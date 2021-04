Allt inför påskfotbollen i EFL Championship!

En av flera saker som gör Football League coolare än Premier League på alla sätt är att påskfotbollen fortfarande är en grej. Här spelar man nämligen, precis som man har gjort i alla tider höll jag på att säga, två omgångar under påskhelgen. Detta gjorde man även i den engelska högstadivisionen en gång i tiden, men det är en tradition som därefter plockats bort därifrån.

Man hade ju så klart lätt kunna tänka sig det krupp som Jürgen Klopp och Pep Guardiola med flera hade fått om de som t ex klubbarna i EFL Championship den här påskhelgen hade behövt spela först en omgång under långfredagen och därefter nästa omgång redan på måndag, det vill säga under annandag påsk. Det hade börjat ryka ur öronen på den koleriske tysken.

Men ska det spelas 46 omgångar så ska det, och då tjänar det knappast till att vara knusslig med hur ofta man spelar. Klubbarna i EFL Championship och i Football League i övriga spelar naturligtvis inte i Champions League eller annat europeiskt cupspel, så på så sätt går det ungefär på ett ut. Men det är underhållande att tänka sig att dessa klubbar med sina betydligt mindre förutsättningar ska greja samma spelschema eller värre.

Nu börjar vi ju dessutom komma in på den berömda slutspurten. Det är ju generellt vad påskhelgen symboliserar så att säga. Av viss hävd är detta helgen då titelförhoppningar och andra motivationer antingen görs eller förstörs så att säga. Oklart om det fortfarande är så i Premier League, men i EFL Championship är känslan onekligen att mycket kan komma att avgöras den här långhelgen.

Hur ser då läget egentligen ut i tabellen i EFL Championship?

Uppflyttningsstriden

NORWICH (83p). Man måste väl nästan säga att Norwich ser ut att ha sprungit iväg med detta lite. Åtminstone ska det nog till en rejäl kollaps för att Norwich inte skulle både greja uppflyttning och vinna ligan. Norwich har vunnit mycket på att ha lyckats behålla viktiga spelare och börjat spela en något mer defensivt balanserad fotboll som kan hålla bättre i Premier League. Påskmatcher: Preston (b), Huddersfield (h)

WATFORD (75p). Har fått rejäl fart på grejerna med Xisco som ny manager, efter att något oceremoniellt ha gjort sig av med Vladimir Ivic under säsongen. Detta har lyft Watford från ett lag som bevakade en playoff-plats till ett lag som slåss om automatisk uppflyttning. Man anar att Xiscos mer offensivt inriktade fotboll passade Watfords spelarmaterial bättre. Påskmatcher: Sheffield Wednesday (h), Middlesbrough (b)

SWANSEA (69p). Omöjligt nästan att inte bli imponerad av det jobb som Steve Cooper gjort med Swansea, och som gjort laget märkligt svårslaget. Mycket av grunden har lagts med ett mycket disciplinerat försvarsspel, men Swansea har också haft en märklig förvåna att lyckas vända matcher och att vinna matcher sent. Går dock in i påskfotbollen med två raka förluster. Påskmatcher: Birmingham (b), Preston (h)

BRENTFORD (68p). Jagade sig hela vägen upp i serieledning men så fort de väl kommit dit så började maskineriet hacka rätt rejält för Brentford. Vilket påminner kusligt mycket om hur det såg ut under slutet av förra säsongen. Har Brentford nerverna att faktiskt greja uppflyttning? De har ett antal poäng att hämta upp på framför allt Watford, men även en match i handen. Brentford har kapaciteten att vinna allt. Påskmatcher: Huddersfield (b), Birmingham (h)

Mitt tips: Norwich kommer återvända till Premier League. De är alldeles för bra för att kunna drabbas av en sådan kollaps som skulle krävas för att tappa det försprång de redan har skaffat sig. Vilka gör dem sällskap? Watfords Premier League-vana spelare talar till deras klara fördel. Både Swansea och Brentford har börjat svikta när uppflyttningsplatserna börjat hägra. Men tre lag inom en poängs avstånd är i högsta grad en realitet efter påskhelgen, och det kommer bli rejäl strid under säsongens sista månad.

Playoffstriden

BARNSLEY (64p). En rent utav satans imponerande matchsvit har tagit Barnsley hela vägen upp hit, och hade det varit mer kvar av säsongen hade de hotat på allvar om automatisk uppflyttning. Valerien Ismael har fått Barnsley att spela en väldigt direkt och hårt pressande fotboll som har frustrerat betydligt fler än en konkurrerande manager i EFL Championship lustigt nog. Påskmatcher: Reading (h), Luton (b)

READING (62p). Inledde säsongen väldigt starkt och även om lagets spel och resultaten har börjat falla bakåt något så har Reading ändå visat upp sådan stabilitet att de har lyckats hålla sig kvar i pratet om playoff-platser. Går in i påskhelgen med tre matcher i rad utan att ha lyckats vinna. Behöver börja vinna för att hålla de jagande klubbarna bakom sig. Påskmatcher: Barnsley (b), Derby County (h)

