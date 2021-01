Chorleys falsksång visar på det äkta med FA-cupen!

Adeles Someone Like You har på något märkligt sätt lyckats bli ett av soundtracken till FA-cupen den här säsongen. Den har hunnit med att gå viral tre gånger redan. Första gången när Chorley efter stor dramatik besegrade Wigan med 3-2 i första omgången. Andra gången när Chorley slog Peterborough i andra omgången. Och tredje gången när Chorley mot alla odds eliminerade Derby County i den tredje omgången.

Chorleys falsksång efter 2-0 mot Derby County

Det är för all del inte första gången som Chorley överraskar världen i just FA-cupen. Backa bandet 35 år tillbaka i tiden och Chorley, som då befann sig i den åttonde divisionen av engelsk fotboll, gjorde sig då ett namn genom att slå ut självaste Wolves redan i den första omgången, detta efter två omspel. Första matchen slutade 1-1, andra matchen slutade också 1-1, och sedan vann Chorley den tredje matchen med 3-0.

Att det där är matcher som Chorley väldigt gärna minns känns rätt självklart. Tveklöst är det Chorleys kanske ljusaste stund som fotbollsklubb. Ken Wright, dagens ordförande i klubben, var manager för Chorley under de där matcherna. Man kan tänka sig att han har glada dagar. Att Wolves samtidigt nog helst av allt vill glömma det där, vad som kanske är deras mörkaste stund som fotbollsklubb, är även det självklart.

Men vart än Wolves vänder sig så kommer de naturligtvis att påminnas om detta. Något annat är så klart orimligt att förvänta sig sedan Chorley lottats mot Wolves i FA-cupens fjärde omgång, en match som spelas redan ikväll. Någon tillfällighet att TV-bolagen har valt ut just den här matchen är det så klart inte. Alla hoppas så klart på något sätt att historien så att säga ska upprepa sig.

Där och då var Wolves mörkaste och svagaste stund som fotbollsklubb. Tre raka nedflyttningar hade under mitten av 1980-talet skickat Wolves ner i Englands fjärde division. Klubbens ekonomi var körd i botten och det var inte bara överdrifter när det efter förlusten mot Chorley skrevs om att det kunde ha varit klubbens allra sista fotbollsmatcher. Men det visade sig även vara vändpunkten.

Skillnaden mellan Chorley och Wolves på den tiden var naturligtvis väldigt stora. Fyra divisioner skiljde de båda klubbarna åt, men Wolves var naturligtvis en klubb av en helt annan dignitet än Chorley. Men skillnaden mellan de båda klubbarna idag är av en mängd olika skäl naturligtvis ännu större. Chorley har tagit sig upp till National League North, Englands sjätte division. Wolves så klart i Premier League.

Fotbollen är däremot en helt annan dessa dagar än vad den var då. Chorley och Wolves skulle nu lika gärna kunna vara två klubbar från två helt olika världar. Men det här är så klart även charmen med FA-cupen, att just så här olika klubbar ändå kan mötas, utan att utfallet heller känns alltför givet på förhand. Just den här säsongen finns det kanske även särskilda faktorer som ytterligare jämnar ut spelplanen.

Några omspel blir det emellertid inte den här gången, vare sig ett enda eller två. Den stolta traditionen har tagits bort sedan senast. Huruvida det egentligen är någon fördel för Wolves kan väl låtas vara osagt. Normalt sett är det så klart alltid bättre för det sämre laget ju färre matcher och ju kortare tid matchen håller på. Så på ytan borde ju detta göra Chorleys chanser bättre.

Någon mörkaste stund är det knappast för Wolves dessa dagar. Wolves befinner sig i Premier League och lever minst sagt det goda livet där. Ändå måste man säga att Wolves befinner sig i ett bekymmersamt läge den här säsongen, med laget på fjortonde plats i ligan, och med sex raka ligamatcher utan vinst. Precis som senast dessa båda lag möttes kan man hävda att Wolves går in i matchen som ett stukat lag.

Samtidigt kanske det där kan vara rätt befriande för Wolves. De kommer med allra största sannolikhet inte kunna nypa åt sig någon europeisk cupplats via ligaspelet. De har redan tappat lite för mycket mark för det. Wolves är samtidigt alldeles för bra för att kunna åka ur Premier League. Alltså är FA-cupen det enda av betydelse som Wolves faktiskt har kvar att spela om den här säsongen.

Man måste ändå tänka sig att det där borde vara motiverande både för Wolves och för Nuno Espirito Santo. Under vad som ändå är en mellansäsong för Wolves vore det onekligen ett stort kvitto på Wolves framsteg under dessa år att kröna den här perioden med en cuptitel. Och just den här säsongen borde kanske chanserna för detta vara större än någon gång tidigare, särskilt för ett lag som kan fokusera helt på FA-cupen.

Chorley har redan gjort en för dem fantastisk säsong. Det här är första gången i Chorleys historia som de har tagit sig hela vägen till FA-cupens fjärde omgång. Chorley är det lägst rankade laget som är kvar i FA-cupen i år. Ingen förväntar sig naturligtvis att Chorley ska slå Wolves och ta sig till den femte omgången. Men å andra sidan var det absolut ingen som förväntade sig att Chorley skulle slå Wolves 1986 heller.

Eller att Adele skulle ha något alls med FA-cupen att göra.

Cardiff sparkar Neil Harris. Och plötsligt är det alltså möjligt att börja gilla Neil Harris igen.

Robert Snodgrass spelar inte för West Brom mot West Ham i ligan senast, efter att West Brom nyss köpt spelaren från just West Brom. Detta enligt ett så kallat gentlemen’s agreement mellan klubbarna.

Nu utreds den där övergången eftersom det finns en regel som säger att inget avtal får ingås där en klubbs laguttagningar etc får hamna under inflytandet av någon annan klubb. Vilket man ju då kan hävda har blivit fallet här.

Hårklyverier kan jag tycka. West Broms laguttagningar har inte hamnat under West Hams generella inflytande bara för att klubbarna skakar hand på att Snodgrass inte spelar mot sin gamla klubb.

West Brom har inte förlorat på dealen. Utan den överenskommelsen hade de kanske inte fått värva Snodgrass, åtminstone inte vid den tidpunkten.

Det här är inte varför den där regeln finns.

Man måste säga att både Frank Lampard och Steve Bruce snackar säckasnack den senaste tiden. Tycker ofta det brukar höras på hur managers själv pratar hur illa det faktiskt ligger till med deras jobb.