Har Moyes gjort West Ham för bra för Moyes?

Någon gång de senaste veckorna pratades det om så kallade experter som ”krupit till korset” i den ena eller den andra frågan. Något som i alla fall inte jag kände mig särskilt manad att göra just den gången. En fråga där det emellertid skulle kunna finnas goda skäl för mig att faktiskt ”krypa till korset” gäller David Moyes, vars andra anställning i West Ham jag var mycket kritisk till.

West Hams resultat och placering motiverar däremot hyllningar mer än kritik. Moyes höll kvar West Ham i Premier League förra säsongen och har hittills under den här säsongen mot alla förväntningar lotsat West Ham upp till femteplats i tabellen inför omgången, sniffandes till och med på Champions League-platser, och anmärkningsvärt nog det högst placerade Londonlaget. Efter drygt halva säsongen!

För all del är detta inte enbart en fråga om resultat. Mycket av hyllningarna till West Ham måste utgå från lagets spel och det faktum att laget ser betydligt bättre organiserat ut på planen, att spelarna arbetar hårdare, möjligen för att de nu tydligare vet vad de faktiskt förväntas göra på planen, och att West Ham faktiskt spelar en fotboll just nu som passar rätt väl in med spelarnas styrkor.

Med Moyes verkar West Ham även ha riktat om sin värvningspolitik. Förut har den känts en aning splittrad eller ofokuserad. Vad Moyes har gjort är egentligen ungefär detsamma som klubbar som Aston Villa och Leicester har gjort, nämligen scoutat och värvat de bästa spelarna från Football League såsom Jarrod Bowen och Said Benrahma. Tomas Soucek från Slavia Prag är ett annat exempel på just en välscoutad värvning.

Skeptikern skulle naturligtvis kunna påpeka att det är trots allt bara en dryg halv säsong och att West Ham ju kan ha överpresterat. Visst, för all del, samtidigt visar en xG-analys att West Ham bara har tagit två poäng mer än de så att säga ska ha gjort. Det är mer eller mindre inom felmarginalen. Möjligen skulle man kunna peka på den här säsongens särskilda omständigheter och att dessa har varit West Ham behjälpliga.

Allt det där skulle förvisso kunna vara sant. Men grejen är kanske att det går att konstruera liknande resonemang om mer eller mindre varenda klubb. Allt med West Hams nuvarande tabellposition är kanske inte någon direkt konsekvens utav David Moyes personliga briljans som manager, men att Moyes har gjort West Ham betydligt mycket bättre känns som en tämligen given slutsats.

Vilket möjligen väcker en om inte unik så åtminstone annorlunda tankegång: Nämligen kan det faktiskt vara så att David Moyes har gjort eller är på väg att göra West Ham så bra att West Ham plötsligt är för bra för David Moyes?

Här skulle jag kanske kunna kritiseras för att vara så kär i min egen tidigare framförda uppfattning om Moyes att jag till och med tar argument för motsatsen som bevis för min sak. Att istället för att omvärdera så väljer jag bara att dubbla ner på samma uppfattning för att jag inte ska verka ha fel. Detta vore ju onekligen raka motsatsen till att krypa till korset så att säga.

Men låt oss säga att jag redan har haft totalt fel i min uppfattning om Moyes. Jag trodde inte han skulle klara av att lyfta West Ham på det sätt han faktiskt har gjort, och det var vad min uppfattning då gick ut på. Det här är i själva verket en annan uppfattning om ett annat West Ham. Moyes var rätt manager för att lyfta West Ham ur det träsk de befann sig i, men det betyder inte att Moyes måste vara rätt manager att ta dem vidare.

David Moyes pratar i själva verket själv om hur en klubb som West Ham måste gå genom olika stadier i sin utveckling för att bli framgångsrika över längre tid. Moyes gör en i själva verket ganska klok iakttagelse när han säger att West Ham tidigare har haft en tendens att vilja hoppa ett antal sådana här stadier. De har helt enkelt haft för bråttom, och då har inte grunden funnits för att kunna prestera på ett bra sätt över tid.

Bara att Moyes faktiskt begriper den saken kan vara nog för att ha gjort honom till rätt manager för West Ham i det stadie som West Ham befann sig i och i det stadie som West Ham befinner sig i nu. Men Moyes medger även själv det som under en längre tid har sagts om honom, att han kanske är bättre lämpad för klubbar i vissa stadier av sin utveckling, men inte nödvändigtvis lika lämpad för klubbar i högre stadier.

Därav följer den kanske ofrånkomliga konklusionen att vid någon tidpunkt i en tänkt framtid för West Ham så kommer Moyes inte längre vara rätt manager på samma sätt för West Ham. Enda frågan är i så fall när den tidpunkten faktiskt inträffar. Ligger den långt fram i tiden eller börjar den tidpunkten i själva verket redan faktiskt närma sig? Mycket talar för det senare.

West Ham är en stor klubb, med god ekonomi och en stor arena i en av världens största städer. Börjar de dessutom hävda sig i Premier League-tabellen och kanske även komma med i europeiskt cupspel med jämna mellanrum så börjar de plötsligt bli en väldigt intressant klubb för många spelare. West Ham är redan en klubb med många väldigt fina spelare i sin spelartrupp.

Därmed kommer West Ham ofrånkomligen även kunna börja attrahera allt bättre och mer framstående managers med höga ambitioner. Här finns exempelvis managers som Jesse Marsch, Julien Lopetegui, Rudi Garcia, Julian Nagelsmann, Peter Bosz med flera som har organisationen på samma gång som de har det taktiska tänkandet att verkligen kunna utveckla både sina lag och alla sina spelare.

Här finns självfallet en invändning att eftersom David Moyes har lyckats så bra med West Ham hit så har han någon slags moralisk rättighet att fortsätta leda West Ham framåt. En ståndpunkt som bygger på tanken att det måste börja gå dåligt för en manager för att han ska kunna få sparken. Men en rationellt fungerande klubb ska självfallet endast utgå från vem av tillgängliga managers som är bäst lämpad för framtiden.

Är då verkligen David Moyes bättre lämpad som manager för kommande stadier av West Hams möjliga utveckling än teoretiskt tillgängliga managers som de ovan nämnda? Hur mycket man än måste uppskatta vad Moyes ändå har gjort med West Ham under den här säsongen så är det svårt att svara ja på den frågan. Därmed riskerar svaret även bli ett tydligt ja även på det som är bloggens huvudsakliga fråga.

Nu talar kanske ändå inte särskilt mycket för att West Ham faktiskt kommer försöka byta ut Moyes. Dels för att klubbar sällan är riktigt så där kallt rationella utan tvärtom brukar vara rätt ovilliga att byta ut någon som ändå fungerar. Dels och kanske framför allt eftersom West Ham redan en gång har bytt ut Moyes och tvingats att just krypa till korset, och brända klubbar skyr definitivt elden.

Att säga att David Moyes har gjort West Ham för bra för David Moyes kan så klart låta som en rätt hård kritik. Vad det emellertid kanske framför allt är, är naturligtvis ett väldigt bra betyg för det arbete som David Moyes har gjort med West Ham, och ändå den återupprättelse han just nu upplever som manager i engelsk fotboll. Han har chansen att ta West Ham till Champions League!

Och ikväll har han och West Ham chansen att vinna mot Liverpool i vad som åtminstone rent tabellmässigt skulle kunna ses som en direkt match om någon av dessa Champions League-platser.