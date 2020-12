Wolves jagar en alfaanfallare!

Om superklubbarna ömkar sig över många skador, många matcher och över att knappt ha fått någon försäsong så har de ändå haft det rätt bra jämfört med Wolves. En ohemul mängd matcher under förra säsongen, en säsong som på samma gång började väldigt tidigt och slutade väldigt sent för Wolves, vilket i praktiken inneburit att Wolves har fått klara sig utan inte bara en försäsong utan två försäsonger.

Ändå är det alltså inte Wolves som är de som gnäller högst eller ber om särskild omtanke stup i kvarten. Tvärtom är Wolves faktiskt en av klubbarna som röstade mot att Premier League skulle införa fem avbytare, och sedan röstade mot igen, och igen. Wolves är även hyfsat tufft skadedrabbade. Något som rimligtvis åtminstone delvis lär vara en effekt av hårt och tätt matchande över lång tid.

ANNONS

Ändå är det kanske en helt annan typ av skada som verkligen orsakar Wolves bekymmer för närvarande. När David Luiz minst sagt vårdslöst gick skalle först in på Raul Jimenez så blev effekten allvarlig både för Jimenez som spelare och för Wolves som lag. Det hade kunnat sluta riktigt illa. Kanske är det tur i oturen att det inte slutade värre än med Jimenez på en lång rehab och med Wolves i ett svårt dilemma.

Raul Jimenez betydelse för Wolves kan knappast överdrivas. Tillsammans med Adama Traoré bildade han Premier Leagues kanske mest produktiva anfallsduo. Ensam var han utanför de sex förväntade toppklubbarna Premier Leagues bästa anfallare, och han hade utan problem kunnat vara anfallare i vilken som helst av dessa klubbar. Det var ingen tillfällighet att klubbar som Juventus och Man Utd nosade runt Jimenez.

Bakom Jimenez är det däremot tunt i Wolves, åtminstone på anfallare av samma etablerade spetskvalitet. Där finns mycket potential men anfallare och forwards som Daniel Podence, Pedro Neto och Fabio Silva får Wolves anfallslinje att kännas ung, tunn och därför ojämn. Kapabel till höga nivåer men samtidigt benägen till rätt slätstrukna prestationer. Vilket vi sett vissa exempel på sedan Jimenez skada.

ANNONS

Stor sak har naturligtvis gjorts av Wolves samarbete med eller relation till Jorge Mendes och dennes kontakter. Givet den allvarliga skadan på Raul Jimenez, och givet att det om några dagar öppnar ett helt nytt transferfönster, så är det väl näppeligen konstigt att det nu tas för givet att Wolves ska agera. Nu kanske mer än någonsin tidigare är det faktiskt viktigt att det samarbetet med Mendes verkligen levererar för Wolves.

Vilket samtidigt måste ske under ovanligt svåra omständigheter. Dels pandemin och det finansiella tryck detta har satt på alla klubbar inom europeisk fotboll, och där är Wolves inget undantag. Dels de nya reglerna för värvningar av icke-brittiska spelare i Brexits eftersläp som ytterligare begränsar engelska klubbars alternativ. Dessutom är det alltid lite extra svårt att värva just i januari jämfört med under sommaren.

Wolves har också i just det här specifika fallet fler variabler att väga än så. Vad för transferstrategi ska de över huvud taget använda sig av i det här fallet, vad är det egentligen de ska leta efter? Letar de någon som kan ersätta Raul Jimenez under dennes frånvaro men som därefter går tillbaka som andra anfallare? Letar de någon som kan ta platsen i Wolves som första anfallare?

ANNONS

Vad Wolves bestämmer sig för här beror inte bara på vad de själva vill så att säga, utan minst lika mycket på osäkerheten som finns kring Raul Jimenez skada. Huvudskador är alltid allvarliga och oförutsägbara. Jimenez kommer kanske tillbaka efter viss tid och inget mer mer det. Kanske lyckas han inte komma tillbaka på samma nivå som förut. Kanske blir det så att han inte lyckas komma tillbaka alls.

