Engelsk fotboll majtågar mot rasism på sociala medier

England och engelsk fotboll befinner sig under den här långhelgen i någon slags gemensam bojkott av sociala medier. Detta i protest mot Twitters, Facebooks med fleras ovilja att göra något de ständiga sociala och rasistiska påhopp som görs över dessa plattformar. Detta torde alltså betyda att vi för första gången på över tio år kommer få uppleva en engelsk fotbollshelg utan något reellt twitterbrus.

Den konspiratoriskt lagde Man City-supportern, och många av dem gillar ju onekligen sina olika konspirationer, hade kanske tyckt och tänkt att det vore ju just typiskt att just den här helgen när Man City faktiskt har chansen att vinna ligan, vilket händer om de vinner mot Crystal Palace samtidigt som Liverpool vinner mot Man Utd, då ska det minsann bojkottas sociala medier. Just typiskt liksom.

En annan typ av konspiration gick att ana när Premier League under veckan presenterade sin Hall of Fame och dess första klass, och i denna klass innehållandes 23 spelare hittade vi ingen Ryan Giggs. Fotbollsmässigt obegripligt naturligtvis, men det är väl rätt troligt med tanke på Giggs nuvarande bekymmer med rättvisan att Premier League helt enkelt inte ville ta den kontroversen och därför plockade bort honom, den här gången.

En jobbig vecka har det även varit för Tottenham. Bayern München norpade väl ungefär som väntat Julian Nagelsmann före dem. Brendan Rodgers sade sig inte alls vara intresserad, även om det i och för sig är svårt att tänka sig honom säga något annat just i detta läge av säsongen för Leicester. Och så fort Tottenhams intresse för Eric ten Hag blev publikt så passade han på att skriva på nytt med Ajax.

Just Brendan Rodgers Leicester spelade ju redan under fredagskvällen, borta mot Southampton. En match som Leicester nästan i sin helhet fick spela med en spelare mer på planen sedan Jannick Vestergaard passat på att dra på sig ett direkt rött kort redan efter tio minuter. Ändå lyckades Leicester inte vinna matchen, vilket måste räknas som en rejäl missräkning för dem.

Ralph Hasenhüttl går ut och säger att han funderar på att lägga av med fotbollen när hans kontrakt med Southampton upphör. Knappast något upplyftande budskap till sina egna spelare och ledare, och det sätter väl i vilket fall ytterligare frågetecken runt Hasenhüttls framtid som Southamptons manager. Som börjat ifrågasättas alltmer sedan Southampton tappat precis all fart under våren.

Crystal Palace vs Man City

En på förhand tämligen avslagen match utan riktiga stakes för något av lagen. Crystal Palace håller sig kvar i Premier League, och Man City kommer naturligtvis vinna ligan vilken som helst av dessa återstående omgångar.

Vi kan förvänta oss att Pep Guardiola roterar laget precis som han har gjort de senaste veckorna, med tanke på den stundande semifinalen mot PSG, som självfallet är betydligt viktigare för stunden.

Roy Hodgson gör vad jag i alla fall misstänker är sina fem sista matcher inte bara som Crystal Palaces manager utan som manager över huvud taget. Att Crystal Palace rycker i Sean Dyche bekräftar onekligen denna misstanke.

Även om det inte alls vore en anställning som skulle göra mig särskilt förtjust.

Brighton vs Leeds

En match med lite större stakes eftersom Brighton ännu inte kan känna sig helt säkra på att undvika nedflyttning. Bakom dem jagar både Fulham och West Brom, även om Brighton naturligtvis har ett tämligen betryggande poängförsprång i tabellen.

Potentiellt däremot en riktigt intressant fotbollsmatch, med både Brighton och Leeds som spelar en teknisk och underhållande fotboll. Graham Potter skulle väl mycket väl kunna beskrivas som det närmaste Allsvenskan någonsin har kommit Marcelo Bielsa.

Chelsea vs Fulham

En match som faktiskt gör visst skäl för epitetet Londonderby, som annars klistras på alldeles för många matcher som inte alls förtjänar det. Men Chelsea och Fulham kommer ju inte bara båda från London, utan därtill västra London.

En match med höga stakes, både längst upp och längst ned i tabellen. Chelsea måste vinna i Champions League-striden, och Fulham måste vinna i nedflyttningsstriden. There’s no ifs or buts about it.

Väldigt svår match för Fulham naturligtvis, en bortamatch mot ett Chelsea som verkligen behöver vinna även de. Av de 15 poäng Fulham har kvar att spela om är det nog inte dessa tre poäng de förväntar sig att ta i första hand. Desto bättre om de gör det.

Inget lätt läge för Chelsea heller. Hemmaplan för all del, men mentalt jobbig match när den ligger inklämd mellan två Champions League-semifinaler mot Real Madrid. Man kan ha full förståelse om Chelsea kommer vara rätt splittrade i den här matchen.

Fulham kan vara ett besvärligt lag att möta. Detta har både Liverpool och Arsenal fått erfara på senare tid, på sina respektive hemmaplaner. Detta kommer alltså inte bli några gratispoäng för Chelsea på långa vägar.

Everton vs Aston Villa

En match som hade kunnat ha betydligt högre stakes än vad den nu faktiskt har. Det hade kunnat vara en match med direkt betydelse för Champions League-platserna, för båda lagen.

Nu är matchen kanske som mest en slags livlina in i Champions League-fajten för Everton, som om de vinner ikväll och med sin hängmatch tillgodo faktiskt fortfarande i högsta grad har chans på fjärdeplatsen.

Både Everton och Aston Villa har däremot haft det rätt tungt den senaste tiden i ligaspelet, en lång säsong har börjat komma ifatt spelartrupper som aldrig har varit de bredaste i Premier League.