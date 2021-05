Protester avbryter för första gången en engelsk ligamatch!

Vad vi precis har sett och i någon mening fortfarande ser är den mest omfattande och effektfulla, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som effektiva, supporterprotesten i engelsk fotboll under Premier League-eran, och egentligen så långt tillbaka som i alla fall jag kan minnas. Tusentals och tusentals supportrar landsteg vid Old Trafford, många av dem invaderade också arenan.

Protesterna gäller naturligtvis Man Utds ägare Glazers. Missnöjet med dem har varit omfattande i över 15 år redan, bubblandes upp till ytan med jämna mellanrum, och fiaskot med den europeiska superligan var någonstants droppen som fick bägaren att rinna över. Det är många år av girighet, av inkompetens, av misskötsel och en känsla av att pengarna blivit viktigare än fotbollen, som nu har fått detta missnöje att brisera.

Man kan ha praktiska invändningar mot dessa protester. Utifrån det nu gällande hälsoläget i världen är det kanske inte utmärkt med den här typen av folksamlingar, så långt är jag benägen att hålla med. Men utifrån det rent fotbollsmässiga perspektivet, eller utifrån det sociala protestperspektivet, har jag absolut inga som helst invändningar mot dessa protester.

Sedan kommer som brev på posten varje gång sådana här protester sker dessa bror duktig-muppar som pratar om att det minsann finns andra sätt att framföra sina åsikter på än genom sådana här protester. Vad dessa producenter av plattityder självfallet aldrig klarar av att beskriva i någon som helst närmare detalj är vilka dessa sätt är, hur dessa sätt faktiskt skulle se ut, och om de skulle ha någon som helst chans att lyckas.

Detta är naturligtvis detsamma oavsett om det är fotboll eller politik som protesterna gäller. Och i det här fallet är det naturligtvis både fotboll och politik i någon mening. Då får vi alltså se dessa ljushuvuden i engelsk och svensk TV, uppenbart oinsatta i ämnet, uppenbart utanför sina komfortzoner, sitta och oja sig som om viktigast av allt skulle vara att de själva ska få se, kommentera och prata om matchen.

Vilket är en indikation på en eller två saker. Antingen att man har en annan uppfattning än de som protesterar men saknar kunskap och förmåga att motivera sin ståndpunkt med saklig substans och därför istället fokuserar på form. Eller att man helt enkelt bara inte tycker protesterna är viktiga, eftersom vad som protesteras mot inte drabbar just dem, och vill avfärda dem istället för att försöka förstå dem. Möjligen både och.

Alla meningsfulla och effektiva sociala protester kommer i någon utsträckning att bryta mot uppsatta regelverk. Det är i själva verket detta som mer än något annat gör sådana här sociala protester effektiva. Just att de utmanar systemet. Många gånger är det just själva regelverket som protesterna gäller. Beklagar man sig över att protester inte följer reglerna så har man liksom inte riktigt förstått poängen, möjligen för att man inte vill.

Protesterna i och runt Old Trafford har så här långt och i huvudsak varit icke våldsamma. Så länge inte den gränsen överträds finns ingen större anledning att vara alltför kritisk. I de fallen detta gjorts desto mer kritisk. Hoppet dessa supportrar har är att deras protester leder till en starkare politisk vilja att genomföra förändring i hur engelska klubbar ägs, styrs, organiseras och interagerar med supportrar och lokala samhällen.

En engelsk fotbollsmatch på den här nivån har inte ställts in eller skjutits upp på grund av sociala protester på väldigt många år, frågan är när det alls hände sist. Det har inte hänt under Premier League-eran i alla fall. Den här matchen kan för all del fortfarande komma att genomföras, förr eller senare, Premier League lär säkert göra allt i sin makt för att den inte ska bli inställd, men den politiska effekten är i någon mening redan uppnådd.

Och när det är den engelska fotbollens enskilt största match som måste skjutas upp eller ställas in på grund av sociala protester, så lär det onekligen väcka uppmärksamhet, både medialt och politiskt. Även om jag för all del förstod att det skulle komma att bli protester, så är det nästan lite pinsamt att jag inte insåg på förhand att protesterna skulle vara av den här omfattningen.

Matchen mellan Man Utd och Liverpool är nu hur som helst uppskjuten. Det vill säga ej inställd. En rätt god gissning är kanske att matchen nu istället spelas imorgon kväll.