BOURNEMOUTH (59p). Gjorde rätt precis det draget man misstänkte efter att de sparkat Jason Tindall och sagt att de skulle anställa externt, det vill säga de tillsatte Jonathan Woodgate internt istället efter att ha anställt honom som assistent några månader tidigare. Bournemouths säsong har varit ojämn, och det vore fel att säga att detta skulle ha hunnit förändras med Woodgate. Påskmatcher: Middlesbrough (h), Blackburn (b)

CARDIFF (58p). Låg länge under säsongen och flämtade mitt i mitten av tabellen utan att riktigt se ut att vara på någonstans alls. In kom Mick McCarthy som ett yrväder och Cardiff drog iväg på en vinstsvit som har tagit dem tillbaka i snacket om playoff-platser. Enda jag kan säga om det är att jag slits mellan att inte vilja se Cardiff återvända till Premier League men gärna se McCarthy göra det. Påskmatcher: Nottingham Forest (h), Sheffield Wednesday (b)

MIDDLESBROUGH (56p). Neil Warnock skulle ju ta Middlesbrough tillbaka till Premier League var det tänkt, som han gjort med så många andra lag förut. Det vore fel att säga att det har gått riktigt som tänkt, men Middlesbrough har i alla fall en fighting chance att sno åt sig en playoff-plats på upploppet. Men ska Middlesbrough lyckas med det så existerar inte längre några felmarginaler, och förmodligen en riktigt stark påskhelg. Påskmatcher: Bournemouth (b), Watford (h)

Mitt tips: Vilka av dessa fem lag snor då åt sig de två återstående playoff-platserna sedan de två första vigts åt antingen Watford, Swansea eller Brentford? Barnsley känns som att de tuffar på och har ångan uppe så det är svårt att se dem tappa en playoff-plats från det här läget. Reading känns betydligt mer utsatt och känslan är att de får svårt att hålla både Bournemouth och Cardiff bakom sig. Min gissning är att Bournemouth tar den fjärde playoff-platsen.

Nedflyttningsstriden

DERBY COUNTY (40p). Hur ska vi värdera Wayne Rooneys första tid som manager? Han har onekligen lyft Derby County upp från under nedflyttningsstrecket, men han har ännu inte riktigt lyckats lyfta dem upp från nedflyttningsstriden. Ändå måste Derby County ses som ett långskott för nedflyttning i detta läge. Påskmatcher: Luton (h), Reading (b)

COVENTRY (39p). Comebacken i EFL Championship kändes väldigt lovande från första början för Coventry, som ändå har gjort en bra säsong. Men det är en lång säsong och till slut tvingas Coventry alltså ändå kämpa för att hålla sig kvar. Pikant nog är Birmingham ett av lagen de fajtas med, det vill säga deras hyresvärdar. Påskmatcher: QPR (b), Bristol City (h)

BIRMINGHAM (38p). Aitor Karanka fick lämna klubben och det är väl endast ytterligare ett tecken bland många flera tecken att någonting är och förblir ruttet i Birmingham som klubb. Hittills har Birmingham på något sätt alltid lyckats krångla sig kvar i EFL Championship och undvika nedflyttning, och frågan är väl om de ska lyckas den här gången också. Påskmatcher: Swansea (h), Brentford (b)

ROTHERHAM (35p). Tre poäng back på Birmingham men med fyra hängmatcher tillgodo efter att ha varit det lag som kanske drabbats värst av olika Covidstopp. Detta kan ses på två sätt. Fyra matcher att hämta upp tre poäng är så klart en rejäl bonus, men det betyder också att Rotherhams spelschema under säsongens sista månad kommer bli närmast helvetiskt. Påskmatcher: Millwall (b), Wycombe (h)

SHEFFIELD WEDNESDAY (32p). Darren Moore fick sannerligen inte någon positiv start på sin tid med Sheffield Wednesday, vilket har gjort att många runt klubben har börjat förlika sig med tanken på nedflyttning. Det var alltid en besvärlig säsong då man fick starkta på tolv minuspoäng, som sedan halverades. Fyra poäng på de två senaste matcherna har dock gett visst hopp ändå. Påskmatcher: Watford (b), Cardiff (h)

Mitt tips: Wycombe är i praktiken redan nedflyttade, sist i tabellen med 27 poäng. Inget oväntat med det egentligen. Vilka två lag gör då dem sällskap ned i League One? Derby County och Coventry tror jag kommer klara sig. Om Sheffield Wednesday tar i alla fall tre poäng under påskhelgen tror jag de klarar sig också. För Birmingham tror jag helt enkelt det tar slut här för dem i EFL Championship.

SAMMANFATTNING:

Uppflyttade: Norwich och Watford

Playoff: Brentford, Swansea, Barnsley och Bournemouth

Nedflyttade: Wycombe, Birmingham, Rotherham