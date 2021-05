Förra måndagen tittade vi på Premier Leagues åtta bästa managers under säsongen, och den här måndagen, det vill säga omedelbart efter att ligasäsongen faktiskt har hunnits med att avslutas, så tittar vi alltså på Premier Leagues åtta bästa spelare under säsongen som precis gått. En typ av lista som ju som vi kanske lärt oss vid det här laget brukar kunna vara uppskattade och upprörande på en och samma gång.

Vad kan då tänkas vara upprörande med denna lista? För det första får man komma ihåg att det är en lista över de bästa spelarna den här säsongen, vilket inte är detsamma som en lista över de bästa spelarna. För det andra, och detta brukar ofta missas, att inte vara med på en sådan här lista är inte liktydigt med att ha varit dålig. Tvärtom, det finns mängder med väldigt bra spelare under säsongen som inte är med.

En utgångspunkt jag har haft i konstruktionen av listan har varit att spelare som ska vara aktuella ska ha spelat majoriteten av matcherna i ligan under säsongen. Det vill säga helst 30 matcher eller fler åtminstone. Att ha spelat färre matcher än så har inte, beroende på anledning, varit diskvalificerande från denna lista men det har ställt betydligt högre krav på att spelaren då ska ha varit desto bättre under dessa relativt sett färre matcher.

Här finns ett antal bias som alltid ger sig till känna i samband med sådana här listor. De har i stort sett alltid en rejäl slagsida mot offensiva spelare, förmodligen för att de är mer synliga och omtalade. Varje jämförelse med mer statistiska sammanställningar riskerar också tilta systemet eftersom sådana sammanställningar brukar gynna en viss typ av spelare i en viss typ av lag på ett sätt som inte alltid är helt lysande.

Till slut är kanske inte detta en övning som egentligen behöver vara så värst mycket svårare än att man går lag för lag i ligan och plockar ut de spelare man anser har rätt att vara med i samtalet om att ha varit ligans bästa spelare under säsongen. Och från den bruttolistan, som blev dryga tjugotalet spelare för mig, är det väl mest att försöka hitta sin egen bedömning över de åtta spelare man anser faktiskt har varit bäst.

(8) Tomas Soucek, West Ham

Visst kom Jesse Lingard in i januari och gav laget ny energi, och Michail Antonio har varit väldigt bra i perioder under säsongen, och för allt det pratas om Declan Rice, men spelaren som varit motorn i detta oväntat framgångsrika West Ham, David Moyes playmate of the year helt enkelt, är Tomas Soucek på mittfältet. Utan Soucek ser den här säsongen helt annorlunda ut för West Ham.

(7) Jack Grealish, Aston Villa

Har varit skadad under stora delar av våren, och det är kanske inte så underligt att detta har sammanfallit med att Aston Villa har fått det svårare i tabellen. Grealish var däremot smått fenomenal för Aston Villa innan skadan, en av ligans absolut bästa spelare, och det fanns liksom inget underligt alls med att Man Citys sades ha honom i kikarsiktet. Det enda som talar emot Grealish är kanske just skadebenägenheten.

(6) Kevin De Bruyne, Man City

Ännu en spelare som har varit skadedrabbad den här säsongen, men som när han har spelat ändå har varit smått fantastisk på fotbollsplanen. Vi vet redan sedan lång tid tillbaka vad De Bruyne är kapabel till, så vi har nästan börjat ta hans genialitet lite för givet. Men ingen annan spelare i Premier League har riktigt bredden i De Bruynes passningsregister, en slags ohelig kombination av Scholes och Gerrard.

(5) Ruben Dias, Man City

Hade vi gjort en lista över Premier Leagues viktigaste spelare den här säsongen är det inte omöjligt att Ruben Dias hade toppat den. Men han hamnar för all del högt upp på en lista över de bästa spelarna också. En extremt lyckad mittbacksvärvning, i princip på samma nivå som Liverpools värvning av Virgil Van Dijk, fast bättre eftersom den kändes betydligt mindre ”safe” på förhand.

(4) Mason Mount, Chelsea

Frank Lampard var inte redo att vara Chelseas manager när kravbilden lyftes under den här säsongen, men vad som kommer bli ett bestående positivt eftermäle med Lampards management är de unga spelarna som kom fram i laget under hans ledarskap. Mount är den klarast lysande stjärnan i den här kullen, redan en ledare och en stjärna i mina ögon. Chelsea blir märkbart och mätbart bättre med Mount på planen.

(3) Bruno Fernandes, Man Utd

Frågan är väl om någon annan spelare i ligan är ensamt lika betydelsefull för sitt lag som Bruno Fernandes är för Man Utd. Det är knappast smickrande för Man Utd, men desto mer smickrande för Bruno Fernandes. Mål, passningar, vändningar och vinster, det mesta av detta dirigeras direkt via Fernandes huvud och fötter. En vinnarskalle i ett lag som blivit lite för bekvämt med att inte vinna.

(2) Ilkay Gündogan, Man City

Strålande säsong för Gündogan på Man Citys mittfält som blivit en viktig kugge i Pep Guardiolas något förnyade fotbollstänkande. Har tagit ett omfattande kreativt ansvar på det centrala mittfältet och under en avgörande period av säsongen bombade Gündogan in mängder av viktiga, avgörande och poänggivande mål. Närmast Lampardesque i det avseendet fast från en djupare position på planen.

(1) Harry Kane, Tottenham

Det torde vara omöjligt att ha något som helst samtal om världens bästa anfallare utan att Kane ingår som en självklar huvudpunkt i det samtalet. Till och med under en så pass bedrövlig säsong som Tottenham har haft har Kane stuckit ut ur mängden. Ett enormt offensivt jobb som motarbetats mest hela vägen av en defensivt tänkande manager och en försvarslinje som helt enkelt inte hållit måttet.

Bubblare:

Wesley Fofana, Leicester; Luke Shaw, Man Utd; Raphina, Leeds; Heung-Min Son, Tottenham; Ollie Watkins, Aston Villa; Raheem Sterling, Man City; Riyad Mahrez, Man City; Dominic Calvert-Lewin, Everton; Lucas Digne, Everton; Jamie Vardy, Leicester, Jonny Evans, Leicester; N’golo Kanté, Chelsea; Liam Cooper, Leeds m fl.

:::

Bästa målvakt: Emiliano Martinez, Aston Villa

Valde att lämna Arsenal sedan de valt att istället satsa på Bernd Leno som målvakt. Förståeligt av Arsenal men även förståeligt och beundransvärt av Martinez. Hellre än backup i Arsenal har han alltså varit stjärna i Aston Villa, och förmodligen utan tvekan ligans bästa målvakt under den här säsongen.

:::

Bästa unga spelare: Mason Mount, Chelsea

Phil Foden, Mason Greenwood, Wesley Fofana med flera, det saknas sannerligen inte unga spelare som har gjort tunga avtryck i Premier League den här säsongen. Men Mount är den som imponerat mest på mig över säsongen som helhet, med ett ledande ansvar i Chelsea både i ligan och i Champions League. Borde vara självskriven i Englands startelva den här sommaren.