Åtta anledningar att älska Ted Lasso!

Ted Lasso är en hyfsat ny serie på Apple+ baserad på kortare episoder med samma karaktärer som gick på NBC i samband med deras Premier League-sändningar. Den berättar om AFC Richmond, en kanske inte överdrivet stor engels klubb i Premier League från västra London som anställer en om fotboll intet vetandes amerikansk manager i form av Ted Lasso.

Parodier och så kallade mockumentärer inom olika branscher brukar ju kunna vara rätt så populära. Där finns t ex The Office och där finns Veep för att nämna några. Ted Lasso är inte precis någon mockumentär även om det går att hitta vissa likheter mellan Ted Lasso och Michael Scott, det vill säga huvudpersonen i den amerikanska och lite mildare versionen av The Office.

Den första säsongen bestående av tio avsnitt finns tillgänglig sedan ett knappt år, och den andra säsongen hade sin premiär i fredags. Själv är jag däremot rätt ny till Ted Lasso, även om jag har sett serien eller rättare sagt karaktären nämnas på framför allt twitter med jämna mellanrum de senaste månaderna. Men jag såg den första säsongen under veckan som gick, och jag gillade vad jag såg.

Ted Lasso är en serie som naturligtvis är gjord för de som redan är intresserade av fotboll, men Ted Lasso är också gjord i första hand av amerikaner för amerikaner, och där finns ju många gånger ett helt annat sätt att se på fotboll än det sätt vi ser på fotboll i England och i Europa. Detta är på samma gång intressant att gräva lite i samtidigt som det så klart är utgångspunkten för mycket av seriens komiska inslag.

Om jag har gått med i Ted Lasso-kulten vet jag kanske inte, men här finns ett antal anledningar att sluta ängslas och lära sig att älska Ted Lasso.

(8) Vilka är egentligen AFC Richmond?

Övriga klubbar i Ted Lasso är riktiga klubbar. Här finns Crystal Palace, Everton och Man City t ex och Pep Guardiola är manager för Man City. Men Richmond är naturligtvis ingen riktig engelsk klubb, utan är ett påhitt.

Lite nyfiken blir man ju då på om någon riktig klubb så att säga är förebilden. Richmond har Crystal Palaces klubbfärger, men hör hemma i västra London mer likt Fulham. Annars är det lätt att få en känsla av klubbar som Brentford eller Bournemouth.

Richmond är rimligtvis mest av allt ett slags amalgam av flera olika klubbar, en sorts represention av en typisk engelsk klubb av viss storlek. En förebild lär dock vara Chester City som 1999 köptes av den amerikanske footballcoachen Terry Smith.

(7) Roy Kent!

Roy Kent är Richmonds kapten och en av lagets äldre spelare. Har vunnit Champions League med Chelsea och har under lång tid ansetts som en av Premier Leagues bästa box till box-mittfältare, men börjar se karriärens slut.

Även utan namnet hade det varit rätt uppenbart vem den här karaktären är en direkt rip-off på. Intensitetet, ilskan och det heta humöret, det goda hjärtat. Roy Kent är Roy Keane och den typiske engelske fotbollshårdingen i ett hårigt paket.

(6) Ted Lasso

Seriens huvudfigur är däremot Ted Lasso själv, spelad av Jason Sudeikis. En amerikansk footballcoach med framgångar på lägre nivå inom amerikanske collegeball. Anställd av Richmonds ägare just för att han kan ingenting alls om fotboll.

Ted Lasso coachar människor mer än spelare. Hans stända optimism, positiva syn på livet och fokus på gemenskap och laganda paketeras på ett folkligt och charmigt sätt som hämtat från söderns eller mellanvästerns liknelser, ordstäv och galna metaforer.

Man går in i den här serien med inställningen att det är tänkt att man ska skratta åt Ted Lasso, men det visar sig med tiden att det här i mycket högre utsträckning är en serie som uppmuntrar dig att skratta med Ted Lasso.

(5) Kulturkrocken mellan amerikanskt och engelskt

Något av det första Ted Lasso gör när han kommer till Richmond är att sätta upp ordet Believe i omklädningsrummet. Detta amerikanska tänkesätt ställts vid flera tillfällen i direkt kontrast till det mer engelska synsättet att det är hoppet som dödar.

Människorna i och runt Richmond är minst sagt luttrade. De har en lite mer realistisk syn både på livet och på Richmonds chanser än vad Ted Lasso har. Lasso själv är lite mer av en drömmare men kan därmed även se möjligheter som inte andra kan.

(4) Amerikansk idrott vs europeisk idrott

Richmond kämpar för att undvika nedflyttning från Premier League. En scen där Ted Lasso själv sågar det amerikanska systemet med stängda ligor utan nedflyttning, och utan spänning eller intresse, är komisk i all sin träffsäkerhet.

Något Ted Lasso däremot inte alls förstår sig på är oavgjorda resultat. Vilket gör det desto mer gripande liksom ironiskt mot säsongens slut när Richmonds öde står och faller på om de faktiskt ska greja oavgjort mot Man City eller ej.

(3) Jamie Tartt och Dani Rojas

Ted Lasso innehåller helt klart sina olika stereotyper av spelare i engelsk fotboll. Roy Kent är onekligen en sådan stereotyp, precis som Jamie Tartt och Dani Rojas. Båda överdrivna karaktärer av den dryga och dumma divan respektive den sydamerikanske anfallaren.

Vad Ted Lasso ändå gör bra är att visa på att även om det alltid finns en sanning i dessa stereotyper så är det inte heller hela sanningen. Det finns med andra ord människor bakom dessa stereotyper.

(2) Den engelska pressen

Redan tidigt i Ted Lasso slängs huvudkaraktären in i vad som är nästan lika mycket en del av spelet som själva fotbollen i engelsk fotboll, nämligen pressens bevakning och den symbios som finns mellan press och media och den engelska fotbollen.

Här hittar vi alla möjliga karaktärer. De odrägliga tabloidjournalisterna som mest är ute efter roliga rubriker och att sätta dit folk. De mer självgoda journalisterna från de finare eller rättare sagt mer riktiga tidningarna.

(1) Vad fotbollen och klubben betyder

Men vad Ted Lasso också lyckas visa är vad en klubb som AFC Richmond faktiskt betyder för sitt eget samhälle. Hur klubben är en samlingsplats och en känsla av identitet för så många människor i vått som i torrt, i medgång såväl som i motgång.

Detta är rätt uppfräschande för en serie som utgår från premissen att en klubbs ägare medvetet anställer en okunnig amerikansk footballcoach för att hon medvetet av rent personliga skäl vill sabotera klubben.

Vad Ted Lasso lyckas visa, så amerikansk TV-produktion det ändå är, är att engelska fotbollsklubbar är så mycket mer än sina ägares personliga leksaker. Vad som kanske skiljer serien från verkligheten är att ägaren här till slut inser detta.

