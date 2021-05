Fullt fokus på europeiska platser när Premier League stängs för säsongen

Fotbollen har pågått mer eller mindre utan uppehåll under så lång tid att man nästan har hunnit med att glömma bort vad ett säsongsuppehåll faktiskt är. Nu är för all del inte säsongen riktigt slut bara för att ligan spelas klart idag, under kommande vecka har vi ju både europeiska cupfinaler och playoff-finaler att se fram emot. Därefter EM. Ändå känns det lite som att faktiskt passera någon slags mållinje efter ett maraton.

ANNONS

Vilket faktiskt inte känns helt oangenämt. Det ska faktiskt bli skönt med ett någorlunda vanligt säsongsuppehåll nu. Jag skulle inte gå så långt som att säga att man har hunnit tröttna på fotbollen, men det faktum att fotbollen pågått under så lång tid och mer eller mindre helt utan lediga dagar under denna långa tid, har gjort att där aldrig riktigt har funnits några lufthål, över huvud taget ingen återhämtning.

Det har pratats om detta som en säsong som mest är värd att glömma. Som en säsong utan något större värde, utan någon större spänning och utan någon större dramatik, helt enkelt en väldigt trist säsong. Det är väl egentligen rätt svårt att se detta som utslag för något annat än att man helt enkelt har tyckt det vara väldigt tråkigt att genomföra en hel ligasäsong utan någon som helst publik.

ANNONS

Ändå kan jag tycka att omdömet av själva säsongen, det vill säga själva fotbollen, är en aning orättvist, för att inte säga hysteriskt. Här finns enligt mig en hel del höjdpunkter värda att minnas och bevara. Man Citys kraftsamling från och med årsskiftet som tagit dem både till ligatitel och Champions League-final. Chelseas kraftiga push uppåt sedan de ersatt Frank Lampard med Thomas Tuchel.

Leeds första säsong tillbaka i Premier League är onekligen något värt att minnas. En säsong som slutar på övre halvan, och Marcelo Bielsa och hans fotboll har onekligen varit ett välkommet tillskott till Premier League, med gott hopp för framtiden. West Ham har onekligen varit en extremt positiv överraskning den här säsongen, upprättelsen för David Moyes en av säsongens finare storylines.

En annan kul story har varit Aston Villa som höll sig kvar på ett halmstrå i Premier League förra säsongen men som den här säsongen har visat framfötterna på ett helt annat sätt mycket tack vare en omstart i värvningspolitiken. Spelare som Tyrone Mings, John McGinn, Ross Barkley och Ollie Watkins har gett laget en helt annan stadga, och lyft Aston Villa uppåt i ligan.

ANNONS

Allt som återstår att spela för i Premier League inför den sista omgången, utöver enstaka tabellplaceringar som ändå bara betyder pengar, är i grund och botten europeiska cupplatser. Det enda vi vet med säkerhet är att Man City och Man Utd kommer spela i Champions League nästa säsong, men i övrigt vet vi faktiskt inte vilka lag som kommer spela i Champions League, Europa League respektive Europa Conference League.

CHAMPIONS LEAGUE

CHELSEA: Klara för Champions League om de vinner borta mot Aston Villa. Vid förlust eller oavgjort måste de hoppas på att Liverpool inte vinner mot Crystal Palace eller att Leicester inte vinner mot Tottenham.

LIVERPOOL: Klara för Champions League om de vinner hemma mot Crystal Palace, och ser till att inte tappa fyra plus i målskillnad på Leicester. Klara för Champions League så länge de matchar Leicesters resultat eller bättrar Chelseas resultat.

ANNONS

LEICESTER: Klara för Champions League om de vinner mot Tottenham samtidigt som antingen Chelsea eller Liverpool inte vinner. Kan gå till Champions League om de vinner mot Tottenham med fyra mål fler än Liverpool vinner med mot Crystal Palace.

Känslan, kanske inte helt överraskande, är att Liverpool sitter i en väldigt stark position samtidigt som Leicester befinner sig i en mycket svag position. Det enda som borde kunna göra Liverpool lite nervösa är om Leicester börjar ösa in mål mot Tottenham.

Chelseas position är svårbedömd. En bortamatch mot Aston Villa kan i själva verket vara en svår match, men det beror naturligtvis på hur taggade och laddade Aston Villa är för den här matchen. Men framför hemmafansen för första gången, i sista matchen…

Jag tror till slut att både Liverpool och Leicester vinner. Leicester kan mycket väl faktiskt vinna stort mot Tottenham, som känns helt ur led, men jag tror inte det räcker för att hämta igen fyra mål på Liverpool.

ANNONS

Till Champions League: Man City, Man Utd, Liverpool, Leicester

EUROPA LEAGUE

WEST HAM: Klara för Europa League om de tar en poäng hemma mot Southampton, eller om Tottenham inte vinner borta mot Leicester. Kommer som sämst sluta sjua och spela i Europa Conference League.

TOTTENHAM: Kan bara ta sig till Europa League genom att vinna borta mot Leicester samtidigt som West Ham förlorar hemma mot Southampton. Missar europeiskt cupspel helt och hållet om Everton eller Arsenal bättrar deras resultat.

Väldigt svårt att se något annat hända här än att West Ham går till Europa League. Hemmaplan mot ett synnerligen svagt Southampton borde ge minst en poäng, samtidigt som Tottenham har en väldigt tuff bortamatch mot ett piskat Leicester.

Till Europa League: Chelsea, West Ham

EUROPA CONFERENCE LEAGUE

EVERTON: Klara för Europa Conference League om de vinner borta mot Man City, samtidigt som Tottenham inte vinner borta mot Leicester. Klara för Europa Conference League om de bättrar Tottenhams resultat och matchar Arsenals resultat.

ANNONS

ARSENAL: Klara för Europa Conference League om de vinner hemma mot Brighton samtidigt som Tottenham och Everton inte vinner borta mot Leicester respektive Man City. Måste vinna för att ha chans på europeiskt cupspel.

Arsenal ligger sist i den interna tabellen inför den sista omgången, men kan mycket väl anses ha bäst chans att avsluta omgången och säsongen högst upp. Allt handlar om de själva kan göra sitt jobb mot Brighton hemma på Emirates.

Här borde sannerligen inte saknas motivation för Arsenal och för Mikel Arteta. Att lyckas med detta skulle säkra någon form av europeiskt cupspel, och det skulle även betyda att Arsenal slutar ovanför Tottenham i tabellen. Vilket som vi vet alltid är värt något.

Tottenham och Everton står båda på bräckliga positioner inför sista omgången med bortamatcher mot Leicester och Man City. Två matcher som det med rådande formkurvor är svårt att någon av dem faktiskt vinna.

ANNONS

Till Europa Conference League: Arsenal