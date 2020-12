Nyårskrönika över Premier Leagues annus horribilis!

Det slog mig nu när vi översvämmas av en massa varianter på hur skönt det ska bli att se ett slut på året 2020 och se fram emot ett nytt år, att vi för rätt exakt ett år sedan satt och översvämmades av varianter på hur skönt det skulle bli att säga tack och adjö till 2019, bara för att se nästa år bli ännu värre. Kort sagt, problemen som plågar vår vardag går inte upp i rök bara för att vi råkar passera ett godtyckligt satt datum i vår kalender.

Även för den engelska fotbollen har 2020 varit ett riktigt skitår. Pandemin har resulterat i uppehåll och i avslutade ligor, och framför allt resulterat i att fotbollen har fått spela utan publik under större delen av året, vilket har varit precis så trist och tråkigt som man kunde föreställa sig på förhand. Om något positivt kommer av detta så är det väl kanske just att publiken inte längre kommer tas för given på samma sätt.

Vidare har rasism och sexism fått allt större uttryck inom fotbollen. Till stor del speglar detta naturligtvis strömningar i samhället och i politiken i vilka den här typen av åsikter och värderingar har normaliserats och legitimerats. Men fotbollen är och har alltid varit en arena där detta vädras. Premier League och dess klubbar har ett stort jobb och ansvar att stävja denna utveckling.

Vad är det då som säger att 2021 kommer bli bättre? Framför allt är det kanske att pandemin trots allt måste passera någon gång, och att inte minst vaccinet lär hjälpa i den riktningen. Politiskt finns det skäl att tro och hoppas att de mest störande elementen är på väg att vädras ut. Sakta men säkert kanske livet och världen är på väg att återgå till något som kan betraktas som normalt.

Om vi då skulle sammanfatta 2020 enbart utifrån fotbollen, och lämna allt annat åt sidan så att säga, hur skulle det i så fall se ut? Många sådana här saker brukar jag sammanfatta säsongsvis, eftersom det känns mest logiskt på något sätt, men ett och annat går trots det att säga om året.

Årets topp! – Liverpools ligatitel

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge? Jag är väl inte helt säker på att Liverpool håller med om det. Men 2020 var hur som helst året när Liverpools 30 år långa väntan på en ligatitel fick sitt slut. Och sällan har väl någon ligatitel vunnits riktigt lika övertygande som denna.

Årets flopp! – Arsenals fiasko

Mitt i allting finns en FA-cuptitel! Men runt denna ljuspunkt går bara att hitta ett svart och kompakt mörker. Arsenal höjde sig inte alls i ligan under Mikel Arteta förra säsongen och ingenting alls tyder på att det blir bättre den här säsongen, tvärtom sämre. Laget åkte ur Europa League mot Olympiakos. Arsenal är en klubb i inre och yttre kaos, och Arteta måste våga bygga ett nytt lag runt sina unga spelare.

Årets stropp! – Hugo Lloris utbrott på Son

Själv har jag svårt att förstå hur det ens är möjligt att bli arg på en till synes så snäll människa som Heung-Min Son. Än mindre så förbannad att tankarna närmast går till Lee Bowyers och Kieron Dyers gamla fight mellan lagkamrater. Men Lloris kutade som på given signal över närmast halva planen och det var väl bara nävarna som fattades.

Årets blipp! – Leicesters sammanbrott

Leicester hade ju Champions League-platsen till synes i sin egen bakficka. Ett närmast ointagligt försprång till lagen nedanför dem. Men från och med februari, och i synnerhet efter uppehållet, tappade Leicester mer eller mindre allt. Chelsea och Man Utd tog inte en Champions League-plats, Leicester förlorade den!

Årets flipp! – Sheffield Uniteds tappade mojo

Sheffield Uniteds debutsäsong i Premier League var något alldeles extra. Alla tippade dem för nedflyttning men där de fajtandes om europeiska cupplatser. Men så kom det där uppehållet. Direkt efter uppehållet får Sheffield United ett mål felaktigt bortdömt av Hawkeye mot Aston Villa, och därefter har det bara gått utför. Efter första halvan av den här säsongen verkar Sheffield United vara på väg mot en rekordusel säsong.

Årets klipp! – Bruno Fernandes

Jag har med all rätt varit rätt hård med både Man Utd och Ole-Gunnar Solskjaer under 2020. Men en sak fick de i alla fall rätt, även om det genomfördes ett halvår för sent, nämligen värvningen av Bruno Fernandes. Frågan är om någon spelare har varit bättre än Fernandes under 2020, ingen har i alla fall gjort ett större avtryck i Premier League. Jag bävar över var Man Utd hade befunnit sig nu utan Fernandes.

Gott nytt 2021 för Burnley?

Det har varit på gång ett tag nu, men under onsdagskvällen blev det klart att amerikanska ALK Capital köper 84% av Burnley för £200m, och alltså går in som klubbens nya majoritetsägare.

