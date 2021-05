Kan Brentford, som aldrig vunnit ett playoff eller en final, vinna playoff-finalen?

Brentford befinner sig återigen på tröskeln till Premier League. Precis som förra säsongen har Brentford tagit sig hela den långa vägen till EFL Championships playoff-final på Wembley. Förra året mötte de Fulham och förlorade. Den här gången ställs de istället mot Swansea. Men Brentford spelar kanske inte bara mot Swansea under lördagen, utan lika mycket mot sig själva och sin egen brokiga och besvärliga historia.

Ända sedan 1987 då engelsk fotboll först började använda sig av playoff som ett sätt att bestämma uppflyttning mellan divisioner har Brentford deltagit i playoff vid totalt nio olika tillfällen. Brentfords trista facit i detta sammanhang är att de inte vid något av dessa nio tidigare tillfällen faktiskt har vunnit detta playoff. Ett facit som sträcker sig långt tillbaka som 1991 ända fram till Wembley för exakt ett år sedan.

1990-91 förlorade Brentford i dagens League Ones playoff-semifinal mot Tranmere Rovers. 1994-95 var de återigen i playoff men förlorade på straffar mot Huddersfield. Två år senare tog de sig äntligen till final i League Ones playoff men förlorade en dyster match mot Crewe Alexandra. Efter några svaga år lyckads Steve Coppell 2001-02 ta Brentford tillbaka till League Ones playoff-final, men förlorade mot Huddersfield.

2004-05, en säsong efter att Brentford varit farligt nära nedflyttning till League Two, förlorade man playoff-semifinalen mot Sheffield Wednesday. Ett år senare var Brentford tillbaka till playoff, men förlorade semifinalen denna gång mot Swansea, anmärkningsvärt nog. Brentford hoppas nog helt säkert att just den finalen inte blir något olyckligt omen för dem den här gången.

Under 2010-talet kom Brentford under nya ägare, men deras gamla besvär med playoff fortsatte som förr. 2012-13 var Brentford tungt favorittippade i League Ones playoff-final mot Yeovil Town, men förlorade dramatiskt med 1-2. Uppflyttning blev det ändå ett år senare, och redan under sin första säsong i EFL Championship tog man sig till playoff, där man däremot klart förlorade semifinalen mot Middlesbrough.

Därmed har vi till sist kommit fram till det nionde och hittills sista genomföra playoffet för Brentford. Förra säsongens playoff. Ett playoff där man alltså vann mot just Swansea i semifinalen, och där man gick in till playoff-finalen mot Fulham som kanske inte stora favoriter, men ändock favoriter. Men Brentford var bleka just den dagen och matchen, och Fulham kunde till sist vinna med 2-1 efter två mål av Joe Bryan.

Här pratar vi alltså om ett rejält playoff-spöke för Brentford. Ingen annan engelsk klubb har i själva verket ett sämre playoff-facit än Brentford på så vis, det vill säga som har spelat så många playoff utan att vinna playoff en enda gång. Å andra sidan, att vinna playoff en gång av tio kan ju låta som ett väldigt svagt facit det också, men det är definitivt en statistik som Brentford vore extremt nöjda med imorgon kväll.

Brentfords besvär begränsar sig däremot inte till endast playoff. Även finaler verkar vara ett känsligt ämne för Brentford. De har tidigare spelat sammantaget sju finaler i olika former av tävlingar och förlorat dem samtliga. Fyra playoff-finaler som vi redan har redogjort för, samt ytterligare tre finaler i EFL Trophy, det vill säga Ligacupen fast endast för klubbar från League One och League Two.

Kulturen sitter i väggarna brukar det ibland heta. Kort sagt verkar det som om det sitter i Brentfords väggar att tyvärr förlora de största och viktigaste matcherna, att aldrig riktigt lyckas ta det sista steget, och så att säga falla på målsnöret. Ett intryck som definitivt förstärks när man tar med i beräkningen hur Brentford har tenderat att så att säga slå bort matchbollar även i det ordinarie ligaspelet de två senaste säsongerna.

Passande är det kanske därför att Brentfords lagkapten, Pontus Jansson, har sin alldeles egna historik just i detta playoff. Detta är hans tredje playoff i rad, och det tredje i vilket han nog förväntas vara på den vinnande sidan. Första gången blev det en neslig förlust med Leeds mot Derby County. Andra gången alltså förlust med Brentford mot Fulham på Wembley. Kan Jansson göra detta till tredje gången gillt?

Alltså är det en rätt rejäl uppförsbacke som Thomas Frank och Brentford har att bestiga under lördagen. Återigen går de in till ett playoff och en playoff-final som något utav favoriter på förhand. Men viktigast för Brentfords chanser att faktiskt motsvara ett sådant favoritskap är att först och främst faktiskt lyckas hantera favoritskapet, att lyckas hantera den stora matchens situation, hantera finalens situation.

Kan Frank och Brentford göra klubbens historik till en tillgång snarare än en belastning i matchen mot Swansea? Det vill säga se möjligheten att åstadkomma något helt nytt och unikt för just Brentford, att skriva in sig i historieböckerna. Kan Frank och Brentford dra nytta av erfarenheten från förra årets playoff-final, snarare än att minnet av den ska hänga över dem som en albatross om halsen?

Vi bör förmodligen inte förvänta oss någon sprudlande playoff-final. Matcherna mellan de båda lagen under säsongen har båda varit ganska låsta och täta historier, som båda slutade 1-1 sedan Brentford tagit ledningen. Båda lagen spelar hyfsat lika, med ett starkt försvarsspel, ett gott bollinnehav och ett hyfsat rakt sätt att spela fotboll. Matchens själva karaktär och betydelse kanske inte heller uppmanar något direkt skönspel.

Om Brentford lyckas besegra sina spöken detta playoff kan det ha en transformativ effekt för hela klubben. Brentford har sannerligen inget problem under ordinarie seriespel, de har varit bland Football Leagues tre bästa lag under de senaste två-tre åren, och endast Man City, Liverpool och Leeds har vunnit fler matcher än dem under samma period. Tar de sig väl upp i Premier League har de också goda chanser att etablera sig där.

Ty så stark är Brentfords organisation. Klubben har legat i framkant vad gäller spelidé, scouting och spelaranalys under många år, ett värde som deras danska ägare har tillfört dem redan från start. De är på det sättet en av Englands och Europas bäst organiserade och styrda fotbollsklubbar. Applicera samma modell med Premier League-intäkter i ryggen, och Brentford är en klubb med samma kapacitet som t ex Wolves och Leeds.

Här är kanske även ett rätt gott skäl varför man som neutral betraktare möjligen föredrar att Brentford vinner playoff-finalen framför Swansea. Känslan är helt enkelt att Brentford har kapaciteten att addera något extra till Premier League på sikt som det helt enkelt inte är sannolikt att Swansea mäktar med. Känslan är kanske också att, särskilt när Norwich och Watford redan är uppflyttade, att Brentford vore ”något nytt” i Premier League.

Men innan Brentford kan addera något nytt i Premier League måste de först subtrahera allt det gamla i Football League. Vill Brentford ha en lysande framtid i Premier League måste de först besegra hela sin långa och tråkiga historia i Football Leagues playoff. Englands historiskt sett sämsta klubb i playoff, finaler och stora matcher måste nu vinna den största matchen av dem alla, playoff-finalen.

Att vinna ett playoff av tio räcker alldeles utmärkt för Brentford.