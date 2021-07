Temperaturen på möjliga monstervärvningar i Premier League

EM är slut och därmed kan vi nog börja räkna med att sillysommaren, eller transferfönstret, eller vilket namn man nu än tycker passar bäst på den här tiden av året, kommer dra igång för full fart. Det är ju lite som vanligt att de stora affärerna har en tendens att ligga lite på is under ett EM eller ett VM, då spelarna oftast är upptagna med påstått viktigare saker som att typ spela fotboll.

Nu är kanske detta generellt sett inte en tid för de stora transfersagorna eller monstervärvningarna. Även om Premier League-klubbarnas starka ekonomiska ställning för att de har kunnat hantera pandemins finansiella effekter åtminstone hyfsat väl, så betyder ju inte det att de riktigt befinner sig i ett läge där de kan splasha ut pengar på spelare precis hur som helst.

Några möjliga godbitar befinner sig däremot i pipelinen. Vi vet att både Harry Kane och Jack Grealish har sagts vara på gång till Man City. Raphael Varane till Man Utd verkar vara en annan värvning som snurrar i sillycentrifugen. Engelsk press vägrar släppa tanken på att Chelsea ska försöka värva Erling Braut Haaland. West Ham ser ut att få ett hiskeligt besvär med att hålla kvar Declan Rice. Dito Leicester med James Maddison.

Dessa är de riktiga monstervärvningar till Premier League eller inom Premier League som just nu snurrar omkring i diskursen. Då inkluderar jag inte Jadon Sancho till Man Utd som jag är så fräck att jag räknar som redan klar, fastän det knappast skulle förvåna mig om de lyckas trassla till det på något sätt. Fler kan tillkomma under sommaren, precis som jag för all del kan ha missat någon. I så fall blir jag säkert upplyst om den saken.

Vad jag tänkte göra så här under sommarens fredagar, åtminstone fram till dess att säsongen faktiskt drar igång på riktigt, är att kontrollera temperaturen på dessa transfersagor och möjliga monstervärvningar. Det vill säga hur heta och kalla är de i termer av att vara på väg att faktiskt bli verklighet, vad talar för och mot att de ska bli av, och hur har detta förändrats under veckan.

Harry Kane.

Hur mycket hade Kane påverkats om England hade vunnit EM-titeln? Hur påverkas hans vilja att lämna för att vinna titlar när nu England inte vann EM? Det råder ingen tvekan om att Kane reflekterar över sin situation som det heter, men det är rätt klurigt att se honom lämna Tottenham i sommar. Tottenham har varit väldigt tydliga med att de vill ha Kane kvar, och då har de en historik av att leva upp till detta. Pep Guardiola har även börjat säga saker som att det är omöjligt och att Man City inte har råd. Temp: Kall

Erling Braut Haaland.

Den rådande storyn verkar vara att Dortmund inte har någon som helst avsikt att sälja Haaland den här sommaren, om det inte kommer in vad de betraktar som ett galet bud. Vilket i detta fall skulle ligga någonstans ovanför £150m. Om det bara är någon form av engelsk patriotism som gör att tabloiderna kränger storyn att Chelsea ändå funderar på detta, eller om det ligger något i att Chelsea anser det vara värt att agera nu för att slippa konkurrens nästa sommar är svårt att säga. Temp: Iskall

Raphael Varane.

Man Utd behöver förstärka mittförsvaret, så långt känns ju allt rätt. Varane är en fenomenalt bra mittback och de allra flesta rapporter verkar faktiskt tyda på att Varane vill ha den här flytten. Vad som då återstår är för Man Utd och Real Madrid att komma överens om ett pris, och med Real Madrid i finansiellt trångmål är detta kanske inte ett oöverkomligt hinder. Ändå är det svårt att se Real Madrid vilja bli av med Varane samma sommar som de tappar Sergio Ramos, och Real Madrids mittbackar har använt Man Utd som nyttiga idioter förut. Temp: Varm

Declan Rice.

