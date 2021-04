Allt från två till sex lag i Premier Leagues nedflyttningsstrid

Söndagen får väl sägas ägnas i första hand åt nedflyttningsstridens dramaturgi, med mer eller mindre samtliga klubbar inblandade i match just under dagen. Och nej, det var just den här gången inte något knä i skrevet varken på Ole-Gunnar Solskjaer eller för den delen på José Mourinho, även om både Man Utd och Tottenham också råkar spela idag, precis som Aston Villa för övrigt.

Lördagen förde möjligen med sig frågan om West Brom sköt sig själva tillbaka in i den där nedflyttningsstriden genom sin oerhört imponerande 5-2-seger mot Chelsea. Det vill säga om de gav sig själva i alla fall en liten chans att hålla sig kvar. Oerhört långsökt naturligtvis, något mycket märkligt ska i så fall hända både med West Brom och med lagen ovanför dem i tabellen. Men liknande poängavstånd har hämtats upp förut.

Rimligast tills vidare är ändå att betrakta nedflyttningsstriden som innehållandes antingen två lag eller fem lag, beroende på hur inklusiv man väljer att vara. Dessa två eller fem lag fajtas i så fall om att undvika den tredje och sista nedflyttningsplatsen. De tre kanske något ambivalenta lagen så att säga är Southampton, Burnley och Brighton, som alla ligger sex-sju poäng ovanför Fulham och ovanför nedflyttningsstrecket.

Southampton vs Burnley

Söndagens första match är en direkt match mellan två av dessa lag. Vad vi kanske bäst kan säga om den här matchen är att det lag som vinner matchen nog kan säga att de därmed i praktiken säkrade nytt kontrakt i Premier League. Laget som förlorar kommer behöva titta sig lite oroligt över axeln och se om de andra kryper närmare.

Southampton har haft en helt förfärlig vårsäsong egentligen ända sedan de besegrade Liverpool på hemmaplan i början av januari, och Ralph Hasenhüttl efter matchen liksom gick ner på knä och tackade högre matcher. Efter den triumfen har Southampton förlorat tio av tolv ligamatcher, och vunnit en enda.

Southampton har under den perioden fallit från en sjätte plats i tabellen till fjortonde plats, och alltså ännu inte helt trygga från nedflyttning. Det vore väl inte fel att säga att den här typen av långa perioder med så svaga resultat borde vara en värre plump för Hasenhüttls förtroendekapital än några enskilda 0-9-förluster.

Ändå är Southamptons supportrar fortfarande i högsta grad nöjda med Hasenhüttl som manager, vilket vi såg i fredagens blogg. De är helt klart optimistiska med i vilken riktning som Hasenhüttl tar laget. Alternativt var de bara väldigt missnöjda med den kaotiska karusell av managers som föregick Hasenhüttl.

En vinst mot Burnley idag skulle onekligen bekräfta detta förtroende från Southamptons egna supportrar.

Newcastle vs Tottenham

El Jurassico var den lite fyndiga rubriken i Newcastles lokalpress inför matchen. Luke Edwards, fotbollskorrespondent i nordöstra England, var kvickt ute och dementerade att han alls hade kallat Steve Bruce för dinosaurie. Vad José Mourinho möjligen tyckte om att Edwards inte såg något behov att inkludera honom i dementin förtäljer inte historien.

Om matchen mellan Southampton och Burnley var ett möte mellan två av Premier Leagues mest uppskattade managers bland sina egna supportrar, så är detta en match mellan Premier Leagues två absolut minst uppskattade supportrar just nu. Både Bruce och Mourinho klamrar sig just nu kvar på jobb där de inte längre är önskade.

Om Tottenham inte tar sig till Champions League, det vill säga slutar topp fyra i ligan, så kommer Mourinho få sparken. Detta har rapporterats av dem med källor inom Tottenham, det är svårt att mäta exakt hur sanningsenligt det är, men journalisten som publicerade storyn har ett bra facit i sådana här frågor.

Vad som nästan såg ut som en hopplös uppgift, eller en uppgift i rejält behov av önsketänkande, fick sig en oväntad knuff i rätt riktning under lördagen med Chelseas förlust mot West Brom. Viktigt för Tottenham att nu utnyttja denna möjlighet och krympa Chelseas försprång. Särskilt som ju Liverpool nu ser ut att ha återfunnit formen.

Newcastle måste ju börja ta poäng. För de har knappast råd med att bara hoppas att Fulham ska fortsätta att också tappa poäng, särskilt inte som de båda lagen möter varandra i ligans sista omgång. Hemmaplan är något de måste försöka utnyttja till sin fördel, och genom vinst eller i alla fall poäng mot Tottenham sätta press på Fulham.

Aston Villa vs Fulham

Och Fulham kan behöva pressas för de har själva en match mot Aston Villa som de mycket väl kommer kunna plocka poäng i. Det vore nog betydligt bättre för Newcastle om Fulham går in till den här matchen och känner att de riskerar att tappa poäng på Newcastle snarare än att de bara kan vinna poäng på Newcastle.

Annars är den stora snackisen inför den här matchen att Jack Grealish ska göra comeback efter en tids skadefrånvaro. Något som kanske förklarat varför Aston Villa har tappat lite mark i tabellen. Här pågår ju också en ständig och mycket engelsk diskussion om inte Grealish faktiskt borde vara med i Englands EM-trupp, kanske till och med startelva.

Några sådana bryderier har liksom inte Fulham. De har inga spelare som skulle kunna göra några seriösa anspråk på engelska EM-platser. Vad de däremot har är ett hyfsat väldrillat lag som i sina bättre stunder kan ta poäng mot alla motståndare. Scott Parker var inte helt orättfärdigt hyllad tidigare under säsongen.

Man Utd vs Brighton

Man Utd befinner sig kanske i ett något liknande läge som Tottenham. Chelseas och Leicesters förluster under lördagen gör att Man Utd genom att vinna mot Brighton kan utöka sitt försprång nedåt i tabellen, och kanske komma rätt nära att i praktiken säkra Champions League-spel nästa säsong.

Men det är ju när Man Utd ska spela sådana här matcher som de så att säga bara ska vinna som vi lite för ofta märker att riktigt så enkelt är ju inte det. Det hände ju t ex för inte alls särskilt länge sedan mot Sheffield United på Old Trafford, och mot ett formstarkt Brighton som vunnit sina två senaste ligamatcher går man definitivt inte säkra.

Brightons båda vinster har upphöjt dem till samma status som Southampton och Burnley, det vill säga det ska mycket till för att de skulle åka ur Premier League härifrån. Men ännu är de ändå inte helt säkra. Mycket av Brightons mood inför den här matchen kommer helt säkert bero på hur det har gått för Newcastle och för Fulham i tidigare matcher.

Helt ovana vid att vinna matcher borta mot storklubbarna är ju heller inte Graham Potters Brighton. Det är bara två månader sedan man tog en mycket fin skalp på Anfield mot Liverpool. Kan Brighton vinna på Anfield så kan de självfallet vinna även på Old Trafford.