Ett första alternativ är att Wolves värvar en backup till Raul Jimenez. Bra nog för att kunna ersätta Jimenez men inte så framstående att han inte sedan kan ta ett steg tillbaka. Vi vet av erfarenhet att det här är en svår balansgång som är lätt att få fel. Alternativet utgår från att Jimenez kommer tillbaka från sin skada efter viss tid i fullt slag.

Ett andra alternativ är att Wolves värvar en ersättare till Raul Jimenez. En spelare lika bra som eller bättre än Jimenez, som ska kunna vara första anfallare även efter att Jimenez kommit tillbaka. Krångligt och dyrt i januari och kan skapa problem längre fram, men ett alternativ som täcker upp för Jimenez både på kort och på lång sikt.

ANNONS

Ett tredje alternativ är att Wolves lånar en ersättare till Raul Jimenez. En softare variant av det andra alternativet, som löser Wolves problem på kort sikt samtidigt som det inte låser Wolves på lång sikt. Kanske även ger Wolves fler valmöjligheter. Situationen kan därefter vägas och värderas igen under sommaren inför nästa säsong.

Alternativen är möjligen formulerade på så sätt att det tredje alternativet kan tyckas som självklart. Och det är väl för all del mycket som talar till det alternativets fördel. Samtidigt är det kanske också ett alternativ som bara skjuter problemet på framtiden, och om Wolves har napp på en riktigt bra anfallare redan nu i januari så kan det vara klokare att agera redan nu och så att säga säkra spelaren för framtiden.

Ett namn som förekommer flitigt i samtalet runt Wolves för närvarande är Luka Jovic, anfallaren som gjorde dundersuccé med Eintracht Frankfurt förrförra säsongen men som sedan dess har blivit ännu ett av Real Madrids många fall av kapitalförstörelse. Värvad för £60m, Real Madrid definitivt i behov av pengar och att frigöra löneutrymme, och en spelare som rimligtvis borde vilja spela. Wolves har ett utrymme att spela på.

ANNONS

Luka Jovic värvas självfallet inte av Wolves som någon backup till Raul Jimenez, utan i så fall som en möjlig ersättare. Kommer Jovic till Wolves kommer han självfallet också till en miljö som påminner betydligt mycket mer om Eintracht Frankfurt, en miljö som kanske passar honom bättre. Ekonomiska, praktiska och sportsliga skäl gör kanske att det vore både klokare och kanske lättare att ordna som ett lån än ett direkt köp.

Med Wolves på elfte plats i tabellen, och med tre förluster på de fyra ligamatcherna efter Raul Jimenez olyckliga skada mot Arsenal, är det i vilket fall som helst viktigt att Wolves hittar ett sätt att lösa sitt dilemma på. Offensivt väger laget just nu alldeles för tunt, vilket har märkts i samtliga fyra matcher, även i vinsten mot Chelsea för övrigt. Och det mesta talar för att det kommer märkas även ikväll hemma mot Tottenham.

Om Nuno Espirito Santo alltså önskade sig något i julklapp under julhelgen så var det nog en anfallare. Eller kanske mer specifikt en alfaanfallare!

ANNONS

:::

På tal om absolut ingenting så klart så har jag under juldagarna lyckats fastna för Raised by Wolves. Strålande sci-fi.

:::

En avslutande observation i lördagens blogg var att Arsenal behövde satsa mer på sina unga spelare. Det är inte ofta man får en så snabb och tydlig pay-off på sådana påståenden som man fick igår kväll.

:::

Kanske säger det ändå något positivt om Man Utds utveckling att Man Utd spelar 2-2 borta mot Leicester och det är ett resultat man känner sig lite missnöjd med.

Inte många tidigare matcher jag hade kunnat säga det om.