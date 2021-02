Premier Leagues tio bästa värvningar i januari – so far

En av de kanske bättre sakerna med dessa tider är att klubbar helt enkelt har haft annat att tänka på och inte haft riktigt samma benägenhet att slänga iväg pengar på spelare, och att vi därmed även sluppit de allra värsta ryktesstormarna om spelare som ska vara på väg antingen hit eller dit. Dessutom spelas det ju så mycket matcher på kort tid att mycket av fokus faktiskt hamnar på själva fotbollen.

Nu är för all del inte januarifönstret slut än på ett antal timmar, det stänger alltså vid midnatt svensk tid. Och visst finns det väl för all del fortfarande en hel del värvningar som kommer kunna göras under detta sista dygn. Att Liverpool ska värva en mittback t ex är ju något det pratats om en längre tid. Andra klubbar som Tottenham, Newcastle och Arsenal omges även de av vissa rykten.

ANNONS

Som kanske har märkts så har jag inte kört den dagliga transferkollen under januari. Det betyder inte att jag lagt ned den egentligen, utan var mest ett uttryck för att det har hänt så lite och hänt så sent att jag inte riktigt såg det som meningsfullt. När värvningarna till slut började komma igång så var det så sent in i januari att jag tyckte det var lika bra att bara sammanfatta dem på det här sättet i slutet av månaden istället.

Totalt har det gjorts tio värvningar till Premier League under januarifönstret. Vilket därmed gör det naturligt att presentera dessa tio värvningar i form utav en för den här gången något utökad måndagslista. Som sagt, det är kanske inte det största eller mest imponerande januarifönstret i Premier Leagues historia.

(10) Andy Lonergan, West Brom

En trött värvning av en gammal och förmodligen ganska trött målvakt på fri transfer för West Brom. Kanske rimligtvis värvas som någon form av förstärkning mot en skada på den ordinarie målvakten Sam Johnstone. Men inte en spelare som kommer göra något som helst avtryck på West Broms säsong eller närmaste framtid.

ANNONS

(9) Jesse Lingard, Man Utd till West Ham (lån)

Ärligt talat en värvning som har betydligt större chans att göra Jesse Lingard själv gott än vad den har att göra West Ham något gott. Värvas som ett anfallaralternativ av David Moyes, men Lingard har inte alls samma egenskaper som Michail Antonio, och West Ham saknar inte bra spelare på övriga positioner.

(8) Mbaye Diagne, Galatasaray till West Brom (lån)

Jaha, Sam Allardyce värvar stor och tung centertank. Imagine my surprise! Diagne har hyfsat imponerande målstatistik från den senaste tiden med Galatasaray, men varje gång någon drar upp sådana siffror så undrar jag ofrånkomligen varför klubben i så fall säljer eller lånar iväg spelaren. Kort tid på sig att göra ett avtryck i en större liga.

(7) Amad Diallo, Atalanta till Man Utd

Man måste nog säga att det ändå ligger rejält på gränsen om den här värvningen alls ska vara med på listan, formellt klar i somras som den var, och då det är oklart i vilken utsträckning Diallo faktiskt får spela i a-laget under våren. Nu verkar ändå det bli aktuellt, och kanske kan han ge lite nya idéer till Man Utds anfall, men rimliga förväntningar!

ANNONS

(6) Robert Snodgrass, West Ham till West Brom

Hade någon ställt frågan vad de tre första sakerna Sam Allardyce skulle göra så hade nog att värva Robert Snodgrass kommit högt upp på den listan. Han anstränger sig inte precis för att trotsa förväntningarna den gode Allardyce. Men om någon ska peta in ett och annat avgörande vinstmål under våren så är det kanske ändå Snodgrass.

(5) Mat Ryan, Brighton till Arsenal

Jag vet inte riktigt hur Arsenals lagledning tänkte när de sålde iväg Emi Martinez och sedan ersatte honom med en isländsk målvakt som inte ens dennes egen mamma hade hört talas om. En backup-målvakt är alltid bara en backup-målvakt, men med den här värvningen är Arsenal inte längre lika sårbara för en skada på Bernd Leno.

(4) Jean-Philippe Mateta, Mainz till Crystal Palace

Det saknas inte exempel varför man ska vara försiktig i sitt omdöme om relativt anonyma anfallare som sprutar in mål i Bundesliga som flyttar till Premier League. Men hakuna mateta! Matetas målproduktion i Mainz är imponerande och Crystal Palace fortsätter leta efter en bra lösning på sitt anfallarproblem.

