar att komma ur en sådan här situation. Där finns inga stora taktiska knep och det är tveksamt om det ens hjälper att byta manager. Förändring kan förvisso vara ett sätt att bryta gamla mönster. Men svaret är nog i själva verket enkelt. Sheffield United måste börja vinna fotbollsmatcher igen. Och Sheffield United måste börja vinna fotbollsmatcher igen innan det är för sent.

Vilka fotbollsmatcher Sheffield United vinner är kanske inte betydelsefullt. Men vissa fotbollsmatcher är så klart mer värda att vinna än andra. Särskilt om det nu är psykologi vi pratar om. Om det nu är psykologin och självförtroendet som är Sheffield Uniteds just nu största problem så finns kanske ingen större och framför allt mer realistisk match för dem att vinna just än kvällens match på Bramall Lane mot Man Utd.

Man Utd är för all del inte riktigt vad de var för några år sedan, men det är fortfarande en av Englands absolut största klubbar, med en samling väldigt skickliga spelare. Det är en typ av match som många av Sheffield Uniteds spelare säkert har drömt om att få spela och om att få vinna. Att vinna mot Man Utd på Bramall Lane skulle mycket väl kunna innebära en psykologisk vändning på den här säsongen för Sheffield United.

Vinst ikväll och Sheffield United kan ta med sig detta momentum in i helgens match mot Brighton på bortaplan. Vinst även där och Sheffield United är plötsligt inte längre helt och hållet avhängda i tabellen, utan i högsta grad med i fajten igen. En säsong som under en längre tid har känts helt och hållet nattsvart och hopplös för Sheffield United, kan alltså inom loppet av en knapp vecka börja kännas hoppfull igen.

Men på samma sätt skulle naturligtvis en förlust ikväll kunna vara helt förödande för Sheffield United. Inte bara har de i så fall förlorat kvällens match utan går då in till matchen mot Brighton i en fortsatt avgrundsdjup svacka. Förluster föder förluster kan man säga. Något Sheffield United onekligen har fått uppleva den här säsongen. För dem gäller det att börja vinna så att vinster kan börja föda nya vinster.

Klubbens ägare och styrelse har gjort vad de kan för att lugna ned situationen. Till skillnad från West Brom och Slaven Bilic verkar inte Chris Wilder behöva oroa sig för att få sparken i alla fall. Sheffield Uniteds ägare Prins Abdullah bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud var definitivt inte otydlig:

”I could say that Chris has earned the right to stay because he won us two promotions in the last three years, but that is not how I look at it. If we get relegated, I’m set to lose big money so the decision to keep Chris is simply because I think he is the best manager to take us out of the current situation. I believe in him, if he wasn’t the manager of the team I would hire him now and if the worst comes to the worst and we are relegated, I believe he is the manager to take us back quickly.”

För all del har vi ju hört klubbägare säga sådana här saker förut och det har visat sig inte betyda så mycket bara några dagar senare. Men den här gången känns det nog ändå som om Sheffield Uniteds ägare verkligen menar vad han säger. Det är rätt starkt att säga att även om Sheffield United skulle bli nedflyttade så kommer man ändå inte att sparka Chris Wilder.

Vad detta åtminstone bidrar med är att plocka bort den osäkerheten från Sheffield Uniteds vardag. Spelare och ledare behöver inte fundera på om klubben är på väg att byta manager samtidigt som de måste försöka vända på säsongen och börja vinna fotbollsmatcher. Förutsättningarna känns därför mer givna. Det borde bara kunna vara bra för Sheffield United.

Kanske kan Sheffield United och Chris Wilder belöna Prins Abdullah med en vinst mot Man Utd under torsdagskvällen.

EFL LEAGUE TWO-HÖRNAN (#17-18)

Carlisle 4-0 Stevenage, Crawley Town 4-2 Barrow, Exeter City 5-0 Tranmere Rovers, Forest Green Rovers 2-0 Cambridge United, Grimsby Town 1-1 Mansfield Town, Leyton Orient 2-1 Newport County, Morecambe 1-0 Harrogate Town, Oldham Athletic 3-1 Bradford City, Port Vale 1-1 Colchester United, Salford City 0-0 Cheltenham Town, Southend 1-0 Scunthorpe, Walsall 2-1 Bolton Wanderers

Morecambe 2-1 Leyton Orient, Carlisle 1-0 Mansfield Town, Oldham Athletic 2-3 Walsall, Port Vale 1-1 Forest Green Rovers, Salford City 1-1 Newport County, Scunthorpe 2-1 Barrow, Cambridge United 2-1 Colchester United, Cheltenham Town 0-1 Bolton Wanderers, Crawley Town 1-1 Bradford City, Exeter City 1-2 Harrogate Town, Southend 3-1 Grimsby Town

Aktuell tabell

Veckans stjärna: Ryan Bowman, Exeter City. Har varit en av League Twos farligaste anfallare de senaste åren och visade onekligen det den här veckan, med ett mycket snyggt hattrick mot Tranmere Rovers.

Veckans manager: Mark Molesley, Southend United. Riktigt tung inledning på säsongen för Southend, som förra säsongen flyttades ned från League One och hittills den här säsongen har varit rejält förankrade sist i tabellen. Tufft läge att vända på för Molesley, men den här veckan fick han Southend med i matchen igen med två vinster mot Scunthorpe och Grimsby.

Veckans kanon: Walsall. Två riktigt bra vinster för Walsall mot två relativt formstarka motståndare i Bolton Wanderers och Oldham. Sex poäng som tar Walsall direkt upp i smeten vad gäller lag som fajtas om playoff-platser.

Veckans Cliff Barnes: Barrow FC. Tung debutsäsong för Barrow FC i Football League så här långt. Manager Ian Evatt, som låg bakom deras uppflyttning, flyttade till Bolton inför säsongen och en tredjedel in på säsongen sparkar nu Barrow ersättaren David Dunn. Vilket inte gav någon omedelbar effekt den här veckan.

Veckans match: Oldham 2-3 Walsall. En rätt typiskt engelskt underhållande match där Walsall går fram till 2-0-ledning, Oldham krigar tillbaka och går upp till 2-2 innan Walsall lyckas knycka matchen med ett sent tredje mål.

Veckans WTF: Jämnheten. Sex poäng skiljer över tio lag i mitten av League Twos tabell, och lagen vinner mot varandra huller om buller. Det enda vi vet efter att en tredjedel av säsongen har spelats är att vi vet just ingenting om hur den här serien slutar.