Aston Villa är långt ifrån någon bakgårdsklubb!

Om vi under gårdagens nyårskrönika pratade om Sheffield Uniteds vändande på den så kallade 50-öringen så är Aston Villa deras direkt spegelvända motsvarighet. Ett lag som förra säsongen med minsta möjliga marginal sprattlade sig kvar i Premier League, men ett lag som den här säsongen ligger femma efter 16 omgångar, med en-två matcher tillgodo, har vunnit med 7-2 mot Liverpool, vunnit med 3-0 mot Arsenal och nyss spelat oavgjort borta mot Chelsea.

Ändå finns där flera olikheter mellan Aston Villa och Sheffield United. För det första just att Aston Villa faktiskt går in och vinner matcher mot Premier Leagues storklubbar, något Sheffield United aldrig riktigt lyckades med. Sheffield United var kanske på sätt och vis jämnare men Aston Villa har högre höjder i sig. Sammantaget visar sig kanske detta även i antalet gjorda och insläppta mål. Aston Villa är en betydligt större klubb än Sheffield United, och kan ta sig an Premier League med en helt annan gravitas.

Detta märks t ex genom att när Sheffield United värvar ny anfallare så köper de en ännu rätt oprövad ung spelare i form av Rhian Brewster, men när Aston Villa värvar ny anfallare så köper de Football Leagues arguably bästa anfallare de senaste åren i Ollie Watkins. Till viss del en fråga om beslutsfattande så klart, men även en fråga om Aston Villas resurser och höga status. Aston Villa investerade närmare £100m i spelartruppen inför förra säsongen, och ytterligare nästan £80m inför den här säsongen.

Kvaliteten i Aston Villas spelartrupp är påtaglig. Det är kanske inte på nivå med ligans toppklubbar men ändå ett par nivåer över klubbarna i botten. Spelare som Jack Grealish, Ross Barkley, John McGinn, Douglas Luiz, Ollie Watkins, Emiliano Martinez, Tyrone Mings, Matty Cash m fl håller högsta nivå, i flera fall landslagsnivå. Aston Villas investeringar, status och kvalitet gör det naturligtvis direkt löjeväckande att som vissa gjort kalla dem för en ”bakgårdsklubb och bottenlag”.

Aston Villa är inte någon bakgårdsklubb, liksom Jack Grealish knappast är någon bakgårdsspelare. Detta är knappast något man bara kan säga nu med någon slags påstådd eftertankens klokhet, utan det har varit känt länge för alla med minimal insikt i engelsk fotbolls helhet. Min enda farhåga har varit och kanske är att Dean Smith riskerar vara en bakgårdsmanager och att Aston Villa kan göra bättre. Samtidigt kanske ett alltför hårt omdöme, inte minst utifrån den här säsongen.

Vilka faktorer förklarar då den här säsongen för Aston Villa? Har de plötsligt hamnat uppe runt toppen av tabellen på grund av taktiska genidrag av Dean Smith, är det spelarnas individuella kvalitet som ger sig till känna eller är det yttre och inre omständigheter som spelat Aston Villa i händerna den här säsongen? Vi kan naturligtvis räkna med att det som alltid är en blandning av flera faktorer, men samtidigt brukar det alltid vara någon faktor som faktiskt väger tyngst.

Bättre backoffice. Aston Villas första säsong i Premier League präglades av problem i den egna organisationen. Jesús Garcia Pitarch var kritiserad som sportchef och relationen till Dean Smith besvärad. Under uppehållet gjorde Aston Villa en nödvändig förändring, Pitarch lämnade klubben och danske Johan Lange anställdes istället. Craig Shakespeare kom in som assisterande coach till Smith. Strukturen runt laget har blivit mycket starkare under andra halvan av 2020.

Kvalitet före kvantitet. Mycket pengar investerades i Aston Villas spelartrupp inför förra säsongen, men det investerades inte särskilt bra. Spelare som Wesley, Mbwana Sammata, Björn Engels m fl höll helt enkelt inte måttet. Aston Villa investerade inte mycket mindre men ändå mindre inför den här säsongen men värvade betydligt bättre med betydligt större effekt. Aston Villa har nu spelare vana vid engelsk fotboll. Bättre backoffice har gjort Aston Villa bättre front office.

Mer mångsidig offensiv. Bristen i kvalitet i Aston Villas spelartrupp förra säsongen gjorde Aston Villa tämligen ensidiga offensivt. Väldigt mycket berodde på Jack Grealish och motståndarna var inte sena att snappa upp det. Aston Villa har den här säsongen fler alternativ. Ross Barkley och John McGinn utgör andra hot som motståndarna måste ta med i beräkningen, och Ollie Watkins är en anfallare som ger Grealish med flera ytor att jobba på. Aston Villa är inte längre en one-man show.

Starkare defensiv. Det område där jag förmodligen främst ger Dean Smith plus på kontot för den faktiska förändringen. Aston Villa var förra säsongen ett av ligans absolut svagaste lag rent defensivt, med mängder av insläppta mål och ett försvarsspel ofta i rent kaos. Smith har lyckats utveckla Tyrone Mings och Ezri Konsa till ett riktigt starkt mittbackspar samtidigt som Douglas Luiz verkligen har utvecklats till en dynamisk defensiv mittfältare. Aston Villa har fått en helt annan stadga.

En engelsk kärna. Det finns inget specifikt egenvärde med engelska spelare som gör dem bättre än andra spelare, men Aston Villa har ändå vunnit på att kunna byggas runt en kärna av engelska spelare i Jack Grealish, Tyrone Mings, Ross Barkley, Ollie Watkins, Matty Cash och Matt Targett. Alla dessa knackar för närvarande på dörren till Englands EM-trupp till sommaren och det är lätt att föreställa sig att detta faktiskt är något som motiverar dem särskilt.

Gynnsamt skadeläge. Att påstå att Aston Villa har haft tur med skador vore kanske att ta saken alldeles för långt. Vad man däremot kanske skulle kunna säga är att Aston Villa i alla fall inte har haft någon större otur med skador, och att det är något som kan betyda ganska mycket en sådan här säsong. Aston Villas nyckelspelare såsom Grealish, Mings, McGinn, Barkley, Watkins, Cash, Martinez m fl har närmast utan undantag varit friska och tillgängliga, och gett Aston Villa en kontinuitet andra lag saknat.

Sex faktorer bakom Aston Villas framsteg således. Att många av dem verkar ha sitt ursprung under uppehållet, det vill säga när Aston Villa gavs tid att åtgärda problemen i den egna organisationen, känns därför inte som en kontroversiell slutsats. Kanske hade det varit mer kontroversiellt eller kantigt att säga att Aston Villas framsteg delvis beror på Covid-19 även om det i grund och botten betyder samma sak. I vilket fall som helst lär inte jag drabbas av samma typ av respons som Karen Carney.

Kommer en sjunde faktor bakom Aston Villas framsteg om något eller några år vara en ny manager? Dean Smith tog Aston Villa tillbaka till Premier League, Dean Smith höll Aston Villa kvar i Premier League och Dean Smith har tagit Aston Villa upp i toppen av Premier League. Även om det kan diskuteras i vilken utsträckning allt detta faktiskt är Smiths förtjänst så är han i hög utsträckning ansiktet för Aston Villas resa de här åren. Det måste naturligtvis vara värt något.

Aston Villa är knappast någon bakgårdsklubb. Jack Grealish är knappast någon bakgårdsspelare. Dean Smith håller kanske på att bevisa att han alls inte är någon bakgårdsmanager.