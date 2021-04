Åtta saker du behöver veta om EFL Championship 2020-21

Ligasäsongen i EFL Championship är naturligtvis inte slut ännu. Återstår gör ännu trots allt sju-åtta omgångar bara av den ordinarie säsongen, och därefter vankas naturligtvis ett playoff mellan fyra av de högst placerade lagen för att lyckas norpa åt sig den sista uppflyttningsplatsen till Premier League. Men vi börjar onekligen närma oss slutet, så vad vet vi då om EFL Championship denna säsong inför slutet av EFL Championship?

Påskhelgens fotboll närmar sig sitt slut. Vi hade helgens första omgång i fredags, en omgång som i toppstriden onekligen var en vinst för Watford, som vann samtidigt som Swansea förlorade och Brentford tappade poäng. Middlesbrough fick sina playoff-förhoppningar svårt sargade efter förlust mot Bournemouth. Och Derby County och Birmingham vann båda två i nedflyttningsstriden.

Måndagens matcher börjar redan tidig eftermiddag. Den inleds med en cracker mellan Middlesbrough och Watford, där Middlesbrough nog måste ta sista chansen att hänga med i playoff-striden och Watford nog ogärna ger Swansea och Brentford möjligheten att hämta hem poäng på dem. Bournemouth möter Blackburn Rovers på bortaplan, och i kvällens sena match har Sheffield Wednesday en måstematch hemma mot Cardiff.

Alla tittar naturligtvis inte på EFL Championship. Många har däremot ett indirekt intresse av ligan eftersom den ju styr vilka nya lag som varje säsong spelar i Premier League. Men det är många supportrar även i Sverige vars klubbar spelar i EFL Championship, eller till och med längre ned i seriesystemet än så. Här finns även de med ett mer generellt intresse för engelsk fotboll i största allmänhet.

Oavsett vilka av dessa man nu än råkar tillhöra så är förhoppningen att detta kan vara på samma gång en god sammanfattning av säsongen som varit, en bra sammanställning av ligans och lagens främsta kännetecken, samt kanske också en nyttig karta och kompass både inför slutet av den här säsongen, och inför kommande säsong.

(8) Nathan Jones återkomst har etablerat Luton Town i ligan!

Lutons snabba marsch uppåt det engelska seriesystemet har i mångt och mycket varit direkt kopplad till Nathan Jones och dennes metoder. Jones lyfte Luton från National League till toppen av League One, då Stoke hörde av sig. Luton lyckades ta sig upp från League One, men väl i EFL Championship hade de det väldigt tufft under deras första säsong förra säsongen. Jones lyckades heller aldrig i Stoke, och återvände till Luton i slutet av förra säsongen, och tydligt är att klubb och manager trivs bäst tillsammans.

(7) Barnsley har ligans starkaste ledning!

Man måste imponeras av Barnsleys facit när det kommer till att anställa managers. Klubbens nya ägare med Pacific Media Group i förgrunden kan sägas ha gjort tre viktiga anställningar under sina år. Daniel Stendel, Gerhard Struber och Valerien Ismael. Alla tre har gjort väldigt bra jobb för Barnsley. Stendel tog Barnsley upp i EFL Championship, Struber etablerade dem där, och Ismael har nu dragit Barnsley upp på playoff-plats. Att säga att Barnsley just nu har ligans smartaste ledning är ingen överdrift.

(6) Norwich är för bra för ligan!

Norwich har dragit ifrån i tabelltoppen och det rimmar rätt väl med den allmänna uppfattningen att Norwich helt enkelt kan vara lite för bra för EFL Championship. En något svettig uppfattning kanske som brukar åtföljas med tillägget att de även är för dåliga för Premier League. Norwich kan däremot ha gjort sig av med det tillägget genom att, på ungefär samma sätt som Man City har valt att göra, spela fotboll med en betydligt mer stabil defensiv balans i sitt spel.

(5) Kaos och kris omger Sheffield Wednesday!

Det var inte jättemånga år sedan som Sheffield Wednesday var endast en playoff-final från att återvända till Premier League. Desto tristare är det därför att följa det kaos och den kris som just nu omger klubben. Säsongen inleddes med ett tolv poängs handikapp upp till övriga lag, som halverades till sex poäng. Men märkliga beslut, som att anställa och sparka Tony Pulis under en och samma säsong, har kostat Sheffield Wednesday betydligt fler än sex poäng den här säsongen.

(4) Steve Cooper har gjort Swansea stabila!

När Swansea gick upp till Premier League förra gången så gjorde de det med en offensiv, progressiv och en åtminstone i Football Leagues sammanhang nytänkande fotboll. När nu Swansea kämpar om att ta sig upp i Premier League igen under Steve Coopers ledning vore det fel att säga att de gör det med samma typ av fotboll. Cooper har med all rätt fått mycket beröm, men hans framgångar med Swansea bygger i första hand för att inte säga endast på en stabil defensiv. Offensivt har mycket handlat om individuella stjärnor.