ANNONS

(3) Morgan Sanson, Marseille till Aston Villa

Var tveksam till värvningen i första början mest eftersom jag faktiskt tycker att Aston Villa redan har ett starkt mittfält. Conor Hourihane har däremot skeppats iväg och ju mer jag tittar på Sansons bakgrund desto mer imponerad blir jag faktiskt. Känns som en potentiellt riktigt slug värvning av Aston Villa.

(2) Martin Odegaard, Real Madrid till Arsenal (lån)

Onekligen den mest namnkunniga spelaren som kommer till Premier League under det här januarifönstret, om än bara på lån utan någon köpoption. En offensiv, kreativ spelartyp som Arsenal lider viss brist på, och en spelare som kan hjälpa att lyfta Arsenal under våren. Kul med uppmärksamheten också!

(1) Willian José, Real Sociedad till Wolves (lån)

Med den långa skadan på Raul Jimenez har Wolves blivit alldeles för tunna i sitt anfall, vilket har avslöjats dramatiskt på lagets prestationer och resultat. En kortsiktig värvning av en alfaanfallare kändes alltid nödvändigt. Willian José passar onekligen in i den profilen, även om han också har stora skor att fylla.

ANNONS

***

PREMIER LEAGUE-HÖRNAN (#21)

Everton 0-2 Newcastle, Crystal Palace 1-0 Wolves, Man City 1-0 Sheffield United, West Brom 2-2 Fulham, Arsenal 0-0 Man Utd, Southampton 0-1 Aston Villa, Chelsea 2-0 Burnley, Leicester 1-3 Leeds, West Ham 1-3 Liverpool, Brighton 1-0 Tottenham.

Aktuell tabell

Omgångens stjärna: Patrick Bamford, Leeds. En mer eller mindre komplett anfallarinsats av Bamford. Ett mål, två assists, extremt nyttig i uppbyggnadsspelet för Leeds. Matchavgörande insats borta mot Leicester.

Omgångens kalkon: Man Utds fanssvans. Den senaste veckans rasistiska påhopp på i tur och ordning Axel Tuanzebe, Anthony Martial och Marcus Rashford gör mig inte ledsen, de gör mig förbannad!

Omgångens manager: Graeme Jones, Newcastle? Nu är jag kanske lite naughty, men man fick väl inte så lite känslan av att Newcastles vinst och betydligt bättre insats borta mot Everton bar Jones prägel.

Omgångens kanon: Brighton. När man såg Brightons match mot Tottenham var det kanske lätt att tro att det var Brighton som slogs om europeiska cupplatser, och Tottenham som slogs om nedflyttning.

ANNONS

Omgångens J.R.: Aston Villa. Så värst mycket mer JR blir det väl kanske inte än att vinna med 1-0 samtidigt som motståndarna får ett mål VAR-bortdömt på tilläggstid. Viktigt att vinna igen för Aston Villa.

Omgångens Cliff Barnes: Brendan Rodgers. Nu är jag lite naughty igen, men så kaxig som Rodgers var om sin egen person efter att Leicester vunnit första matchen mot Marcelo Bielsa så undrar man väl lite om han har något att säga även den här gången.

Omgångens match: West Brom 2-2 Fulham. Inte oväntat en svängig och kanske något hafsig match mellan två bottenlag. West Brom gjorde sina första mål på hemmaplan, men fortsatte släppa in mål. Lite typiskt att inte kunna hålla sin ledning.

Omgångens WTF: Chelseas ytterbackar. Ben Chilwell och Reece James båda på bänken när Chelsea bombade Burnley. Tillbaka på vänsterbacken var Marcos Alonso. Svårt att se att detta kommer gå ner särskilt väl bland fans och engelska ömhudingar.

Omgångens BTW:

Att spela 0-0 borta mot Arsenal hade känts som ett mer okej resultat om man inte hade förlorat mot Sheffield United tidigare i veckan.

ANNONS

Att Tuchel är den första Chelseamanager att hålla nollan i sina första två matcher sedan Rafa Benitez är precis den typ av twitterifierad statistik jag hatar.

Leo Messi – mer än en klubb!

Real Madrids supportrar gnäller över att Real Madrid inte har haft någon plan efter Cristiano Ronaldo. Hade Real Madrid en plan med Cristiano Ronaldo, eller råkade de bara ha Cristiano Ronaldo?

Sergio Ramos vill lämna Real Madrid för Man Utd. Jodå, den har vi ju aldrig hört förut!

Illan Meslier – 20 år gammal och en rätt bra kandidat till säsongens målvakt!

Den här idén tidigare under säsongen att José Mourinho var på väg att bevisa sina kritiker verkar ha passerat bäst före-datum.

Mohamed Salah verkar ha hittat formen, och då har Liverpool hittat formen!