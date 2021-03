Vad går att läsa mellan raderna i Gareth Bales avsiktsförklaring?

Gareth Bale började plötsligt trenda på twitter för några dagar sedan när han i samband med Wales landslagssamling yttrade följande angående sin egen närmaste framtid: ”The reason I came to Spurs this year was obviously I wanted to play football first and foremost, going into the Euros I wanted to be match fit. The original plan was only to do a season at Spurs and then after the Euros I still have a year with Real Madrid. My plan obviously is to go back.”

Gareth Bale har definitivt börjat göra mer väsen av sig i Tottenhamtröjan under den senaste månaden, och det måste ha varit väldigt fint för Tottenhams supportrar att få se Bale och Harry Kane spela fotboll tillsammans. Bales återfunna form och motivation gladde både Tottenhams supportrar och intressant nog även Real Madrids supportrar, som därmed såg det som mer sannolikt att lyckas bli av med honom. Ty så charmiga äro Real Madrids supportrar.

Att säga att Bales uttalande har tolkats på ett sätt som därför borde göra både Tottenhams och Real Madrids supportrar gruvligt besvikna vore onekligen en omfattande underdrift. Bales ord har tolkats mer eller mindre unisont som så att han har för avsikt att återvända till Real Madrid och aldrig hade tänkt sig att spela för Tottenham mer än under just denna säsong. Och visst är väl detta vad orden kanske också säger. Men vad säger egentligen orden satta i sitt sammanhang?

Sammanhanget är ett långkok av pengar, politik och passion. Pengar eftersom Gareth Bale fortfarande sitter på ett kontrakt med Real Madrid som under det kommande året tickar in med i runda slängar £600,000 i veckan. Politik eftersom Gareth Bale klart och tydligt inte har varit nöjd med hur tillvaron i Tottenham har artat sig och därför kan antas vilja påverka detta. Passion eftersom Gareth Bale under en längre tid inte har visat något större engagemang för att faktiskt spela fotboll.

Pengarna är det naturligtvis så att Bale inte har någon lust att tacka nej till. Det är så att säga pengar han har rätt till. Hans ambition här måste alltså antas vara att i första hand bevaka sin tämligen starka förhandlingsposition och antingen få Real Madrid att pynta hela lönen för en spelare som inte rimligtvis kommer spela för klubben under detta år, eller i andra hand göra Real Madrid så benägna som möjligt att som under den här säsongen betala en andel av denna lön för Bale att spela för någon annan klubb.

Politiken handlar naturligtvis om att påverka Tottenhams agerande och beslutsfattande gällande den närmaste framtiden. Bale var en rejäl prestigevärvning för Tottenham och det är självfallet inte en spelare de vill se försvinna efter endast en säsong. Alltså har Bale rimligtvis ett visst inflytande. Bales markering att han har ett år kvar med Real Madrid kan t ex vara en väldigt tydlig signal till Tottenhams styrelse om hur de borde förhålla sig till José Mourinhos framtid exempelvis.

Passionen handlar kanske mer om Bale själv. Hur intresserad och motiverad är han egentligen av att spela fotboll? På något sätt är det talande att Bales förklaring varför han ville ha speltid hade mer att göra med Wales landslag än sin egen klubbkarriär. Efter EM i sommar har Bale kanske inte längre samma intresse av att faktiskt spela, och det som drev honom att söka sig tillbaka till Tottenham finns kanske inte där längre. Alternativt hägrar då ett stundande VM. Det beror så klart på hur VM-kvalet går.

Här finns alltså alla skäl i världen att inte nödvändigtvis tolka Gareth Bales uttalande som att han absolut inte vill spela mer för Tottenham utan hellre återvänder till Real Madrid, som ju många valt att tolka honom. Hans uttalande ska mer ses som ett slags schackdrag än ett bokstavsfundamentalistiskt markstamp. Är inte sammanhanget tillräckligt för att se det går det så klart att ana i Bales något vaga formuleringar. Han pratar om planer och originalplaner, och sådant är per definition föränderligt.

Gareth Bale vet att Real Madrid inte vill ha honom kvar och definitivt inte vill betala honom någon lön, i synnerhet inte hela den lön han har rätt till. Gareth Bale vet också att Tottenham väldigt gärna vill ha honom kvar, och är nog beredda att sträcka sig rätt långt för att se till att så blir fallet. Det finns ingen anledning att lägga in något mer i Gareth Bales avsiktsförklaring under veckan än just en insikt om detta läge. Gareth Bales uttalande var inte en deklaration, utan början på en förhandling.

Vilket framgår mellan raderna.