Premier Leagues åtta största frågor inför nästa säsong

En säsong är precis avslutad och vi börjar kanske redan mentalt förbereda oss för nästa säsong. Det görs bokslut över en säsong på samma gång som det redan måste börja planeras för kommande säsong. Fotbollen tar på sätt och vis aldrig något uppehåll, den tar sig bara olika former och uttryck beroende på när på året vi befinner oss. Nu är det sommar och därför börjar det pratas mer om värvningar och anställningar.

Frågor som sammanfattar och avslutar den här säsongen bär vi så att säga med oss in i planeringen av nästa säsong. Det kan gälla allting från rent uppenbara oklarheter som klubbar som står utan managers till mer luddiga problemställningar som om eller hur en klubb är på väg att förstärka olika positioner i laget. Det kan för all del även handla om rena personfrågor eller konflikter som bubblat på eller under ytan.

Vilka är då de åtta största frågorna inför kommande säsong? Kort sagt, vilka är de mest spännande frågorna fyllda med störst potential för betydelse inför nästa säsong och som därför kan vara särskilt intressanta att bevaka under sommaren, även när det är tänkt att pågå ett brinnande EM-slutspel? Här hittar vi en hel del exempel, i allting från det lilla till det stora.

Men detta är naturligtvis bara mina exempel, så kanske är det värt att fundera på vad ni själva har för exempel på stora frågor.

(8) Bygger Everton vidare eller bygger Everton om?

Carlo Ancelotti var okaraktäristiskt kritisk mot flera av sina egna spelare mot slutet av säsongen och meddelade tydligt att ville de inte vara i Everton så borde de helt enkelt se till att lämna klubben. Uppenbart är att vissa spelare, James Rodriguez och Yerry Mina verkar höra till dem, inte riktigt känner sig hemma på Merseyside.

Tittar man på Evertons spelartrupp på pappret, liksom om man tar med i beräkningen Evertons nyss genomförda säsong, så finns där en rätt intressant potential med Everton om de lyckas bygga vidare på detta. Men om flera spelare försvinner och måste bytas ut kan det vara så att Everton istället står inför ännu ett ombygge.

(7) Vad blir Crystal Palaces nästa steg?

Crystal Palace upplever sig nog på trygg fot i Premier League igen, och har därmed börjat fundera vidare på hur de ska kunna ta nästa steg. Samtidigt har Roy Hodgson tackat för sig, och Crystal Palace kan välja olika vägar att vandra härifrån. Antingen den gamla och trygga vägen, eller ännu ett försök på en mer progressiv klubbstrategi.

Frank Lampard är ett namn som nämnts om och om igen runt Crystal Palace, och som har den managerprofil som Crystal Palace borde vara intresserade av. Samtidigt har spelfältet öppnats upp när Eddie Howe tackade nej till Celtic under veckan. Howe vore ett strålande val av Crystal Palace, men kanske är han också sugen på Wolves?

(6) Var spelar Harry Kane fotboll nästa säsong?

Låt oss för all del inte lura oss själva om vad som ofrånkomligen kommer bli sommarens stora transfersaga. Både för att Harry Kane råkar vara engelsman och för att han även är en av världens bästa spelare. Men också för att det oavsett utfall är en transfer som kommer dra ut på tiden över mest hela sommaren.

Kommer Harry Kane att driva igenom en flytt till Man City och bli ännu en pusselbit i Pep Guardiolas stora projekt? Eller har Man Utd möjligen något de vill säga om saken? Eller blir det en Gerrardsk helomvändning och Kane stannar i Tottenham? Kommer någon klubb i Europa hosta upp pengarna?

(5) Var Liverpools svacka endast ett tillfälligt tillstånd?

Liverpool gjorde en riktigt svag säsong, åtminstone utifrån vad Liverpool rimligtvis hade för förväntningar på sig själva inför säsongen. Även om säsongen till sist slutade på en positiv ton med Champions League-spel säkrat för nästa säsong. Frågan är då om detta bara var en tillfällighet eller början på något mer permanent.