(3) Watford valde inspiration före organisation!

Watfords managerkarusell fortsätter. Den engelska upprördheten visste knappt några gränser när Nigel Pearson fick gå förra säsongen, och när sedan Vladimir Ivic inte fick många månader på sig den här säsongen så haglade skämten om Watford på sociala medier. Men alla förändringar är inte dåliga förändringar. Ivic var organisatören, men Xisco verkar ha lyckats ge Watford den offensiva glädje och inspiration laget behövde för att höja sig från playoff-plats som bäst till favorit till uppflyttning.

(2) Bournemouths omställning har varit svår!

Bournemouth åkte ur Premier League förra säsongen tillsammans med Watford och Norwich, men av dessa tre är det bara Watford och Norwich som verkar ha klarat av omställningen och leder ligan. Bournemouth jagar alltjämt playoff-plats. Samtidigt hade Bournemouth en betydligt tuffare omställning. Utöver nedflyttning lämnade deras långvariga manager Eddie Howe klubben, och den interna anställningen av Jason Tindall visade sig inte alls lyckad. Ändå starkt att fortfarande vara kvar i matchen.

(1) Brentford verkar inte palla pressen!

Brentford var en av de stora favoriterna till uppflyttning inför säsongen, kanske till och med den stora favoriten. Med all rätt, tillsammans med Leeds var de ligans bästa lag förra säsongen. Men som Brentford visade i slutet av förra säsongen, och ett mönster som nu även återkommit den här säsongen, så har de fått det förtvivlat svårt så fort de hamnat i något slags överläge i tabellen, det vill säga hantera favoritskapets press. Brentford har svårt att slå in matchbollen helt enkelt. Vilket är ett ont varsel inför stundande playoff.

***

PREMIER LEAGUE-HÖRNAN (#30)

Chelsea 2-5 West Brom, Leeds 2-1 Sheffield United, Leicester 0-2 Man City, Arsenal 0-3 Liverpool, Southampton 3-2 Burnley, Newcastle 2-2 Tottenham, Aston Villa 3-1 Fulham, Man Utd 2-1 Brighton, Everton vs Crystal Palace, Wolves vs West Ham.

Aktuell tabell

Omgångens stjärna: Matheus Pereira, West Brom. Ett ständigt törne i sidan på ett Chelsea som aldrig gavs någon lugn stund. Om West Brom skulle hålla sig kvar i Premier League så var det mycket tack vare Pereira. Nu blir det kanske inte så, men här visade han varför det tänktes så.

Omgångens kalkon: Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal. Ännu en helt håglös match av spelaren som är tänkt att vara lagets stora stjärna och stora ledare. Istället visar det sig vara farligt nära ännu ett exempel där Arsenal målat in sig själva i ännu ett hörn med ett snuskigt stort kontrakt.

Omgångens manager: Sam Allardyce, West Brom. Memesen gick vilda efter matchen om hur Big Sam hade slagit knock på alla taktiska nonces. Nu var kanske inte detta någon taktiskt eller otaktisk triumf för Allardyce, men en stark lagprestation oavsett detta.

Omgångens kanon: Liverpool. Ett välkommet form- och styrkebesked av Liverpool både inför kommande Champions League-matcher mot Real Madrid och inför slutspurten av ligaspelet, där Chelseas oväntade förlust nu plötsligt ger hopp om Champions League-plats igen.

Omgångens J.R.: Man City. Visade med all önskvärd tydlighet att de har inte bara försprånget i tabellen utan även spelarmaterialet att mycket väl kunna relaxa sitt fokus på ligan för att bättre kunna fokusera på säsongens stora mål i Champions League, och ändå vinna tuffa matcher som denna mot Leicester.

Omgångens Cliff Barnes: Tottenham. När Tottenham släpper in 2-2 sent mot Newcastle är det nionde gången den här säsongen som de i ledning släpper in ett sent kvitteringsmål. Och denna gång precis som alla tidigare gånger kändes det så väldigt onödigt. Hade Tottenham försökt anfalla sina matcher istället för att försöka försvara sina matcher så hade de spelat i Champions League nästa säsong.

Omgångens match: Southampton 3-2 Burnley. Många väldigt bra matcher den här omgången faktiskt, och matchen på Stamford Bridge kommer säkert kunna räknas hem som säsongens mest oväntade match, men jag faller nog lite extra för den här matchen där Southampton vänder och vinner från ett 0-2-underläge. En match som på något sätt visar precis varför båda lagens supportrar är så väldigt nöjda med sina managers.

Omgångens BTW:

Endast en manager som vet att han inte kommer vara manager för sina spelare nästa säsong pratar om sina spelare som José Mourinho pratar om sina spelare.

Ligan såg ju ut att puttra på rätt bra för Liverpool innan Diogo Jota drig på sig sin skada cirka halvvägs in på säsongen.

Om bara Big Sam hade hetat Der Sam…