Liverpool har agerat helt enligt sin strategi, inte utanför den!

Mittbacksproblemen har besvärat Liverpool den här säsongen. Och eftersom det är oklart om eller när viktiga mittbackar som Virgil Van Dijk, Joe Gomez och Joel Matip egentligen hinner tillbaka under den här säsongen så är läget problemetisk. Särskilt den nya skadan på Matip, som tydligen håller honom borta under resten av säsongen, lär ha övertygat Liverpool om att de behövde agera för att åtgärda situationen.

Och Liverpool agerade under januarifönstrets allra sista dag. Det hade pratats om både Skodhran Mustafi och Tyrone Mings, men till slut blev det Ben Davies från Preston North End samt Ozan Kabak på lån från Schalke 04. Dessa två tillsammans med Fabinho, som har visat sig fungera väldigt bra i en mittbacksroll, gör att Liverpool står bättre rustade under vad som ser ut att bli en tuff och krävande vårsäsong.

Det var knappast några värvningar som fick himlen att börja spraka i fyrverkerier. Inte heller var det några särskilt dyra eller kostsamma värvningar. Liverpool betalar Preston North End cirka £1,6m för Ben Davies, en affär de förmodligen kommer kunna göra vinst på, antingen på ena eller andra sättet. Lånet av Kabak ger Liverpool möjlighet att testa spelaren innan de bestämmer sig för att köpa eller inte köpa honom.

Eftersom det inte började spraka på himlen är det kanske ofrånkomligt att just dessa värvningar har beskrivits eller summerats med ett mer pessimistiskt tonläge. Någon menar t ex att värvningen av Ben Davies visar på Liverpools ansträngda ekoomi under pandemin. En annan menar till och med att Liverpool med värvningarna av Davies och Kabak överger sin tidigare transferstrategi att inte kompromissa i sina prioriteringar.

Gensvaret från en inte särskilt liten del av Liverpools supportrar får väl sägas vara något ungefär liknande. Det beklagas över att Liverpool värvar smått från små klubbar, och man verkar mer besvikna över de spelare som inte värvats än nöjda med de spelare som faktiskt har värvats. Kanske känner Jürgen Klopp av den opinionen när han säger att under ett normalt transferfönster hade Liverpool aldrig tittat på Preston North End.

Inte? Ligger det verkligen till på det sättet, eller är det något Klopp mest säger för att blidka media- och supporteropinionen? Det vore ju knappast första gången som Covid används som ett svepskäl för både det ena och det andra.

Min uppfattning om Liverpools transferstrategi är tvärtom att det här januarifönstret inte alls ligger utanför den på något meningsfullt sätt. Ozan Kabak är ett ungt, kortsiktigt lån och måste också betraktas på det sättet. Köpet av Ben Davies, en av Football Leagues mest uppskattade mittbackar, passar tvärtom väldigt väl ihop med hur Liverpool har tänkt och agerat förut.

Den allra mest uppenbara parallellen här är självfallet Andy Robertson, som för tre och ett halvt år sedan köptes för en nätt summa från Hull City, som precis blivit nedflyttade från Premier League. Ett köp som förlöjligades av omvärlden och som också Liverpools egna supportrar tyckte var alldeles för mycket småpotatis. Robertson har så klart visat sig bli en av Liverpools absoluta nyckelspelare och en av världens bästa vänsterbackar.

Flera andra av Liverpools absoluta nyckelspelare under dessa väldigt framgångsrika år kommer just från mindre klubbar. Värvningar som när de gjordes baktalades för att inte vara bra nog att göra laget bäst. De som envisades med detta för några år sedan kan så klart svara bäst själva på om de fortfarande inte anser att spelare som Sadio Mané, Virgil Van Dijk, Roberto Firmino, Jordan Henderson kunde göra Liverpool bäst.

Även Mohamed Salah var en spelare som inte många trodde på förhand skulle kunna höja Liverpool nämnvärt. Han sågs som en ineffektiv anfallare eller forward. Spelare som Trent Alexander-Arnold och Joe Gomez har kommit fram från ungdomsleden och ses nu som helt vitala spelare. James Milner är en annan spelare som få förväntade sig mycket av när han kom, men som har visat sig extremt värdefull.

Om vi istället tittar på de spelare som det ofta anses att Liverpool borde värva, den typ av värvningar som inte hade föranlett åsikter som att Liverpool ändrat transferstrategi eller letat efter extrapriser på marknaden, så hittar vi flera exempel där dessa spelare inte alls lyckats så bra som förväntat. Naby Keita är det uppenbara exemplet. Det är för tidigt att avfärda Thiago Alcantara, men det har inte börjat så bra som alla nog trodde.

Hade Liverpool värvat Ben Davies om inte Virgil Van Dijk, Joe Gomez och Joel Matip var skadade? Nej, förmodligen inte. Hade Liverpool värvat någon mittback alls om inte Virgil Van Dijk, Joe Gomez och Joel Matip var skadade? Nej, förmodligen inte. Men nu är de skadade, men kommer så klart också komma tillbaka. Liverpool värvar två mittbackar som balanserar båda dessa utgångspunkter på ett bra sätt.

Är Ben Davies en mittback som över huvud taget inte existerade på Liverpools lista över intressanta spelare innan januari eller ens innan säsongen? Nej, helt säkert inte. Det hade varit konstigt och inte helt förenligt med Liverpools uppenbara transferstrategi om han inte fanns på deras lista. Vilket inte betyder att Davies var Liverpools främsta prioritet, men säkert en spelare de såg som en möjlighet för framtiden.

Liverpools mittbackslösning på sina under säsongen allt tydligare mittbacksproblem gör kanske inte Liverpools backlinje bättre i någon absolut mening, jämfört med dess friska utgångsläge så att säga. Men få mittbackar hade lyckats med det. Vad den däremot gör är att t ex tillåta en spelare som Jordan Henderson att faktiskt spela på mittfältet istället och göra att Liverpool bättre kan komma åt skadornas effekter på lagets offensiv.

Ben Davies är naturligtvis inte alls lika bra som Virgil Van Dijk. Men han har egenskaper som mittback och som fotbollsspelare som ändå påminner om Van Dijks, något han visat under flera år i Preston North End, ett lag som spelat fotboll på ett sätt påminner rätt mycket om hur Liverpool vill spela fotboll. Vilket gör idén att Liverpool aldrig i normala fall skulle titta på Preston North End ännu lite mer befängd.

Köpet av Ben Davies gör det möjligt för Liverpool att komma närmare hur de faktiskt vill spela fotboll, men inte riktigt har kunnat spela fotboll under stora delar av den här säsongen. Och när Virgil Van Dijk kommer tillbaka från skada så har Liverpool i Davies en riktigt bra och duglig truppspelare. Och skulle det visa sig inte fungera med Davies, så kommer Liverpool nästan garanterat kunna sälja honom med vinst.

Och detta är alltså inte förenligt med Liverpools transferstrategi? Bara för att lite för många både inom och utanför Liverpool verkar tro eller i alla fall tycka att de är för bra och för fina för att värva från Preston North End. Bah!