Liverpool har varit noga med att påtala spelschemat, frånvaron av fans och framför allt många och långa skador på viktiga spelare som orsaker till deras säsong. Allt detta är så klart sant, även om det kanske inte heller är hela sanningen. En annan del av sanningen är att Liverpool helt enkelt verkar behöva ny energi och delvis nya spelare.

(4) Kommer Chelsea kunna hota över en hel säsong?

Vi vet vad Chelsea kan göra med Thomas Tuchel som manager under en kortare och mer avgränsad tidsperiod, och vad de kan göra under t ex enskilda cupmatcher. Utmaningen ligger naturligtvis i att lyfta detta till att bli ett effektivt hot över en hel säsong. Vilket ställer andra och nya krav på uthållighet och mångsidighet.

Säsongsavslutningen gav lite blandade besked gällande detta för Chelsea. Samtidigt inte i sådan utsträckning att det heller går att beskrivas som någon definitiv svaghet för Chelsea inför nästa säsong. Men helt klart är att om Chelsea ska vinna ligan har de inte råd att tappa så många billiga poäng som de gjort under våren.

(3) Kan Norwich, Watford och Brentford rubba ligans cirklar?

Vi kunde nog ana redan inför den nyss avslutade säsongen att både Fulham och West Brom var två tämligen svaga nykomlingar. Dessutom gjorde Sheffield United en ruskigt svag säsong. Därmed var det så att säga flera klubbar som så att säga fick något utav ett friår i Premier League, klubbar som Burnley, Brighton och Newcastle t ex.

Kommer detta möjligen kunna förändras nästa säsong? Norwich, Watford och Brentford känns samtliga tre starkare än vad åtminstone Fulham och West Brom kändes. Något friår kommer det helt säkert inte bli för övriga klubbar den här gången, vilket innebär att flera av dem kommer behöva höja sig markant.

(2) Vad har Arsenal för potential på kort sikt?

Arsenal måste sägas ha gjort en bedrövlig säsong på det stora hela, även om säsongen i sig är av det underliga slaget att Arsenal slutar åtta fastän de presterat väl i paritet med ligans bästa lag under andra halvan av säsongen. Av den omständigheten känns det lätt att på klassiskt Arsenalsätt dra alldeles för stora och snabba slutsatser.

Någon ligatitel kommer det naturligtvis inte bli tal om för Arsenal nästa säsong. Men Arsenal har den här säsongen inte ens känts som en del i snacket om Champions League-platser, utan snarare känts utanför hela den diskussionen, och det finns ju faktiskt inget som säger att det måste fortsätta vara på det viset.

(1) Vem anställer Tottenham som nästa manager?

Vem Tottenham anställer som nästa manager definierar i hög utsträckning vad för fotbollsklubb Tottenham faktiskt strävar efter att vara. Den poängen har jag redan gjort den senaste veckan. Vad har Tottenham egentligen för ambitioner som klubb, både på kort sikt och sett över längre sikt än endast det närmaste året.

Här finns namn som låter väldigt spännande på lång sikt såsom Erik ten Hag, Ralf Rangnick eller till och med Mauricio Pochettino. Här finns namn som gör Tottenham extremt spännande redan på kort sikt såsom Antonio Conte. Här finns namn som skulle få det att kännas som om Tottenham kapitulerat, såsom Roberto Martinez.

:::

League Two: Morecambe vs Newport County

Brentford vann playoff-finalen i EFL Championship. I League Ones playoff-final under söndagen vände Blackpool ett tidigt underläge mot Lincoln City och vann med 2-1 och spelar alltså i EFL Championship nästa säsong.

Måndagseftermiddagen ser oss återvända till Wembley för långhelgens sista playoff-final, League Twos match mellan Morecambe och Newport County. En på förhand synnerligen oviss match.

Football Leagues sista match för säsongen. Varför man börjar med EFL Championship och avslutar med League Two, istället för omvänd ordning, kommer jag förmodligen aldrig bli riktigt klok på.