En av Premier Leagues bästa defensiva mittfältare och kommer från ett riktigt starkt EM för hans del. Inte att undra på att West Ham har börjat citera summor i krokarna av £80m för spelaren. Rice vore en förstärkning för alla Premier League-klubbar, precis som Rice vore en oerhört värdefull spelare för West Ham att behålla. Just nu verkar det som om Rice huvudsakligen kopplas samman med Man Utd, vilket givet andra rykten får mig att tro att detta mest handlar om att Rice ser sig om. Temp: Ljummen

James Maddison.

Arsenal letar efter offensiva mittfältare som kan skapa chanser i mängder. Särskilt sedan Martin Odegaard tagit sitt pick och pack och återvänt till Real Madrid. Arsenal sägs då ha siktat in sig på James Maddison, och det sägs att Maddison ska vara öppen för en flytt till Arsenal. Vilket möjligen förbryllar de som inbillar sig att detta skulle vara ett steg bakåt i karriären som det brukar heta. Om Arsenal ska få loss Maddison från Leicester kommer det krävas enorma belopp, vilket gör värvningen mindre troligt. Temp: Kall

Jack Grealish.

Pep Guardiola själv har låtit betydligt mer entusiastisk gällande Grealish än vad han har gjort gällande Kane. Detta kan för all del vara en effekt av att Guardiola bäst av allt gillar sina offensiva mittfältare, eller av att man tror att Grealish helt enkelt är den mer troliga värvningen att faktiskt kunna genomföra, eller både och. Rimligt är nog att Man City väljer att prioritera eller fokusera på Grealish denna sommar. Sedan beror nog väldigt mycket på vad Grealish själv vill. Temp: Varm

Youri Tielemans.

Om man ska tro rykteskarusellen så var Liverpool intresserade av Tielemans och Tielemans var synnerligen intresserad av Liverpool. Ganska snabbt kom det däremot ut rapporter som gjorde gällande att Liverpool var rätt svala i sitt intresse och nog skulle titta utomlands istället, vilket kändes som rätt enkel kod för att Tielemans skulle bli alldeles för dyr för dem. Värt att notera att Leicester har värvat möjlig ersättare till Tielemans men ej till Maddison. Temp: Ljummen

:::

FA-cupen & Ligacupen

Den engelska fotbollen förnekar sig mycket sällan. Men den här gången faktiskt till det bättre när det står klart att omspelen i FA-cupen återvänder den här säsongen, precis som Ligacupens semifinaler återgår till att vara dubbelmöten.

Helt säkert är detta något som kommer få Pep Guardiola, Jürgen Klopp med flera att gråta vargatårar. Men helt säkert är detta också ett beslut som faktiskt tar de mindre engelska klubbarnas sportsliga och finansiella situation i beaktande.

Misstanken var ju annars att när väl dessa omspel och dubbelmöten plockades bort under pandemisäsongen så skulle det bli bra nära omöjligt att de skulle komma tillbaka. Det är betydligt lättare att inte återinföra än att plocka bort.

Man kan inte hjälpa att tänka att detta är åtminstone i någon utsträckning en effekt av att de större klubbarna sköt sig så fenomenalt i den egna foten med den där superligan, att både deras auktoritet och förhandlingsposition har försvagats rejält.

Glad är i alla fall jag. Dubbelmötena i Ligacupens semifinaler är jag kanske inte helt såld på behovet av, men omspelen i FA-cupen är alldeles för värdefulla på alla möjliga sätt för att plocka bort helt och hållet.

De borde tvärtom återinföras i sin helhet till ursprungsformatet, med undantag för FA-cupfinalen.

:::

TRANSFERKOLLEN

Ryan Bertrand, Southampton till Leicester, fri. Det verkade inte som om Ralph Hasenhüttl hade något större förtroende för Bertrand, eller så ville Southampton bli av med löneposten. Hur som helst gav det Leicester möjlighet att plocka in en av ligans mest rutinerade vänsterbackar. Ingen spektakulär värvning, men ändå en stabil värvning. Väl godkänd – (+++)

José Sa, Olympiakos till Wolves. Rui Patricio har ju flyttat till Roma och då måste naturligtvis Wolves ersätta honom med en annan portugisisk målvakt. Nu är jag kanske en aning syrlig i onödan. Sa verkar onekligen vara en kompetent och erfaren målvakt och måste väl ses som en fullt godkänd ersättare till Rui Patricio, även om det inte heller är någon uppgradering. Väl godkänd – (+++)