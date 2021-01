Varför är Thomas Tuchel rätt manager för Chelsea?

Om vi skulle tro allting som har skrivits om Thomas Tuchel de senaste dygnen efter att det blivit alltmer uppenbart att han är Chelseas nya manager så verkar det som att han är fel manager för Chelsea på alla sätt. Det vore kanske dumt att påstå att alla verkar vara negativt inställda till Tuchel som manager för Chelsea, men den generella tendensen har ändå varit att leta efter det negativa.

Ett av de mer fåniga påståendena är att Chelsea med anställningen av Tuchel plötsligt kommer vara ett lag utan identitet. Detta är fånigt kanske främst av två olika skäl. För det första eftersom Tuchel är både känd och erkänd just som en identitetmanager. För det andra eftersom Chelsea knappast hade någon supertydlig identitet tidigare med Frank Lampard som manager. Om nu inte Lampard var Chelseas idenitet.

ANNONS

Ett mer vanligt påstående är den gamla trotjänaren att Tuchel inte är någon garanti för framgång för Chelsea. Vilket naturligtvis är ett argument som bygger på antagandet att där finns managers att anställa som faktiskt kan garantera framgång. Men vi har redan sett ett flertal exempel i Premier League de senaste åren att några sådana garantier existerar helt enkelt inte längre.

Andra påståenden verkar emellertid ändå utgå från att man har läst på lite om Tuchel och handlar om att Tuchel är en konfliktbenägen manager som riskerar komma på kant med Chelseas notoriskt kantiga klubbledning. Vilket för all del mycket väl kan visa sig stämma, men det låter samtidigt inte heller som någon särskilt klok tanke för Chelsea att anställa en manager vars främsta egenskap är att hålla sams med klubbledningen.

En annan kategori av påståenden går ut på att Tuchel skulle ha misslyckats i PSG och således inte vara bra nog för Chelsea. Vilket är ett fantastiskt märkligt att påstå om en manager som vunnit ett antal ligatitlar och cuptitlar med PSG och som ende manager tagit PSG till en Champions League-final. Vad man skulle kunna säga är att Tuchel aldrig riktigt kändes rätt för PSG, men det gör honom så klart inte fel för Chelsea.

ANNONS

Om vi skulle sammanställa alla dessa typer av påståenden så märker man att det går att sortera dem i två olika kategorier. Dels kategorin som mest går ut på att Tuchel inte är Lampard, det vill säga inte en engelsk manager utan en tysk hipstermanager. Dels kategorin som främst går ut på att man av olika skäl hoppas att Tuchel inte ska lyckas med Chelsea och därför försöker argumentera hem det baklänges.

Att hitta orsaker och anledningar varför Thomas Tuchel inte kommer lyckas i Chelsea är en ganska lätt övning. Det går att hitta för varje manager i varenda klubb ända tillbaka till bronsåldern. Närvaron av sådana orsaker och anledningar gör inte Tuchel i det här fallet till fel manager för Chelsea. Mer intressant, och betydligt mer intressant än huruvida Tuchel är den bästa managern, är varför Tuchel är rätt manager för Chelsea.

Etablerat namn. Även om Tuchel för all del inte är ett namn på riktigt samma nivå som t ex Pep Guardiola och Jürgen Klopp ännu så går det knappast att förneka att han under de senaste fem åren har varit ett etablerat managernamn i den europeiska eliten. Hans namn har kopplats till ett antal av världens största klubbar. Han har till skillnad från Frank Lampard faktiskt en meritförteckning för jobbet.

ANNONS

Ung och hungrig. Även om Tuchel är ett etablerat namn så är han fortfarande ung och förmodat väldigt ambitiös, han har fortfarande många saker kvar att bevisa både för sig själv och för världen. Att Tuchel under en längre tid har sagt sig vilja vara manager i Premier League är en rätt tydlig indikation på just detta. Chelsea får en manager som i mångt och mycket matchar deras egen ambition och position.

Tysk manager. Tuchel är fostrad i och formad av den tyska fotbollsskolan. Dels gör det att han är väl drillad i den pressfotboll som har visat sig vara allt viktigare för framgång i både engelsk och europeisk fotboll. Dels gör det Tuchel väldigt väl lämpad att utveckla många av Chelseas spelare som även de kommit fram genom den tyska fotbollen, såsom Christian Pulisic, Kai Havertz, Timo Werner med flera.

Projekt och management. Chelsea har i själva verket sökt sin ”projektmanager” under en längre tid. Det var vad man letade efter med både Maurizio Sarri och Frank Lampard, med viss men varierande framgång. Anställningen av Tuchel måste ses i samma ljus. Tuchel är en manager framför allt känd för sitt system och för sina metoder. Aspekter som visat sig nödvändiga för framgång, för resultat och för avkastning på investering.

ANNONS

Konkurrensläget. Läget i Premier League är ett helt annat än vad det har varit under större delen av Roman Abramovichs tid som ägare för Chelsea. Chelsea jobbar inte längre utifrån en position av överlägsna resurser. Högre, hårdare och bredare konkurrens har gjort att Chelsea för framgång precis som sina konkurrenter måste hitta managers som jobbar med tydlighet i både strategi och system.

Resultatfilosofi. Trots allt vackert prat om filosofi och identitet runt Chelsea med Lampard som manager så har Chelsea precis som alla andra klubbar egentligen ingen filosofi alls som överstiger klubbens strävan efter resultat. Tuchel har visat på en god förmåga att kunna balansera långsiktiga idéer om struktur och process med kortsiktiga krav på resultat och prestation.

Klubbens karaktär. Det har gjorts stor sak av Tuchels påstådda konfliktbenägenhet, med viss rätt för all del. Men om någon klubb i Premier League har visat sig kunna hantera detta och hantera det med rätt stor framgång så är det just Chelsea. Trots allt är varken José Mourinho eller Antonio Conte några dunungar de heller. Kanske hade Tuchels personlighet varit ett större problem i andra engelska klubbar.

ANNONS

Samma situation gäller så klart för Thomas Tuchel som för alla andra managers som gjort sig ett namn i andra ligor men kommer till Premier League. Det är både på gott och på ont fotbollsvärldens största mediala cirkus, med en tuffare granskning och ett hårdare tryck än någon annanstans. Kraven är höga, konkurrensen är brutal och utrymmet för misstag är mer eller mindre obefintligt.

Att säga på förhand exakt vilka som kommer inte bara klara av den här miljön utan även klara av att växa i den här miljön är mer eller mindre omöjligt. Men Thomas Tuchel har i alla fall med Chelsea alla möjligheter att lyckas.