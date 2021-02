Vilka är de åtta största engelska lagen under Premier League-eran?

Vad krävs egentligen för att kunna räknas som ett riktigt stort lag? Det var en fråga jag ställde i en blogg för några år sedan. Här identifierades några hyfsat naturliga och relativt objektiva kriterier. Att försvara sin ligatitel var ett av dessa kriterier, alla kan så att säga vinna men långt ifrån alla klarar av att vinna igen. Det är faktiskt bara tre klubbar som lyckats vinna två ligatitlar i rad under Premier League-eran.

Ett andra kriterium var att kombinera en ligatitel med att verkligen gå långt i Champions League. Ett kriterium som kan brytas ned i två delvis överlappande underkategorier, nämligen att ett lag under sin storhetstid så att säga faktiskt lyckas vinna Champions League eller regelbundet går långt i turneringen, eller att ett lag går långt i Champions League under samma säsong som de faktiskt vinner ligatiteln.

Ett tredje kriterium definierades som att lyckas vinna multipla titlar under en och samma säsong, om än underförstått att en av dessa måste vara ligatiteln. Just förmågan att kunna balansera flera eller många uppgifter på en och samma gång är och förblir ett bestående test på varje lags storhet och skicklighet. Historiskt har detta alltid värderats och uppskattats särskilt mycket kanske just i engelsk fotboll.

Ett lag som uppfyller något av dessa kriterier borde alltså anses vara kvalificerade att i alla fall ingå i samtalet om de största lagen i engelsk fotboll. Ett lag som uppfyller två eller fler av dessa kriterier, eller andra kriterier man anser meningsfulla, borde därmed måste minst lika naturligt anses värda en större plats i samtalet. Det lag som är störst behöver rimligtvis motsvara samtliga kriterier, om nu något sådant lag över huvud taget finns.

Vilka är då enligt dessa utgångspunkter de åtta största lagen i engelsk fotboll under Premier League-eran?

(8) Arsenal 1997-99

Detta är en lista över de största lagen. Hade listan gällt de bästa lagen hade detta helt säkert rankat högre, och helt säkert högst av de båda Arsenallagen på listan. Tog hem dubbeln under lagets första säsong, förändrade engelsk fotboll, och hade vunnit betydligt mycket mer om de inte råkat på en lika formidabel motståndare.

(7) Man Utd 1992-94

En del romantiker vill nog fortfarande se detta som Man Utds allra bästa lag under Premier League-eran. Det är kanske att ta i. Laget dominerade dock Premier League, tog hem klubbens första dubbel. Men lagets besvär i Champions League kommer alltid ligga dem i fatet i sådana här samtal.

(6) Liverpool 2018-20

Kanske hade platsen på listan varit högre om Liverpool fortfarande varit med i matchen om ligatiteln den här säsongen. Men ligatiteln laget vann var synnerligen imponerande, men det som naturligtvis ger detta lag en rejäl air av storhet är två raka Champions League-finaler, varav en vinst.

(5) Arsenal 2002-04

Ett lag som alltid kommer ha en särskild plats i den engelska fotbollshistorien eftersom de tog sig igenom en ligasäsong helt obesegrade. Spelade som vi alla vet även en väldigt snabb, teknisk och fin fotboll. Men om än obesegrade vann laget bara en titel den säsongen, och laget underpresterade generellt i Champions League.

(4) Man City 2018-21

Något utgår detta från att Man City definitivt vinner ligan den här säsongen, och förmodligen vinner båda cuperna också. Då har detta lag vunnit tre ligatitlar på fyra säsonger, samt under denna period även två domestic trebles, något som ingen klubb faktiskt förut vunnit. Ett fantastiskt lag som saknar Champions League för att ligga etta.

(3) Man Utd 1999-01

Det här laget kommer för alltid vara som mest känt för att det vann The Treble under helt fantastiska och dramatiska former. Enbart det i sig räcker långt för att komma väldigt högt på en sådan här lista. Vad som många gånger glöms bort är att samma lag vann ligan tre gånger i rad, vilket bara hänt ett fåtal gånger i engelsk fotbollshistoria.

