Man Utds framsteg kan och ska bara värderas utifrån vunna titlar!

Man Utd ska tydligen vara beredda att erbjuda Ole-Gunnar Solskjaer ett nytt kontrakt efter den här säsongen. Så nöjda är tydligen Man Utd med de framsteg som Solskjaer har gjort med Man Utd. Helt säkert är detta en nyhet som kommer glädja vissa precis som den knappast kommer glädja andra. Och allt handlar kanske främst om vad man ser som framsteg och som acceptabla ambitioner för en klubb som Man Utd.

Påståendet att Man Utd har gjort framsteg under Ole-Gunnar Solskjaer kan för all del vara sant i rent teknisk mening. Man Utd slits t ex inte alls på samma sätt av konflikter som var fallet under större delen av José Mourinhos tid som manager. Man Utd ser även den här säsongen ut att ha skapat en säkrare mark för sig själva i tabellen, åtminstone vad gäller frågan om Champions League-spel eller ej.

Att kritisera Solskjaer som Man Utds manager riskerar kanske av det skälet bli lite klurigt, för de som av olika skäl vill försvara honom kommer alltid kunna peka just på att han har gjort framsteg och att han är bättre än sina företrädare. Här brukar då och då även slängas in det mer vaga och lätt falska påståendet att man inte vet någon som skulle kunna göra det bättre, mest för att ingen manager kommer med någon garanti.

Ole-Gunnar Solskjaer har gjort bra saker som Man Utds manager. Han är ingen total katastrof, som exempelvis managergeniet några år före honom. Hans man-management har varit betydligt bättre än hans föregångares, Man Utd är ett lag i hyfsad harmoni och inte längre ett lag i krig med sig självt. Man Utd är ett lag som åtminstone inte längre befinner sig i fritt fall i tabellen.

Men framsteg är ett relativt begrepp. Det är egentligen meningslöst att prata om några framsteg utan att faktiskt lyckas specificera frågan om framsteg mot vad. Vad är det man gör framsteg mot? Framsteg syftar på en specifik ambition och målsättning, och i just det här fallet är det väldigt uppenbart att Man Utds målsättning, oavsett om vi pratar om klubben eller specifika supportrar, går ut på att få spela Champions League.

Vad som alltså rimligtvis borde vara, för en klubb av Man Utds storlek och resurser, en absolut miniminivå av vad laget förväntas uppnå har således upphöjts till en ambition att sträva mot. En säsong där Man Utd tar sig till Champions League utan att vinna några titlar borde betraktas som en dålig säsong, men ingen katastrofsäsong. Plötsligt har detta istället upphöjts till något vi ska betrakta som en bra säsong.

Vi har sett detta förflyttande av målstolpar i en engelsk storklubb tidigare, närmare bestämt i Arsenal. Jag varningsflaggade för detta väldigt bestämt redan för en bra bit över tio år sedan, mot mängder av Arsenalsupportrars vilda protester. Idag befinner sig Arsenal där de gör. När jag nu alltså varningsflaggar för exakt samma sak om Man Utd så gör jag det till tonerna av många Man Utd-supportrars vilda protester.

Man Utds målsättning måste alltid vara att vinna ligan. Naturligtvis kommer man inte alltid lyckas med det, men det måste alltid vara ambitionen och målsättningen. Att inte lyckas med den ambitionen, och därför kvickt hitta på någon annan målsättning bara för att kunna hävda för sig själva att man ändå har lyckats, är fotbollens allra främsta form av det som brukar kallas för att slänga smink på en gris.

Man Utds påstådda framsteg under Ole-Gunnar Solskjaer gäller alltså ambitionen att ta sig till Champions League. Helt säkert en finansiellt viktig ambition för klubbens ägare, men knappast den ambition som några supportrar borde nöja sig med. Det är framsteg som tar sig uttryck i att Man Utd nog ligger närmare en Champions League-plats nu än för några år sedan, även om det också kan tyckas som en rätt bräcklig grund.

Men att Man Utd har kommit närmare Champions League-spel betyder inte att Man Utd också har kommit närmare att vinna ligatiteln. Att sluta tvåa istället för trea, om det nu är vad Man Utd gör, betyder inte nödvändigtvis att man därmed har kommit närmare ligatiteln. Och så länge Man Utd inte kommer närmare ligatiteln kan det möjligtvis handla om framsteg, men inte tillräckliga framsteg och inte rätt sorts framsteg.

Kanske hade det även kunnat räcka med någon form av tydliga tecken på att Man Utd snart är på väg att närma sig ligatiteln igen. Men sådana tecken fortsätter, om man ska vara ärliga med sig själva, att lysa med sin frånvaro. Möjligheterna för detta känns heller inte precis större när Solskjaer ger sig in i ett minst sagt rätt darrigt resonemang om hur detta med att vinna titlar inte är något riktigt värde på framsteg.

Jag begriper självfallet varför Solskjaer säger en sådan där sak. Han befann sig på tröskeln till en vecka där Man Utd i högsta grad riskerade att åka ur både Europa League och FA-cupen med buller och bång. Han lyckades undvika den ena fallgropen, men ramlade rätt ned i den andra. Naturligtvis säger Solskjaer detta för att dämpa pratet om misslyckande, både för honom själv och för laget.

Men vad sänder detta egentligen för signaler? Jo, att vinna titlar är i högsta grad det absolut främsta tecknet på framsteg för en klubb som Man Utd. Det var en gång i tiden, och Solskjaer borde veta detta bättre än alla andra eftersom han själv var med under en stor del av den tiden, då precis allting Man Utd andades för var att vinna titlar, stora såväl som små. Att Man Utd var framgångsrika så väldigt länge berodde just på denna vilja.

Detta vet naturligtvis Solskjaer. Han har själv tagit upp just den saken många gånger. Både när han först blev anställd och han så att säga närmast åberopade Alex Fergusons kultur och anda, och vid upprepade senare tillfällen i samband med kanske framför allt semifinaler i den ena eller andra cupen. Semifinaler som Man Utd och Solskjaer ofrånkomligen förlorat en efter en, så kanske färgar även detta hans syn.

Just Man Utds oförmåga att vinna titlar under Ole-Gunnar Solskjaer är den främsta kritiken mot honom som Man Utds manager, och därmed naturligtvis ett argument mot att förlänga kontraktet med honom. Det är inte bara att titlar har missats längs vägen, utan att Man Utd nästan utan undantag har förlorat varenda enskilt större och avgörande fotbollsmatch av högre kaliber och mot mer högkalibrigt motstånd.

Vilket gör att förtroendet för att Ole-Gunnar Solskjaer verkligen ska kunna åstadkomma riktiga framsteg med Man Utd, det vill säga framsteg som leder till titlar, inte bör vara särskilt högt och därför inte nödvändigtvis borde leda till några nya kontrakt. Men för dem vars syn på framsteg är att få delta i Champions League nästan varje år, åtminstone under första halvan av säsongen, så är det kanske en annan story.

Kanske bevisar Ole-Gunnar Solskjaer mig fel om detta. Antingen genom att vinna Europa League den här säsongen, eller genom att lyfta Man Utd till nya höjder och större titlar nästa säsong. Men det existerar inga som helst rationella skäl att tro att han skulle göra det. Men hoppas går ju!