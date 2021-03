Är det svåraste som finns för Leicester att ligga på Champions League-plats?

Historien upprepar sig aldrig brukar det sägas, men människor gör det alltid! Om det stämmer så vore det onekligen ett annorlunda sätt att observera Leicester på under våren som nu är på väg. Det var ju nämligen ganska exakt vid den här tiden på året som Leicesters förra säsong började ramla ned över deras huvuden. En till synes given plats i Champions League kastades mer eller mindre bort under säsongens sista tredjedel.

Manegen är så att säga krattad ännu en gång. Leicester befinner sig återigen på en av dessa Champions League-platser. Absolut inte med samma stora marginal som de gjorde förra säsongen, men ändå på ett sätt som visar att det alls inte var eller är någon slump att de befinner sig där. Frågan Leicester alltså brottas med är om de den här säsongen faktiskt ska lyckas knyta ihop den där så kallade säcken?!

Och precis som man alltså ställer sig den där frågan så passar Leicester alltså på att inom loppet av bara några få dagar först krascha ut ur Europa League genom att förlora mot Slavia Prag på hemmaplan, och därefter svara för en tämligen ömklig matchinsats när de förlorar med 1-3 på hemmaplan mot Arsenal, trots ett tidigt ledningsmål. Det vore konstigt om inte ett och annat spöke började snurra i Leicesters skallar av detta.

Människor upprepar sig alltid, eller åtminstone nästan alltid. Och ett stort skäl varför det är så är naturligtvis dessa spöken. Det är svårt att frigöra sig från invanda mönster, dåliga tankar och färdiga föreställningar. Börjar man fundera på risken att upprepa ett tidigare misslyckande så ökar ofrånkomligen risken att faktiskt upprepa detta misslyckande. Och eftersom människor ofta upprepar sig verkar det också som om historien upprepar sig.

Med detta är vi inne på området psykologi inom fotboll. Ett rätt flummigt ämne, men inte mindre betydelsefullt därför. Det räcker med att titta på Man City och Liverpools säsong och förra säsong för att se vilken omskakande betydelse psykologi faktiskt kan ha. Visst gäller samma sak för Leicester. Huruvida Leicester kommer lyckas knyta ihop säcken den här gången kommer oundvikligen bero på om de har blivit psykologiskt starkare.

Man kan hävda att det var framför allt den aspekten som fallerade för Leicester förra säsongen. De hade spelat till sig en så väldigt stark placering i tabellen att en Champions League-plats kändes given. Plötsligt hade de inte längre en Champions League-plats att vinna, utan en Champions League-plats att förlora. Och när säsongen började hacka och halta var det uppenbarligen en press Leicester inte klarade av att hantera.

Här fanns också en framträdande kritik mot Brendan Rodgers som manager. Nämligen att han har visat sig väldigt skicklig som en manager i medgång, men betydligt svagare som manager i motgång. Ett mönster som upprepat sig både med Liverpool och med Celtic, och förra säsongen alltså med Leicester igen. En fair-weather manager helt enkelt. Vad har Rodgers plockat med sig för lärdomar gällande detta?

Möjligen överdriver jag betydelsen av två förluster i rad, en i Europa League och en i ligan mot Arsenal. Jag kan anklagas för att måla fan på väggen. Att förlora en match i Europa League kan trots allt hända, liksom att en förlust mot Arsenal ändå inte kan ses som något tecken på en omedelbart förestående kris. Om detta inte hade hänt också förra året så hade jag förmodligen inte ens nämnt dessa båda förluster i ett sammanhang.

Men ungefär detta hände trots allt förra året. Därmed tvingas man nästan sätta in dessa båda förluster i ett större sammanhang, att åtminstone ställa sig frågan. Två förluster i sig behöver inte nödvändigtvis vara så illa, men på bara några dagar har Leicester alltså lite oväntat kraschat ur en europeisk cupturnering och sedan fått sig en rätt rejäl käftsmäll i sina egna ligaambitioner av Arsenal.

Här fanns självfallet de som omedelbart efter förlusten mot Slavia Prag i Europa League hävdade att det i själva verket bara var positivt för Leicesters ligaambitioner. Vi har hört den typen av tänkande förut så klart, och den därpå följande förlusten i ligan punkterade kanske den tankegången i hög utsträckning, en förlust som hade betydligt mer med negativt momentum att göra än med någon större trötthet.

På lite längre sikt går det däremot inte att utesluta att det faktiskt kan vara till Leicesters fördel, särskilt som Leicester är svårt skadedrabbat. Vilket de för all del har gemensamt med de allra flesta lagen runt omkring sig i tabellen. Men att slippa Europa Leagues spelschema, inte minst de för rytmen ofta skadliga torsdagsmatcherna, går det att se ett möjligt värde med.

Vi kan också diskutera om Leicester faktiskt rent psykologiskt kan vinna på att faktiskt inte ha samma marginal i poäng för sin Champions League-plats den här säsongen. Att de aldrig hamnar i den här känslan att de har en Champions League-plats att förlora, utan kan behålla känslan säsongen ut att en Champions League-plats är något de faktiskt måste jaga. Att den psykologin är lättare att hantera för Leicester och för Rodgers.

Även om det på ytan naturligtvis riskerar att låta rätt precis lika korkat som dessa som påstår att det svåraste som finns i ishockey är att leda med 3-0. I vilket fall som helst kommer kvällens bortamatch mot Burnley förmodligen visa sig rätt viktig för Leicesters mentala välbefinnande.

Monstermatch i EFL Championship under tidiga kvällen när Norwich och Brentford brakar samman på Carrow Road. Dumt att säga att matchen kommer avgöra särskilt mycket, men om Norwich skulle vinna så börjar det plötsligt bli väldigt svårt att se dem missa uppflyttning till Premier League.

Brentford borde å sin sida känna flåset i ryggen både av Watford och kanske framför allt av Swansea. De har för all del hämtat sig efter de tre väldigt olyckliga förlusterna i rad mot Barnsley, QPR och Coventry genom att vinna två matcher mot Sheffield Wednesday och Stoke. Kan Brentford vinna tredje raka matchen mot Norwich?

Senare under kvällen spelar både Watford (vs Wycombe (h)) och Swansea (vs Stoke (b)).

Håll även ett öga på Barnsley som har vunnit fem raka ligamatcher och har stigit i raketfart upp mot playoff-platserna. Tillsammans med Norwich EFL Championships just nu formstarkaste lag.