(2) Chelsea 2004-07

Så bra var nog egentligen det här laget att det vore fullt möjligt att förlänga dess period två-tre år framåt i tiden. Laget lyfte engelsk fotboll, vann ligan två år i rad, spelade regelbundet semifinaler och finaler i Champions League, och stommen i det här laget var densamma som faktiskt skulle vinna Champions Leagu fem år senare.

(1) Man Utd 2007-09

Var kanske en domarskandal från att upprepa The Treble men lyckades ”bara” vinna en European Double den säsongen, som var höjdpunkten i en period som återigen såg ett Man Utd-lag vinna tre ligatitlar i rad, tillsammans med cuptitlar och regelbundna besök i Champions Leagues semifinaler och finaler.

***

PREMIER LEAGUE-HÖRNAN (#24)

Leicester 3-1 Liverpool, Crystal Palace 0-3 Burnley, Man City 3-0 Fulham, Brighton 0-0 Aston Villa, Southampton 1-2 Wolves, West Brom 1-1 Man Utd, Arsenal 4-2 Leeds, Everton 0-2 Fulham, West Ham vs Sheffield United, Chelsea vs Newcastle.

Aktuell tabell

Omgångens stjärna: Emiliano Martinez, Aston Villa. Vet inte om jag läste statistiken rätt men tydligen har ingen målvakt gjort fler räddningar under en och samma match än vad Martinez gjorde den här matchen. Det räddade en poäng åt Aston Villa, och Martinez kan knappast ångra sitt klubbyte.

Omgångens kalkon: Alisson Becker, Liverpool. En olycka inträffar sällan ensam och även om den här insatsen kanske inte var riktigt lika illa som förra matchen mot Man City så var det knappast några övertygande insatser i målet den här gången heller.

Omgångens manager: Brendan Rodgers, Leicester. Han verkar ha gett sig tusan på att ta Leicester till Champions League igen, och vinsten mot Liverpool är onekligen ett väldigt stort steg i den riktningen. Leicester visade först att de hade tuffheten att hålla sig kvar i matchen och sedan att de hade kvaliteten att vinna den.

Omgångens kanon: Man City. När avbytarna springer in på planen när Man City gör sitt 2-0-mål så var det nog ett rätt gott tecken på att de förmodligen visste att de med den här segern i praktiken vinner ligan. Stor vinst mot Tottenham omedelbart efter ännu en förlust för Liverpool.

Omgångens J.R.: Burnley. Matchen hann knappt börja innan Burnley avgjort den i en målfest som knappast har varit Burnleys signum de senaste åren. Efter att ett tag ha sett ut att riskera nedflyttning har Burnley tagit ett rejält kliv mot nytt kontrakt.

Omgångens Cliff Barnes: Crystal Palace. Crystal Palace är bra nog att kunna skaka fram tillräckligt många bra insatser under en säsong för att hålla sig kvar i Premier League, men alldeles för ofta den här säsongen har det varit sådana här prestationer. Ett tecken på ett lag i behov av nya idéer.

Omgångens match: Leicester 3-1 Liverpool. En riktigt bra och underhållande match av nästan klassiskt snitt. Det är inte vad storyn kommer förtälja men Liverpool gör i själva verket en rätt bra match, innan Leicester springer iväg med den i en sen explosion av mål och händelser.

Omgångens WTF: Domargnället. Match efter match nu som Man Utd och framför allt Harry Maguire gnäller på domarna snarare än tar ansvar för sin egna insatser. Detta på samma gång som alltmer hat väller över både domare och spelare på sociala medier, vilket gör det hela inte bara korkat utan därtill ansvarslöst.

Omgångens BTW:

”Chelsea still paying Lampard’s £75k-a-week wage but he must give it up for new job” – Kul att The Sun verkar ha förstått hur kontrakt fungerar.

“Modern penalties” – ett begrepp i tiden.

Brentford tog inte längre ett knä inför matchen mot Barnsley och förlorade prompt för första gången på 21 ligamatcher.

Roy Keane på Instagram… the world is ending!

Mycket efterklokhet runt Thiago Alcantara just nu, men det är inte den första ”gamlingen” från Bundesliga att inte precis skina i Premier League.

Kan Arsenal och Everton vara Premier Leagues ojämnaste lag?