De åtta klubbarna som har mest att göra i januari

En första vecka av januarifönstret har passerat. Det finns ganska många faktorer som skulle kunna förklara varför det inte kommer bli ett av de mest händelserika fönstren under januari någonsin. Den tajta säsongen, de ekonomiska begränsningarna, och den osäkra situationen med Covid-19 gjorde klubbarna mindre benägna att agera stort och ta stora risker redan tidigare. Detta gäller fortfarande.

Men detta betyder naturligtvis inte att det inte finns klubbar som verkligen behöver agera och i vissa fall agera stort under januarifönstret eller med ett längre perspektiv. Och visst kommer det finnas en hel del klubbar som till slut kommer värdera risken med att åka ur Premier League, eller missa viktiga målsättningar med säsongen, som större än risken med att investera i spelartruppen här och nu.

Detta är alltså en lista över dessa klubbar. En lista över de åtta klubbar som enligt mig har mest att göra redan nu i januari och som enligt mig i störst utsträckning borde ta action under detta januarifönster. Detta betyder självfallet inte att dessa klubbar nödvändigtvis kommer agera. Historien är full av klubbar som både borde agera men inte gör det, och som inte har någon större anledning att agera men som ändå gör det.

Ska man säga något positivt så är det kanske att det ändå är relativt få klubbar i Premier League som verkligen behöver göra särskilt mycket. Inga klubbar är perfekta, men det större flertalet klubbar har ändå satt sig själva i en position att de åtminstone har råd att välja att inte agera om de inte känner att det är rätt läge för dem. Väldigt få klubbar går in i januarifönstret med en pistol mot deras huvuden.

Här är enligt mig alltså de åtta klubbar som har mest att göra och som framför allt borde agera under januarifönstret.

(8) Everton

Ett lag som har värvat rätt rejält inför säsongen, men det har också blivit hyfsat uppenbart under säsongen att laget behöver förstärkas ytterligare. Carlo Ancelotti har exempelvis pratat om att göra värvningen av Robin Olsen permanent. Men framför allt är det på Evertons mittfält som det blivit uppenbart att det är väldigt tunt när någon av stjärnorna är skadad. Här har Everton något de kan försöka göra.

(7) Tottenham

Om säsongen vill sig väldigt väl så finns det en hel del att vinna för Tottenham den här säsongen, på flera fronter samtidigt. Om vi tittar på Tottenhams lag så är det väldigt hög kvalitet både i anfallet och på mittfältet. Den svaga punkten i någon mening är däremot backlinjen, vilket kan visa sig väldigt dyrbart för Tottenham i deras fajter i ligan och i de cuper de deltar i. Här finns skäl för Tottenham att investera.

(6) West Brom

Laget låg kanske lite illa till men befann sig inte ännu i något krisläge när Slaven Bilic var manager. Nu har West Brom anställt Sam Allardyce och efter fyra matcher med honom befinner sig plötsligt West Brom i ett krisläge. Det finns mycket att göra för West Brom inte minst för att anpassa sig till den fotboll som Allardyce vill implementera. Man anar att Allardyce kommer vilja hitta ett antal effektiva kontringsspelare.

(5) Man Utd

Ett ganska starkt case kan göras för att det bästa Man Utd kan göra under det här januarifönstret är att sitta still i båten. Men det har också börjat bli alltmer uppenbart att motståndarna har börjat rikta in sig på Man Utds högersida. Det mest rimliga för Man Utd att rikta in sig på under januarifönstret vore en rejäl förstärkning på högerbacken, något som borde ha gjorts kanske redan i somras.

(4) Sheffield United

Sheffield United kommer åka ur Premier League. Det känns rätt givet i nuläget, även om det självfallet kan vända rätt snabbt. Är man som Sheffield United tillräckligt nihilistisk i detta avseende så är det ett rätt starkt argument för Sheffield United att vänta med några insatser till efter säsongen. Om Sheffield United ändå vill ge det ett seriöst försök så är det först och främst en etablerad anfallare de måste hitta.

(3) Liverpool

Tufft läge för Liverpool hur de ska göra med sina skador i framför allt den egna backlinjen. Om lagets problem baserat på Virgil Van Dijks skada ska kunna lösas så behövs en verkligt bra mittback. Men vill man verkligen värva en mittback av den kalibern om man redan på lång sikt anser sig ha de mittbackar man vill ha? Att Liverpool håller på att glida i ligatabellen kan pressa Liverpool till ett mer specifikt svar på den frågan.

(2) Wolves

Den olyckliga huvudskadan på Raul Jimenez har onekligen ställt till den här säsongen för Wolves. Det är i nuläget osäkert om Jimenez, som är en av Premier Leagues allra bästa anfallare, kommer kunna spela något mer alls under den här säsongen. Utan Jimenez är Wolves ett alldeles för tunt lag i offensiven, med lite för unga spelare som befintliga ersättare. Wolves behöver hitta en alfaanfallare.

(1) Arsenal

De senaste matcherna har lättat på åskmolnen ovanför Emirates. Men Arsenal har fortfarande mycket att göra med sin spelartrupp. Det mesta handlar faktiskt inte om att köpa spelare, utan kanske tvärtom att göra sig av med spelare för att på så sätt ge sig själva större utrymme att förnya spelartruppen. Mesut Özil är naturligtvis den allra första prioriteten att bli av med. Emi Buendia verkar vara en spelare man vill ha in.