Början på något av en ny era med andra ord för Burnley, som helt säkert hoppas att 2021 kan bli något av deras annus mirabilis.

Här finns förhoppningar om större ambitioner. En illa dold hemlighet har varit att Sean Dyche varit allt annat än nöjd med Burnleys extremt blygsamma investeringar i spelartruppen det senaste ett-två åren.

De nya ägarna ALK Capitals inköp under sommaren i de två analysföretagen AiScout och Player LENS väcker både förhoppningar och vissa farhågor.

Förhoppningar eftersom det alldeles uppenbart antyder att Burnleys nya ägare absolut har för avsikt att investera mer i spelartruppen, det vill säga värva spelare.

Farhågor eftersom metoden att scouta och värva spelare riskerar krocka med Sean Dyches mer traditionella metoder baserade mer på personligt omdöme än på numerisk analys.

Här finns alltså visst utrymme för konflikt längre fram i tiden mellan en ny klubbledning och den manager som mer än någon annan ligger bakom Burnleys framgångar de senaste fem åren.

Å andra sidan är modernisering och professionalisering inte något negativt i sig, och kanske är vad Burnley måste göra för att kunna ta nästa steg i sin utveckling som klubb.

Med tre vinster och elva poäng på sina sex senaste matcher har Burnley skapat lite avstånd mellan sig själva och nedflyttningsstrecket.

2021 ser i skrivande stund ljust ut för Burnley!

PREMIER LEAGUE-HÖRNAN (#16)

Crystal Palace 1-1 Leicester, Chelsea 1-1 Aston Villa, Everton p-p Man City, Brighton 0-1 Arsenal, Burnley 1-0 Sheffield United, Southampton 0-0 West Ham, West Brom 0-5 Leeds, Man Utd 1-0 Wolves, Tottenham p-p Fulham, Newcastle 0-0 Liverpool

Aktuell tabell

Omgångens stjärna: Karl Darlow, Newcastle. Newcastle hängde i med 0-0 och den enskilt största anledningen bakom det var Darlows strålande målvaktsspel, med flertalet avgörande räddningar.

Omgångens kalkon: Kelechi Iheanacho, Leicester. Spåddes en lysande framtid både i Man City och därefter i Leicester. Men lyckas inte ens leva upp till rollen som backup åt en Jamie Vardy som knappast blir yngre eller piggare.

Omgångens manager: Marcelo Bielsa, Leeds. Kritiken mot Leeds och mot Bielsas fotboll efter förlusten mot Man Utd började väl bli lite brittiskt löjlig om man ska vara helt ärlig. Vinsten för Leeds tar död på kritiken och skjuter dem upp i tabellen. Allardyce blev rätt avslöjad av Bielsas fotboll.

Omgångens kanon: Leeds. Blir väl rätt mycket Leeds i den här hörnan men det var rätt få andra lag som faktiskt övertygade alls, om de ens spelade. Att vinna med 5-0 borta går inte att snacka bort, och visade att Leeds och West Brom är två olika typer av nykomlingar i Premier League.

Omgångens J.R.: Man Utd. Man kan göra ett case för att det var en inte särskilt bra fotbollsmatch. Wolves försvarade sig bra. Men Man Utd fortsatte anfalla och får man hålla till i straffområdet tillräckligt mycket så ökar sannolikheten för en något turlig styrning som den Rashford vann matchen med. Inte snyggt, men viktigt.

Omgångens Cliff Barnes: West Brom. Det finns onekligen någon form av komedi i att en vecka där engelsk fotboll till synes menat att Bielsa har ett och annat att lära sig av Allardyce slutar med att Leeds mosar West Brom med 5-0 på bortaplan. Allardyce har många vänner i media, men nu kanske även de håller tyst ett tag.

Omgångens match: Southampton 0-0 West Ham. Julfotbollen brukar väl knappast locka fram den vackraste fotbollen, men det är ju liksom heller inte det som är dess syfte. Ändå var faktiskt matchen mellan Southampton och West Ham rätt puttrig, där nog bara målen saknades.

Omgångens WTF: Leeds. Dumt och onödigt att efter en övertygande 5-0-vinst mot West Brom rikta uppmärksamheten bort från det positiva genom att begå ett av den här säsongens största klavertramp och sedan inte ens ha ryggraden att stå för det. Kan inte föreställa mig att Bielsa är särskilt nöjd med detta.

Omgångens BTW:

Fortsatt oklart på vilka grunder och med vilka rutiner som Premier League väljer att skjuta upp vissa matcher men inte andra. Behöver bli tydligare!

Om nu Sam Allardyce är så väldigt rädd för Covid-19 så hade han ju för all del kunnat välja att inte hoppa på ett nytt jobb som manager i Premier League.

Gott nytt år!