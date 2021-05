Sam Allardyce visar sig stor i orden men liten på jorden

Omedelbart efter tisdagens match mot West Ham meddelade Sam Allardyce och West Brom via varsitt uttalande att Allardyce slutar som West Broms manager omedelbart efter att den här säsongen är färdigspelad. Att följa med West Brom ned i EFL Championship visade sig alltså inte vara aktuellt för Sam Allardyce.

Efter att ha ägnat ett relativt stort antal år åt att beklaga sig över att om han bara hade haft ett mer sydeuropeiskt klingande namn så hade han varit manager för alla de stora klubbarna, så beslutar sig alltså Sam Allardyce för att göra ”en Zidane” och hoppa av sitt jobb just när det faktiskt började bli lite besvärligt.

Inte mycket Big Sam över detta. Small Sam snarare.

Allardyce anlände till West Brom i mitten av december, sedan West Brom beslutat att sparka Slaven Bilic. Det hade då gått 13 omgångar av den här ligasäsongen, ganska exakt en tredjedel av säsongen. Allardyces uttalade ambition då var att hålla West Brom kvar i Premier League, och gjorde stor sak av sin påstått unika förmåga att göra det.

En garanti mot nedflyttning beskrevs Allardyce som i stora delar av engelsk press och media, där han har många av sina kamrater och påhejare. En beskrivning han gjorde intet för att nyansera. Men även en beskrivning som det under säsongens övriga två tredjedelar skulle visa sig omöjligt för Allardyce att leva upp till.

West Brom låg på nittonde plats i ligan när Allardyce tog över laget. Allardyce lämnar West Brom på nittonde plats, nedflyttade med bred marginal. Lagets snittpoäng per match höjdes något, från 0,53 till 0,875, med en och annan oväntad trepoängare inslängd, men långt ifrån tillräckligt för att hålla West Brom kvar.

Morgondagen kommer ägnas åt mer precist varför West Brom, tillsammans med Fulham och Sheffield United, åker ur Premier League. Det finns flera skäl till det, och långt ifrån alla har att göra med Allardyce. Men det är irriterande att behöva se Allardyce nu försöka distansera sig från sitt eget misslyckande. Saxat ur hans uttalande:

”West Bromwich Albion made me a generous offer to stay at The Hawthorns that shows the commitment of an ambitious club.” – Att läsas som att jag fick absolut inte sparken och jag är minsann en manager för en klubb med stora ambitioner, inte en manager för en Championshipklubb!

”If I were to stay and achieve promotion next season the expectation would be for me to continue for at least another season…” – Här börjar det närma sig travesti. Kanske skulle han få frågan att bli kvar, men ingen skulle förvänta sig att han skulle göra det om han var tydlig från start, och definitivt är det inte ett åtagande han måste göra.

”I believe the club now needs stability and continuity…” – Och här blåser vi hastigt och lustigt långt över gränsen för travesti. Här försöker alltså Allardyce rätt skamlöst sälja sitt beslut att hoppa av jobbet, därmed tvingandes West Brom till ännu ett managementbyte på kort tid, som en insats för stabilitet och kontinuitet.

”…a very difficult challenge during my time at the club. This challenge was made all the more difficult, of course…” – Jag tror att Allardyce missade ett difficult och ett challenge i det där stycket. Allardyce blir lite som den så kallade storfiskaren här, ju närmare han kom sitt eget misslyckande, desto omöjligare blev lustigt nog själva uppdraget.

Allardyce kör det klassiska tricket att vilja äta kakan och ha den kvar. Han tar på sig jobbet som hjälten som personligen ska hålla West Brom kvar i Premier League. När det sedan visar sig vara något han inte lyckas göra, så har det plötsligt inte längre med han att göra, utan då är det plötsligt uppdraget eller situationen som var omöjligt.

Allardyce är för all del inte ensam om att vilja gömma sig bakom Covid som en ursäkt, som ju är däråt det sist citerade stycket syftar. Men det gör det inte mer hedervärt. Om bara publik hade funnits på The Hawthorns… Vi vet inte om det då blivit annorlunda, även om detta är precis vad han försöker göra gällande.

Vad vi däremot vet med säkerhet är att förutsättningarna för den här säsongen var väl kända när Sam Allardyce tog på sig jobbet som West Broms manager. Vi vet också att dessa förutsättningar har varit exakt lika för samtliga inblandade klubbar. West Brom har inte haft någon nackdel i detta avseende.

Alla kan misslyckas, det är en fullt normal del i managerjobbet. Men att undvika det egna ansvaret för dessa misslyckanden, att skylla ifrån sig på omständigheter och fly slagfältet bakom ett antal rätt dåliga svepskäl och ursäkter, är rätt frustrerande att se, särskilt från någon med Allardyces egen svansföring. Small Sam som sagt.

Lika irriterande är det att observera den oerhört ringa kritik som Allardyce har fått utstå i engelsk press och media sedan det blev klart att West Brom flyttas ned. Bisarrt nog tas han i försvar med att om han bara hade haft mer tid så…, fastän han hade två tredjedelar av säsongen på sig. En utländsk manager i exakt samma läge hade sågats brutalt.

Ändå är jag helt övertygad om att Sam Allardyce kommer ihärda i sin självgoda vit man-kränkthet att han minsann är diskriminerad som engelsk manager jämfört med alla dessa hippa och populära utländska managers som tydligen kommer och tar alla hans jobb han annars hade haft.

Någon garanti för att hålla sig kvar i Premier League är Sam Allardyce emellertid inte längre, och har naturligtvis heller aldrig varit.