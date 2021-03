Sergio Aguero förtjänar en staty, men förtjänar en Champions League-titel ännu mer!

Tio år blev det för Sergio Aguero i Man City och i Premier League. Han kom 2011 och han lämnar 2021. Det verkar nu vara klart sedan Man City under måndagen meddelade att Aguero lämnar Man City under sommaren. Kanske kommer det inte som någon större chock för de som följt samtalen mellan Aguero och Man City under säsongen. Nu verkar man dock till slut ha ”kommit överens om att inte vara överens”.

ANNONS

Har man dock landat i ett sådant beslut gäller så klart att göra det mesta och bästa utav det. Alltså är det kanske inte att förvånas över att det redan börjat planeras för Agueros farväl lagom till slutet av säsongen. Tårkanalerna ska naturligtvis vridas på för fullt. Här sägs även att Man City kommer resa en staty över Aguero utanför Etihad. Vilket för all del låter fullt rimligt.

En staty över Aguero utanför Etihad vore så klart fint. Men jag kan inte hjälpa att känna att desto mer passande för Aguero vore att få avsluta sina tio år med Man City med det enda han ännu inte uppnått med klubben under dessa tio år, en Champions League-titel. Det hade onekligen varit kronan på verket, och en passande avslutning, för en av Man Citys och Premier Leagues allra största spelare.

Sergio Aguero har varit 2010-talets bästa anfallare i Premier League, och jag skulle nog säga att han har varit det med rätt bred marginal. Andra anfallare har kunnat matcha eller till och med överträffa honom under enskilda säsonger, men över årtiondet som helhet har ingen hållit så konsekvent hög nivå som Aguero. Detta är vad som kännetecknar de allra största spelarna.

ANNONS

Under dessa tio år har Aguero varit en av de ledande spelarna att lyfta Man City från en rik klubb med stora ambitioner till en stormakt inom engelsk och europeisk fotboll. Det är med i första hand Agueros mål som Man City har vunnit alla titlar under dessa år. Hans mål mot QPR med klockan på 93:20 kommer för alltid existera i vårt kollektiva medvetande som Premier Leagues kanske enskilt största ögonblick någonsin.

(Motivet för statyn känns på något sätt inte helt svårt att gissa.)

Belackarna kommer kanske göra sig lustiga på Man Citys bekostnad över att de gör statyer över fortfarande aktiva spelare och tycka att detta bevisar deras egna åsikter om Man Citys historielöshet. Men detta är trams. Titlar och framgångar är inte värda mer för att de uppnåddes för 30 eller 60 år sedan. Ingen gnällde över Arsenals historielöshet när de gjorde staty av Thierry Henry, och Aguero är för Man City vad Henry var för Arsenal.

ANNONS

Här skulle kunna göras ögonblödande analyser om hur detta kommer påverka Man City som lag, men det skulle förmodligen vara att överdramatisera. Man City vinner ligan den här säsongen med Aguero spelandes en relativt liten roll för detta. Mycket på grund av en segdragen skada. Med Aguero borta tappar Man City för all del en bra spelare, allt jämt deras främsta anfallare och målskytt, men de har kunnat anpassa sig.

Med Aguero inte längre kvar i klubben öppnas självfallet även ett större löneutrymme för Man City att försöka hitta en lämplig ersättare. Kanske är det ingen tillfällighet att det mumlas väldigt mycket om Man City runt Erling Braut Haaland. Vilket på alla sätt och vis hade känts som en fantastisk värvning för just Man City. Inte bara på grund av spelarens namn, utan för att han som spelare passar så väldigt väl in i Man City.

ANNONS

Vad man möjligen skulle kunna tänka sig är att Agueros avsked inte precis sänker oddsen för vissa Man City-supportrars önskedrömmar om Leo Messi. Att just Barcelona har sagts vara Agueros nästa destination är en annan bit i samma lite trista pussel. Men Messi var aldrig någon need to have-värvning för Man City, utan enbart en nice to have-värvning, en lyxvärvning, eller kanske rättast sagt en egovärvning.

Av de två möjliga supervärvningarna, Haaland eller Messi, är det alltså bara en av dem som skulle kunna motsvara vad Man Citys värvning av Sergio Aguero var för tio år sedan, det vill säga need to have oc nice to have på en och samma gång. Aguero tickade båda de där boxarna, och han gjorde det varje år under tio år. Och ett samtal om Premier Leagues bästa anfallare någonsin kommer alltid behöva innehålla Sergio Aguero.

ANNONS

Att Sergio Aguero är Man Citys bästa anfallare någonsin känns däremot rätt givet.