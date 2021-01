Kan Chelsea Costa på sig att tro på sitt befintliga anfall?

När Atlético Madrid under veckan lät meddela att kontraktet med Diego Costa var uppsagt och spelaren därmed släppt så var det en av veckans hetaste nyheter som rätt omgående fick kvarnarna att börja mala om vart den nu 32-årige anfallaren Costa i så fall skulle vara på väg nu. På väg till Premier League? Till Arsenal verkade vara den allmänna men kanske inte helt genuina tankegången.

För all del är det kanske inte helt lätt att just nu se någon Premier League-klubb som skulle vara särskilt aktuell för Diego Costa. Inte minst gäller detta Arsenal som redan sitter på två klassanfallare i Alexandre Lacazette och Pierre-Emerick Aubameyang, och knappast behöver en till. Frågan är ändå om inte Chelsea, Diego Costas gamla klubb i Premier League, vore den klubb som i så fall ligger närmast till hands.

ANNONS

Diego Costa var och är fortfarande en mycket uppskattad spelare i Chelsea. Och mycket av Chelseas besvär på planen för närvarande antyder att de nog skulle må rätt bra av att ha en anfallare med Costas kända och alldeles särskilda elakhet. Timo Werner har ännu inte blivit riktigt den anfallare som Chelsea hoppats på, och Chelsea har haft svårt att omsätta det egna spelet i konkreta målchanser och mål.

Även om det hade gått att se en viss logik i en sådan värvning är den ändå av flera olika skäl högst osannolik att den faktiskt blir av. Ett sådant skäl är att Costa är 32 år gammal och har det bästa av karriären bakom sig, vilket hans tid i Atlético även visar på. Ett annat skäl är för all del att Chelsea med de nya Brexitreglerna har full trupp vad avser icke-brittiska spelare som Diego Costa. En annan spelare måste i så fall avregistreras.

Ännu ett argument varför Chelsea förmodligen inte är så sugna på en sådan värvning är klubbens extremt usla facit vad gäller offensiva januarivärvningar. Generellt har det varit värvningar Chelsea gjort när de haft problem och de har nästan undantagslöst visat sig bli misslyckade. £50m för Fernando Torres, £7m för Demba Ba, £11m för Mohamed Salah, £23m för Juan Cuadrado och £8m för Gonzalo Higuain bara under senaste årtiondet.

ANNONS

Man skojar inte bort nästan £100m på misslyckade offensiva januarivärvningar. Alternativt är Chelseas historik med sådana värvningar när de har problem något som talar för Chelsea kommer värva Diego Costa. Har man väl gjort ett misstag en gång är det mycket lättare att göra det igen. Ironiskt nog är Chelseas kanske enda lyckade offensiva januarivärvning de £18m de betalade för Olivier Giroud för några år sedan.

Ironiskt eftersom Giroud fortfarande är kvar i Chelsea, och som trots köpet av Timo Werner och som trots Tammy Abraham, och trots att han uttryckligen ansetts som en överflödig spelare i Chelseas nya lagbygge, arguably är Chelseas bästa och just nu mest produktiva anfallare. Vilket kanske i sig visar på Chelseas problem. Ironiskt också eftersom Giroud börjat göra väsen av sig att vilja lämna Chelsea i januari inför EM.

Men enligt mig det främsta skälet varför Chelsea kommer avstå eller bör avstå från att värva tillbaka Diego Costa är att det helt enkelt vore alltför förhastat och kortsiktigt. Bara för en knapp månad sedan pratades det om Chelsea som realistiska titelvinnare, och spelet och målen flödade. Även om berömmet då förmodligen gick lite till överdrift så visar det ändå på Chelseas grundläggande kvalitet och potential.

ANNONS

Att Chelsea därefter har hamnat i en svagare period är förvisso sant men må också vara hänt. Det går inte att bli alltför hysterisk för den sakens skull. Trots allt handlar det om en period om totalt fem matcher. Tre av dessa matcher har varit bortamatcher mot Everton, Wolves och Arsenal. Och även om det så klart är djupt olyckligt att förlora alla tre av dessa matcher så är det ändå förluster som går att förstå.

Framför allt är det emellertid kanske så att Chelseas många nya spelare helt enkelt har haft för kort om tid på sig att verkligen växa in i ligan. Trots allt har det bara spelats fotboll i tre månader den här säsongen. Dessutom har det spelats fotboll under särskilt tuffa omständigheter. Att redan nu börja ge upp på den här anfallsbesättningen känns emotionellt, känns förhastat och känns framför allt väldigt kortsiktigt.

Låt gå för att Chelsea är en klubb vana vid att arbeta kortsiktigt, och en klubb i vilken det kortsiktiga trycket är högre än normalt på managers i sådana här klubbar. Det har räckt med fem matcher med svagare resultat för att få djungeltrummorna att börja slå om att Frank Lampard ska vara på väg att få sparken. Lampard vet med sig att om Chelsea skulle missa Champions League så sitter han väldigt, väldigt löst på jobbet.

ANNONS

Nu befinner sig Chelsea knappast ännu i en situation där de aktivt är på väg att missa Champions League. Men den senaste månadens resultat har visat att den där Champions League-platsen är långt ifrån så säker som man kanske inbillade sig tidigare. Plötsligt befinner sig Chelsea i en blodsfejd om en av Champions League-platserna, och i en sådan fejd vill man helst ha tillgång till skarpa vapen, inte trubbiga knivar.

Samtidigt är marginalerna knappast större än att en vinst hemma mot Man City ikväll förmodligen skulle göra slut på alla dessa funderingar. Allt prat om Chelsea, om Frank Lampard och om lagets anfallsspel skulle i så fall låta positivt igen. På samma gång skulle däremot en förlust, den fjärde förlusten på sex matcher, mycket väl kunna förstärka det negativa pratet så mycket att Chelsea och Lampard så att säga puttas över kanten.

Till slut faller kanske idén om Diego Costa tillbaka till Chelsea på att han minst lika sannolikt som att han skulle vara en lösning på Chelseas anfallsproblem faktiskt riskerar förvärra Chelseas anfallsproblem. Om Chelsea ska värva en anfallare i det här läget måste det vara en sure thing. Förra gången Chelsea värvade Diego Costa var han en sure thing. Den här gången är Diego Costa inte en sure thing.

ANNONS

Helt säkert är emellertid att kvällens match mellan Chelsea och Man City är en match med väldigt mycket på spel för båda lagen. Båda lagen har hittills den här säsongen spelat sådana här matcher framför allt med attityden att inte vilja förlora. Mer osäkert är alltså om något av lagen ikväll kommer våga spela för att vinna.