Man Citys att göra-lista för att vinna Champions League!

Åttondelsfinalerna brukar normalt sett inte utgöra några som helst problem för Man City i Champions League med Pep Guardiola som manager. Åtminstone inte efter den minst sagt något olycksaliga första säsongen mot Monaco. Men efter den har det blivit tre tämligen bekväma segrar mot Basel, Schalke 04 och Real Madrid. Även denna säsong, mot Borussia Mönchengladbach, ser det ut att bli en bekväm resa.

Istället är det i kvartsfinalerna som Man City har stött på problem under dessa år. Först mot Liverpool, sedan mot Tottenham och till sist förra säsongen mot Lyon. Här har det klagats både på domare och på otur framför det egna målet som förklaringar till varför man förlorat, men det faktum att man har haft en tendens att släppa in cirka tre mål per match hade ju möjligen kunnat ses som en rätt stor orsak det också.

När den här säsongens kvartsfinaler lottas på fredag så kommer Man City vara med i skålen av bollar. Att Borussia Mönchengladbach skulle vända 0-2 på bortaplan mot Man City är ett fullständigt osannolikt scenario. Oavsett vilket lag som än faller på Man Citys lott i kvartsfinalerna så lär det nog vara mer kvartsfinalen i sig som spökar i Guardiolas och Man Citys huvuden.

Pep Guardiola gillar ju att prata om Man Citys litenhet i det europeiska sammanhanget, och hur de har en nackdel gentemot etablerade europeiska storklubbar som Barcelona, Bayern München, Real Madrid med flera. Som om inte Man Citys resurser omintetgjorde mycket av det resonemanget. Dessutom är det ju inte mot sådant motstånd, kanske med ett undantag, som Man City faktiskt har åkt ur Champions League.

Man City vill verkligen vinna Champions League. För många Man City-supportrar verkar det vara så viktigt att vinna Champions League att de för att maskera sin besvikelse över att deras klubb ännu inte vunnit Champions League fastän andra klubbar har gjort det flera gånger väljer att låtsas som om Champions League inte vore något viktigt alls att vinna. Likt småpojkar som spelar ointresserade av drömtjejen de inte fått till det med.

På andra änden av det löjespektrat hittar vi motståndarsupportrarna som varje gång Man City kraschar och brinner ut ur Champions League tar detta som ett bevis för att Man City inte kan vinna Champions League. Vilket så klart är minst lika löjligt det. Varje säsong nu för tiden nämns Man City med mycket goda skäl som en av favoriterna att vinna Champions League. Frågan är om eller när detta faktiskt bär någon frukt.

Mycket talar kanske för att det skulle kunna ske den här säsongen. Man City har hanterat pandemissäongen betydligt bättre än många andra klubbar, både i England och ute i Europa. Rent taktiskt är det också helt tydligt hur Man City och Pep Guardiola har tagit tag i de problem som plågat dem de senaste åren, både i ligan och inte minst i Champions League. Vad behöver Man City då göra för att lyckas denna säsong?

Relaxa fokus på ligaspelet!

Man City kommer vinna ligan. Deras försprång är alldeles för stort och det återstår alldeles för få matcher för att något annat skulle kunna anses realistiskt, ens om himlen trillade ned över deras huvuden.

Här finns alltså allt möjligt utrymme för Man City att jonglera lite med laguttagningarna i ligaspelet för att bättre kunna hålla sig pigga och fräscha både mentalt och fysiskt dels till Champions League, dels till återstående engelska cupmatcher.

Man City har därmed samma fördel den här säsongen som andra europeiska storklubbar har haft under tidigare säsonger, nämligen att av ena eller andra anledningen kunna koncentrera sig helt och hållet på Champions League.

Hitta rätta rollen för De Bruyne!

En stor anledning bakom Man Citys närmast maskinmässiga svit som har vänt och vunnit säsongen för dem är att de blivit betydligt tätare och lägre som lag. Mycket av detta har sammanfallit med De Bruynes frånvaro på grund av skada.

Guardians Barney Ronay gör en intressant poäng att ett sätt att behålla mittfältets täthet med De Bruyne på planen är att spela honom mer som anfallare. De Bruyne har spelat i den rollen förut och effekten på lagets målproduktion har inte varit negativ, tvärtom.

Det säger sig självt, och det här är något som också Pep Guardiola har insett, att om Man City ska kunna vinna Champions League så måste de först och främst undvika att släppa in tre-fyra mål per match. Allt annat måste utgå från detta.

Lita på det egna spelet!

Ett genomgående tema i majoriteten av Pep Guardiolas uttåg ur Champions League de senaste tio åren har varit en benägenhet att börja mixtra och experimentera taktiskt, och i avgörande matcher frångå det som varit vinnande för laget tidigare under säsongen.

Detta har i princip aldrig fallit väl ut. Guardiola har anklagats för att övertänka taktiskt, en del går så långt som att se det som ett sätt att sätta sig själv snarare än laget i centrum, att vilja vinna på ett sätt som gör honom själv särskilt geniförklarad.

Dels är det något som spelarna själva är relativt ovana vid i en situation där spelare normalt sett mår bättre av att kunna falla tillbaka på sådant de är vana vid att göra. Dels skapar det en otrygghet och en känsla av att det egna spelet inte duger till.

Om Man City vågar lita på exakt den fotboll som har vunnit Premier League åt dem den här säsongen så kan samma fotboll även vinna dem Champions League! Oavsett vilka de än lottas mot i kvartsfinalen.