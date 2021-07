Man Utd behöver en mittback och en Michael Carrick

Ole-Gunnar Solskjaer har för avsikt att Man Utd ska spela ett mer offensivt 4-3-3 den här säsongen än vad de har gjort tidigare säsonger, som ett sätt att få Man Utd att komma närmare att utmana om den där ligatiteln som det nu snart har hunnit gå ett årtionde sedan Man Utd var ens i närheten av. Detta låter för all del som en fullt rimlig tankegång av Solskjaer.

Kritiken mot Man Utd och mot Solskjaer har i hög utsträckning varit att Man Utd har spelat alldeles för defensivt och försiktigt. Solskjaer har normalt sett ställt ut ett dubbelt defensivt mittfält, normalt sett med Fred och Scott McTominay. Varje försök att göra detta lite mer offensivt genom att t ex spela Paul Pogba som en av dessa mittfältare har i någon utsträckning misslyckats.

Något större taktiskt mysterium är det knappast varför Solskjaer har valt denna mer defensiva uppställning. Det har i hög utsträckning handlat om att försöka skydda en backlinje som alldeles för ofta har varit i stort behov av att skyddas. Svagheter i Man Utds olika lagdelar har fått kedjeeffekter. Mittfältets kompensation för backlinjens defekter har gjort anfallet tunnare och trubbigare.

Vad är det då som faktiskt har förändrats som skulle göra att ett mer offensivt Man Utd nu inte skulle komma med exakt samma kostnader som förut vilket då fick Solskjaer att välja den mer defensiva taktiken? Just i nuläget går det inte att säga att något alls har förändrats. Man Utds backlinje är alltjämt lite för tunn, och lite för lågkvalitet, och lär fortfarande ha svårt att klara sig utan att skyddas av mittfältet.

Resonemanget är hyfsat linjärt och slutsatsen är tämligen rättfram. Om Man Utd ska kunna börja utmana om ligatitlar igen så måste de spela en betydligt mer offensiv fotboll än vad de hittills gjort, de måste börja kontrollera och dominera matchbilder. Om Man Utd ska kunna spela en betydligt mer offensiv fotboll utan att förlora på det behöver de en backlinje som klarar av att hantera det större ansvaret som då vilar på den.

Harry Maguire och Luke Shaw är för närvarande två givna pjäser i en sådan backlinje, två spelare som båda håller världsklass. Men vid sidan av dem är Man Utds backlinje alldeles för tunn, och detta inkluderar både Aaron Wan-Bissaka och, en något mer kontroversiell tankegång här i Sverige kan tänkas, Victor Nilsson Lindelöf. Att Man Utd jagar Raphael Varane och Kieran Trippier säger mig att de ser detta på ungefär samma sätt.

Viktigast för Man Utd om de faktiskt på ett vinnande sätt ska kunna börja spela en mer offensiv fotboll är alltså en ny mittback av väldigt hög kaliber. Raphael Varane vore tveklöst en sådan mittback. Fastän detta är viktigast så har Man Utd ändå valt att lägga första halvan av sommaren på att nästan värva en forward för £70-80m, och med cirka en månad kvar till säsongsstarten ännu inte vara riktigt nära att värva någon mittback.

Lika viktigt som en mittback för Man Utd är som jag ser det en defensiv mittfältare. Om Man Utd ska börja spela en betydligt mer offensiv fotboll så kommer detta ofrånkomligen också ställa betydligt större krav på den defensiva mittfältaren. Det kräver en spelare som på samma gång är väldigt bra i positionsspelet samtidigt som denne till fullo behärskar passningsspelet. En spelare som kan vända försvar till anfall.

Med all respekt för Fred, Nemanja Matic och Scott McTominay, och övriga som möjligen skulle kunna vara aktuell för denna roll, så känns inte detta som en uppgift som riktigt passar dem perfekt. De kan nog sägas ha antingen det ena eller det andra, huvudsakligen det ena, men få av dem sitter på hela registret som t ex Fernandinho i Man City, Fabinho i Liverpool, Jorginho i Chelsea och så vidare.

Detta tar oss tillbaka till en observation jag förmodligen har gjort några gånger förut, nämligen att för alla stjärnor som har spelat för Man Utd genom åren så är till slut den spelare som Man Utd har haft svårast att hitta en ersättare för, och den spelare som Man Utd mest av allt behöver hitta en ersättare för, en så pass blygsam spelare som Michael Carrick.

Om Man Utd ska kunna konkurrera om ligatitlar så måste de kunna spela betydligt mer offensivt, och för att kunna spela mer offensivt på ett vinnande sätt så måste Man Utd ha en mittback och en Michael Carrick. Detta tämligen linjära resonemang leder fram till följande elementära slutsats: Utan en mittback och en Michael Carrick så kommer inte Man Utd konkurrera om några ligatitlar!

Hittills har Man Utd lagt allt krut på att nästan värva en forward. En spelare som för all del adderar något till Man Utds offensiva spel men som i termer av Man Utds mer basala behov och brister är betydligt mycket mer nice to have än han är need to have.